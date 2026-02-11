B1 Inregistrari!
Externe » O femeie a primit facturi la apă de 55.400 de euro. „Poți umple mai multe bazine olimpice"

Traian Avarvarei
11 feb. 2026, 21:12
Sursa foto: Pixabay

O femeie din Italia a trăit șocul vieții când s-a trezit cu două facturi la apă în valoare totală de circa 55.400 de euro. Ea a reușit ulterior să obțină reducerea substanțială a sumei.

De ce a primit femeia facturi așa mari la apă

Femeia locuiește singură într-o casă din regiunea Reggio Emilia și are un salariu de 1.200 de euro.

Ea a primit de la Arca, operatorul de apă, două facturi de 29.650,39, respectiv 25.819,49 euro.

Disperată, ea a contactat pentru ajutor Federconsumatori, o asociație a consumatorilor, iar inspecțiile au arătat o „scurgere ascunsă” din cauza căreia primea facturi așa mari.

„O factură ca asta nu poate fi decât o greșeală. 56.000 de euro aproape ar putea umple mai multe bazine olimpice”, a spus Lucia Lusenti, reprezentantă a asociației, citată de presa locală.

Femeia a intrat apoi într-un proces de mediere cu operatorul de apă, iar facturile ei au fost reduse cu peste 90%. De asemenea, ea a avut acces și la un „fond de pierderi”, care i-a permis să acopere o parte din restul sumei.

