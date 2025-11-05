Un nou val de înșelătorii online lovește România! Escrocii se dau drept medici de familie pe WhatsApp cerând bani rapid. La Brăila, mai multe persoane au semnalat mesaje suspecte, primite chiar de pe numărul real al doctorului lor. a deschis o anchetă pentru a opri răspândirea acestei metode periculoase de fraudă digitală.

Cum reușesc hackerii să se dea drept medici de familie

Hackerii sparg conturile de WhatsApp conectate la agendă și trimit mesaje aparent reale, folosindu-se de numerele cunoscute ale victimelor. În multe cazuri, mesajele includ un cont IBAN și solicită transferuri urgente, invocând pretexte credibile pentru a obține bani rapid.

mizează pe tonul familiar al conversației, făcându-i pe oameni să creadă că vorbesc cu medicul sau o rudă apropiată. Această metodă devine tot mai periculoasă deoarece exploatează încrederea și reflexul oamenilor de a ajuta persoane cunoscute.

Câte persoane din Brăila au primit mesaje false

În doar o săptămână, opt persoane din Brăila au depus plângeri după ce au primit mesaje aparent de la . Toate s-au dovedit a fi tentative de fraudă. Oamenii legii au început o anchetă în acest caz.

De asemenea, anchetatorii îi sfătuiesc pe cetățeni să fie extrem de prudenți atunci când primesc mesaje în care li se cer bani. Recomandarea este să nu acceseze linkurile primite, indiferent cât de convingător pare mesajul sau cât de familiar e tonul.

Specialiștii spun că trebuie verificată autenticitatea mesajului, contactând persoana respectivă printr-o altă metodă sigură de comunicare. Această precauție simplă poate preveni pierderi financiare semnificative și poate ajuta la depistarea rapidă a tentativelor de fraudă online.