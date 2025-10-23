B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Divorțul de Olivia Steer pare că i-a priit. Ce spun fanii despre noua imagine a lui Andi Moisescu

Divorțul de Olivia Steer pare că i-a priit. Ce spun fanii despre noua imagine a lui Andi Moisescu

Adrian Teampău
23 oct. 2025, 17:32
Divorțul de Olivia Steer pare că i-a priit. Ce spun fanii despre noua imagine a lui Andi Moisescu
Sursa Foto: Facebook/ Andi Moisescu
Cuprins
  1. Cum s-a petrecut divorțul lui Andi Moisescu
  2. Ce au remarcat femeile după divorț

Andi Moisescu, vedeta Pro TV, a divorțat în această vară de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie. Odată cu despărțirea, fanii au observat că acesta s-a schimbat și pare, chiar, mai tânăr decât este în realitate.

Cum s-a petrecut divorțul lui Andi Moisescu

După 22 de ani de căsnicie, familia Moisescu – Steer a ajuns la divorț. În vara acestui an, Andi Moisescu și soția sa, Olivia, au decis să se despartă, dar fără scandal. Semnele rupturii dintre cei doi au apărut de mai multă vreme potrivit presei mondene. Separarea oficială s-a produs, însă, în vară fără prea mult zgomot.

Spre deosebire de alte cupluri din spațiul public, cei doi au decis să-și rezolve problema în particular. Nu au fost scandaluri, nici mesaje pe rețelele sociale ori comunicate de adio. Divorțul s-a produs pe cale amiabilă, iar cei doi au rămas în relații bune de dragul celor doi băieți pe care îi au, unul de 16, al doilea de 18 ani.

Iar cei interesați de subiect și-au dat seama că s-a întâmplat ceva când au observat că Andi Moisescu nu mai poartă verigheta. Mai mult, fanii vedetei Pro TV au remarcat că acesta s-a schimbat după despărțire. El parcă a revenit la viață și a întinerit, au comentat aceștia în mediul online.

Ce au remarcat femeile după divorț

Despre Andi Moisescu se știe că a avut o viață socială destul de încărcată și pe perioada căsniciei. Vedeta Pro TV a fost prezentă  la tot felul de evenimente, la mare și la munte la munte. Chiar dacă a fost căsătorit, prezentatorul nu și-a neglijat viața socială fiind prezent la tot felul de petreceri și festivaluri.

De curând a fost invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, cu ocazia aniversării a 18 ani de la lansarea emisiunii. Cu acest prilej, Moisescu s-a dat în spectacol, etalându-și talentul muzical. El a susținut un recital acompaniat de Taraful de la Vărbilău. Momentul artistic a devenit viral pe rețelele de socializare, iar doamnele și dominșoarele și-au exprimat admirația față de protagonist.

„Ce înseamnă un divorț la vremea lui, parcă a întinerit”; „Așa este… omul când e liber e fericit”; „Înseamnă că are în spate o femeie puternică și deșteaptă care știe să-l facă fericit și tânăr”; „Se poate să vrea altceva decât a avut”; „De vreo 20 de ani încerc să îi găsesc un defect acestui om și nimic”, au fost o parte din comentariile de pe rețelele sociale.

Tags:
Citește și...
Andreea Marin suferă de dorul fiicei sale: „Greu, sincer. Foarte greu”. Cum se consolează vedeta
Monden
Andreea Marin suferă de dorul fiicei sale: „Greu, sincer. Foarte greu”. Cum se consolează vedeta
Kamara luptă în continuare pentru fiul lui! De câți bani mai are nevoie pentru operații
Monden
Kamara luptă în continuare pentru fiul lui! De câți bani mai are nevoie pentru operații
Bianca Drăgușanu a dezvăluit suma minimă pentru care se dă jos din pat: „Altfel nu, nu mai pierd timpul!”
Monden
Bianca Drăgușanu a dezvăluit suma minimă pentru care se dă jos din pat: „Altfel nu, nu mai pierd timpul!”
Anda Adam: „Asta o spun pentru că am simțit-o pe pielea mea, de-a lungul timpului…”. Ce a învățat din fostele relații
Monden
Anda Adam: „Asta o spun pentru că am simțit-o pe pielea mea, de-a lungul timpului…”. Ce a învățat din fostele relații
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „A fost un proces greoi. Se simte cumva și la piele” (FOTO)
Monden
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „A fost un proces greoi. Se simte cumva și la piele” (FOTO)
Conflictul Mara Bănică-Anda Adam a trecut mai departe! Cele două vor ajunge în fața instanței
Monden
Conflictul Mara Bănică-Anda Adam a trecut mai departe! Cele două vor ajunge în fața instanței
Tily Niculae, la două luni de la dezvăluirea divorțului: „Cel mai bun lucru pe care l-ai făcut vreodată”. Ce mărturisiri a făcut vedeta
Monden
Tily Niculae, la două luni de la dezvăluirea divorțului: „Cel mai bun lucru pe care l-ai făcut vreodată”. Ce mărturisiri a făcut vedeta
Ce relație există între Dana Budeanu și Alexandru Rogobete? Ce reacție a avut creatoarea de modă, atunci când a auzit declarația ministrului
Monden
Ce relație există între Dana Budeanu și Alexandru Rogobete? Ce reacție a avut creatoarea de modă, atunci când a auzit declarația ministrului
Cum își menține Andreea Marin silueta? Arată ca la 20 de ani!
Monden
Cum își menține Andreea Marin silueta? Arată ca la 20 de ani!
Mihai Albu, după explozia din Rahova: „Părerea mea este că muncitorii și-ar risca viața, ca să repare acea scară de bloc”
Monden
Mihai Albu, după explozia din Rahova: „Părerea mea este că muncitorii și-ar risca viața, ca să repare acea scară de bloc”
Ultima oră
17:41 - Sfințirea picturii Catedralei Naționale va avea loc pe 26 octombrie. Programul complet al zilei + la ce trebuie să fie atenți credincioșii
17:39 - Un concept inedit care schimbă regulile. Animalele sunt libere, iar oamenii sunt cei din cuști (VIDEO)
17:37 - Risc de explozie la Mioveni. Cetățenii au sesizat un miros puternic de gaz. 600 de elevi au fost evacuați dintr-un liceu
17:10 - Sfântul Iacob, ruda Domnului și primul episcop al Ierusalimului, este prăznuit pe 23 octombrie
17:03 - Prima reacție a trupei Partizan, după incidentul în care a fost implicat Artan: „Credem că situaţia creată are legătură cu posibile probleme de sănătate”
16:54 - Excursiile de lux aduc probleme penale în familia lui Grindeanu. Nici șeful PSD nu a fost departe
16:50 - Ministerul Educației modifică regulile de organizare a competiţiilor şcolare. Principalele schimbări
16:38 - Un moment emoționant a fost surprins în București. Ce a făcut un câine pentru stăpânul său i-a lăsat pe toți fără cuvinte (VIDEO)
16:28 - Ilie Bolojan și-a publicat diplomele de studii pentru a pune punct speculațiilor. „Eu am urmat forma de 3 ani”. Cu ce note a terminat
16:07 - Situație bizară în Bistrița: O femeie și-a bătut fostul iubit și pe mama acestuia. Anterior, tot ea obţinuse ordin de protecţie împotriva bărbatului