Andi Moisescu, vedeta Pro TV, a divorțat în această vară de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie. Odată cu despărțirea, fanii au observat că acesta s-a schimbat și pare, chiar, mai tânăr decât este în realitate.

Cum s-a petrecut divorțul lui Andi Moisescu

După 22 de ani de căsnicie, familia Moisescu – Steer a ajuns la divorț. În vara acestui an, Andi Moisescu și soția sa, Olivia, au decis să se despartă, dar fără scandal. au apărut de mai multă vreme potrivit presei mondene. Separarea oficială s-a produs, însă, în vară fără prea mult zgomot.

Spre deosebire de alte cupluri din spațiul public, cei doi au decis să-și rezolve problema în particular. Nu au fost scandaluri, nici mesaje pe rețelele sociale ori comunicate de adio. Divorțul s-a produs pe cale amiabilă, iar cei doi au rămas în relații bune de dragul celor doi băieți pe care îi au, unul de 16, al doilea de 18 ani.

Iar cei interesați de subiect și-au dat seama că s-a întâmplat ceva când au observat că Andi Moisescu nu mai poartă verigheta. Mai mult, fanii vedetei au remarcat că acesta s-a schimbat după despărțire. El parcă a revenit la viață și a întinerit, au comentat aceștia în mediul online.

Ce au remarcat femeile după divorț

Despre Andi Moisescu se știe că a avut o viață socială destul de încărcată și pe perioada căsniciei. Vedeta Pro TV a fost prezentă la tot felul de evenimente, la mare și la munte la munte. Chiar dacă a fost căsătorit, prezentatorul nu și-a neglijat viața socială fiind prezent la tot felul de petreceri și festivaluri.

De curând a fost invitat în , cu ocazia aniversării a 18 ani de la lansarea emisiunii. Cu acest prilej, Moisescu s-a dat în spectacol, etalându-și talentul muzical. El a susținut un recital acompaniat de Taraful de la Vărbilău. Momentul artistic a devenit viral pe rețelele de socializare, iar doamnele și dominșoarele și-au exprimat admirația față de protagonist.

„Ce înseamnă un divorț la vremea lui, parcă a întinerit”; „Așa este… omul când e liber e fericit”; „Înseamnă că are în spate o femeie puternică și deșteaptă care știe să-l facă fericit și tânăr”; „Se poate să vrea altceva decât a avut”; „De vreo 20 de ani încerc să îi găsesc un defect acestui om și nimic”, au fost o parte din comentariile de pe rețelele sociale.