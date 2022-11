Un paznic neînarmat a reușit să imobilizeze și dezarmeze un bărbat care a încercat să jefuiască o clinică (VIDEO)

Un agent de securitate a imobilizat un bărbat înarmat care a tras două focuri de armă într-o clinică din oraşul american Buffalo din New York.

Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de vedere iar în filmare se poate vedea bărbatul care a tras un glonț în peretele clinicii. Însă, din fericire și a dat dovadă de curaj când l-a imobilizat pe bărbat, deși era neînarmat, câteva secunde mai târziu a venit în ajutorul său și un alt coleg. Cei doi agenți de securitate s-au luptat cu bărbatul pentru a reuși să-l dezarmeze și să îl pună la pământ, în ajutorul lor sărind alți doi trecători care au surprins ce se întâmplă. Polițiștii susțin că au fost trase trei focuri de armă, dar din fericire nimeni nu a fost rănit, conform .

This happened on Virginia street in Buffalo Ny last week! That guy is definitely a hero, he saved so many lives!! 🥰

— Iasia Davis (@IasiaDavis)