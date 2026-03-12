Un stagiar a povestit pe Reddit că a fost concediat imediat după prima zi de muncă, după ce a refuzat să se întoarcă la birou seara, deși oficial se încheiase deja. Postarea sa a stârnit sute de reacții și discuții despre modul în care unele companii tratează stagiarii.

A rămas peste program și tot a fost concediat

Tânărul obținuse un stagiu la Alpha Test, o firmă care pregătește elevi pentru examenele SAT. Programul oficial era între 9:00 și 18:00, însă acesta a decis să rămână până la 18:30 pentru a-și termina sarcinile și a demonstra că este un intern responsabil.

„Am stat până la 18:30 ca să mă asigur că totul este în regulă. Credeam că astfel demonstrez că sunt un intern responsabil”, a scris el în postare, citat de NY Post.

La aproximativ o oră după ce a ajuns acasă, a primit un telefon de la unul dintre partenerii companiei, care i-a cerut să se întoarcă imediat la birou, fără vreo urgență clară. Tânărul a refuzat, iar răspunsul companiei a fost imediat: concediere pe loc.

Filosofia companiei și salariul modest

Managerul i-a explicat decizia prin filosofia companiei: „Cuvintele ei au fost: «Compania noastră se concentrează pe eficiență și profit, nu pe timpul personal al angajaților. Filosofiile noastre nu se potrivesc»”, a povestit stagiarul.

Tânărul a precizat că salariul era de aproximativ 200 de yuani pe zi, echivalentul a circa 28 de dolari, adică mai puțin de 2,50 dolari pe oră. „Se așteaptă să îmi controleze întreaga viață pentru mai puțin de 2,50 dolari pe oră”, a scris acesta.

Reacții online și sfaturi pentru alții

Postarea a atras rapid sute de comentarii. Mulți internauți au criticat compania și au sugerat ca universitatea tânărului să fie informată: „Asigurați-vă că instituția de învățământ știe cum își tratează stagiarii. Nu ar trebui să mai primească interni.”

Alt comentator a ironizat explicația companiei: „Dacă se laudă cu eficiența, de ce nu reușesc să termine treaba la timp?”.

Autorul postării a explicat că, în opinia sa, „eficiența” invocată de companie era doar o scuză pentru a cere angajaților să fie disponibili permanent. Alți utilizatori i-au recomandat să scrie și pe platforme de recenzii ale angajatorilor, precum Glassdoor, pentru a avertiza și alți candidați.

Cazuri similare

Internauții au menționat și alte situații asemănătoare. Un angajat a fost concediat după ce compania a crezut că nu s-a prezentat în prima zi, deși data reală de începere fusese modificată din motive administrative.

Un specialist în resurse umane a explicat că data din oferta de angajare este adesea orientativă și poate fi schimbată din cauza verificărilor sau procedurilor interne.

„Chiar dacă era prima zi, măcar ar fi trebuit să te sune și să întrebe dacă mai vii. E ciudat să concediezi pe cineva fără nicio discuție”, a scris un comentator.