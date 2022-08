Un pui de panda roșu s-a născut în Marea Britanie. Animalul, pe cale de dispariție, este considerat un „simbol al speranței”

La parcul natural Paradise din Hertfordshire, nașterea unui pui de panda roşu, pe cale de dispariție, a fost sărbătorită ca un „simbol al speranţei”.

Mama, Tilly, a dat naştere puiului, numit Little Red, pe 16 iulie. Ea a avut nevoie de patru ani pentru a rămâne însărcinată, iar momentul este considerat unul dulce-amar după ce partenerul ei de reproducere, Nam Pang, a murit de boala Addison cu o lună înainte de naşterea puiului.

Atunci când protagonista filmului de animație Turning Red de la Pixar se transformă într-un panda roșu uriaș, transformarea ei haotică este orice, dar nu este deloc binevenită.

This red panda cub born last month at represents the legacy of its father, Nam Pang, who passed the month prior, as well as the the 2,500 remaining wild and breeding programmes supporting them

More about ‘little red’:

🎥 PWP

— BIAZA (@BIAZA)