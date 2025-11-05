B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un nou val de înșelătorii în România! Escrocii se dau drept medici de familie și cer bani pe WhatsApp

Un nou val de înșelătorii în România! Escrocii se dau drept medici de familie și cer bani pe WhatsApp

Ana Beatrice
05 nov. 2025, 15:07
Un nou val de înșelătorii în România! Escrocii se dau drept medici de familie și cer bani pe WhatsApp
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum reușesc hackerii să se dea drept medici de familie
  2. Câte persoane din Brăila au primit mesaje false

Un nou val de înșelătorii online lovește România! Escrocii se dau drept medici de familie pe WhatsApp cerând bani rapid. La Brăila, mai multe persoane au semnalat mesaje suspecte, primite chiar de pe numărul real al doctorului lor. Poliția a deschis o anchetă pentru a opri răspândirea acestei metode periculoase de fraudă digitală.

Cum reușesc hackerii să se dea drept medici de familie

Hackerii sparg conturile de WhatsApp conectate la agendă și trimit mesaje aparent reale, folosindu-se de numerele cunoscute ale victimelor. În multe cazuri, mesajele includ un cont IBAN și solicită transferuri urgente, invocând pretexte credibile pentru a obține bani rapid.

Escrocii mizează pe tonul familiar al conversației, făcându-i pe oameni să creadă că vorbesc cu medicul sau o rudă apropiată. Această metodă devine tot mai periculoasă deoarece exploatează încrederea și reflexul oamenilor de a ajuta persoane cunoscute.

Câte persoane din Brăila au primit mesaje false

În doar o săptămână, opt persoane din Brăila au depus plângeri după ce au primit mesaje aparent de la medicul de familie. Toate s-au dovedit a fi tentative de fraudă. Oamenii legii au început o anchetă în acest caz.

De asemenea, anchetatorii îi sfătuiesc pe cetățeni să fie extrem de prudenți atunci când primesc mesaje în care li se cer bani. Recomandarea este să nu acceseze linkurile primite, indiferent cât de convingător pare mesajul sau cât de familiar e tonul.

Specialiștii spun că trebuie verificată autenticitatea mesajului, contactând persoana respectivă printr-o altă metodă sigură de comunicare. Această precauție simplă poate preveni pierderi financiare semnificative și poate ajuta la depistarea rapidă a tentativelor de fraudă online.

Tags:
Citește și...
Maria Ghiorghiu a scris un nou mesaj „divin”. PSD, Marcel Ciolacu și „glicemia P.S.M.”, în centrul viziunii
Eveniment
Maria Ghiorghiu a scris un nou mesaj „divin”. PSD, Marcel Ciolacu și „glicemia P.S.M.”, în centrul viziunii
CASS pentru pensii peste 3.000 de lei: Câți bani s-au strâns doar în prima lună de când s-a aplicat legea
Eveniment
CASS pentru pensii peste 3.000 de lei: Câți bani s-au strâns doar în prima lună de când s-a aplicat legea
Secretele curățeniei: cum să ai o canapea strălucitoare fără efort. Metode eficiente de curățare
Eveniment
Secretele curățeniei: cum să ai o canapea strălucitoare fără efort. Metode eficiente de curățare
Soluția digitală care conectează clienții cu publicațiile relevante din România
Eveniment
Soluția digitală care conectează clienții cu publicațiile relevante din România
Metode eficiente pentru a curăța canapeaua în profunzime
Eveniment
Metode eficiente pentru a curăța canapeaua în profunzime
De ce shopilo.ro poate deveni locul preferat pentru cumpărăturile cu discount
Eveniment
De ce shopilo.ro poate deveni locul preferat pentru cumpărăturile cu discount
Poate fi aparatul de aer condiționat o soluție pentru încălzire? Părerea experților
Eveniment
Poate fi aparatul de aer condiționat o soluție pentru încălzire? Părerea experților
Gheorghe Hagi, după moartea legendarului antrenor Emeric Ienei: „Vei fi mereu în inima mea”
Eveniment
Gheorghe Hagi, după moartea legendarului antrenor Emeric Ienei: „Vei fi mereu în inima mea”
Habar nu aveai! Află ce condiment îți provoacă o stare de somnolență
Eveniment
Habar nu aveai! Află ce condiment îți provoacă o stare de somnolență
Rețeta de ștrudel cu ciuperci, gata în doar câteva minute. Află de ce ingrediente ai nevoie și cum se prepară
Eveniment
Rețeta de ștrudel cu ciuperci, gata în doar câteva minute. Află de ce ingrediente ai nevoie și cum se prepară
Ultima oră
15:41 - Maria Ghiorghiu a scris un nou mesaj „divin”. PSD, Marcel Ciolacu și „glicemia P.S.M.”, în centrul viziunii
15:41 - CASS pentru pensii peste 3.000 de lei: Câți bani s-au strâns doar în prima lună de când s-a aplicat legea
15:30 - Drama neștiută a lui Emily Burghelea: „Am apelat la hipnoză”. Cu ce frica se confruntă vedetă de la accidentul din 2024
15:22 - Secretele curățeniei: cum să ai o canapea strălucitoare fără efort. Metode eficiente de curățare
15:05 - Soluția digitală care conectează clienții cu publicațiile relevante din România
14:59 - Liviu Dragnea, atac direct la Grindeanu: „Nu am o asemenea interdicție. Nu accept să folosească numele meu”. De ce nu a fost invitat, de fapt, la Congresul PSD
14:57 - Metode eficiente pentru a curăța canapeaua în profunzime
14:54 - Scandalul din România care a ajuns în Premier League. Comentatorii VOYO, puși la zid de fanii lui Arsenal
14:34 - Mănăstire veche de patru secole, vândută la prețul unei pizza. Ce planuri are noul proprietar cu clădirea
14:31 - O nouă boală neurologică rară, descoperită de cercetători. Doar 13 oameni din lume sunt afectați