Eveniment » Un proiect de lege le oferă femeilor libertatea de a păstra numele din căsătorie fără acordul fostului soț

Un proiect de lege le oferă femeilor libertatea de a păstra numele din căsătorie fără acordul fostului soț

Ana Beatrice
09 nov. 2025, 19:21
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce aduce nou proiectul de lege propus de USR și PNL
  2. Cum va simplifica proiectul procesul de divorț și viața românilor din străinătate
  3. Ce prevede în prezent Codul civil privind păstrarea numelui după divorț

Un proiect de lege al USR și PNL le permite femeilor să păstreze numele din căsătorie fără acordul soțului. Inițiatorii spun că măsura reduce birocrația și simplifică procedurile pentru cei care trec printr-un divorț.

Ce aduce nou proiectul de lege propus de USR și PNL

Inițiativa oferă femeilor libertatea de a păstra numele din căsătorie fără acordul fostului soț, reducând birocrația inutilă. Astfel, mamele nu vor mai fi nevoite să își schimbe actele sau să dovedească rudenia cu propriii copii.

„Fiecare mamă va putea să-şi concentreze energia şi timpul asupra familiei, fără stresul constant al hârtiilor şi al aprobărilor inutile. Mai mult decât o simplă modificare legislativă, acest proiect reprezintă o garanţie a identităţii, a respectului şi a continuităţii familiale, oferind femeilor şi mamelor libertatea de a-şi păstra numele care le defineşte şi le leagă de copiii şi familia lor”, a transmis deputata USR Pollyanna Hangan, iniţiatoare a proiectului, citată de Agerpres.

Cum va simplifica proiectul procesul de divorț și viața românilor din străinătate

Eliminarea acordului soțului pentru păstrarea numelui permite divorțul la notar sau la starea civilă, fără instanță. Această schimbare previne abuzurile emoționale și financiare și oferă libertate reală persoanelor care încheie o căsătorie. Proiectul aduce beneficii importante românilor din diaspora, unde păstrarea numelui nu depinde de consimțământul fostului partener.

„Prin această iniţiativă legislativă, dorim să eliminăm o procedură învechită, care pune o povară suplimentară pe cetăţeni. Mai ales pentru românii noştri din afara graniţelor, care se confruntă cu dificultăţi şi pierd ore întregi pentru a obţine un simplu drept – păstrarea numelui după divorţ”, a precizat deputatul USR Iulian Lorincz, iniţiator al proiectului.

Ce prevede în prezent Codul civil privind păstrarea numelui după divorț

În forma actuală, Codul civil permite păstrarea numelui din căsătorie doar cu acordul celuilalt soț sau prin decizie judecătorească. Dacă există refuz, persoana trebuie să demonstreze în instanță motive serioase pentru a menține numele dobândit la căsătorie. De asemenea, divorțul la notar sau la ofițerul stării civile este posibil doar când există acord privind numele după separare.

