Fără construcții ilegale în București. Ce clădiri vrea să demoleze Cătălin Drulă

Adrian A
10 nov. 2025, 14:10
Cuprins
  1. Cine e adevăratul adversar al lui Drulă în București
  2. Relațiile lui Drulă cu PSD-iștii
  3. Drulă a pus gând rău clădirilor ilegale din București

Cătălin Drulă promite că dacă ajunge primar în București, clădirile ridicate ilegal vor fi demolate. Candidatul USR acuză PSD că a lucrat în București doar pentru grupuri de interese

Cine e adevăratul adversar al lui Drulă în București

Întrebat care e principalul său contracandidat la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă spune că PSD-ismul. Nu un om, nu partidul. Ci conceptul, explică Drulă.

„Pesedismul înseamnă un fel de a vedea acest oraș și întreaga regiune, că aici trebuie să includem și Ilfovul. Poate ajungem la acest subiect inclusiv pe chestiunea bugetară, unde de doi ani o parte din impozitele bucureștenilor se duc în Ilfov. Pesedismul e un stil de a gândi orașul care înseamnă că pui în centru grupurile de interese. Cine ce teren are? Cum putem face o retrocedare dubioasă?”, a declarat Cătălin Drulă, candidatul USR la București.

Relațiile lui Drulă cu PSD-iștii

Cătălin Drulă spune că a avut relații bune cu mulți PSD-iști, unii chiar din București.

„Relații instituționale putem avea. De altfel, chiar și cu primarii menționați în calitate mea de ministrul al Transporturilor am avut relații instituționale corecte, mai puțin cu domnul Negoiță. De exemplu, domnul Toma de la Buzău a venit cu proiect la mine, domnul Korodi de la UDMR cu un proiect din Miercurea Ciuc legat de calea ferată, de o dezvoltare care încurca orașul. Domnul primar al Reșiței, Ioan Popa, la fel.”, a declarat candidatul USR într-un interviu pentru G4Media.

Drulă a pus gând rău clădirilor ilegale din București

Cătălin Drulă spune că acest PSD-ism care e adevăratul adversar în București a permis construcțiile ilegale. Iar unele vor fi demolate, promite candidatul USR.

„Mie mi se pare important să restabilim legalitatea și oamenii să aibă un sens al dreptății. Acolo unde e cazul, vom demola. Dreptatea e un concept un pic mai larg. Că vedem că nu intră neapărat în baremul justiției de zilele astea. Dar da.”, a afirmat Cătălin Drulă.

