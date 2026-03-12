B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un stagiar a fost concediat după prima zi de muncă pentru că a refuzat să se întoarcă la birou seara târziu

Un stagiar a fost concediat după prima zi de muncă pentru că a refuzat să se întoarcă la birou seara târziu

Selen Osmanoglu
12 mart. 2026, 12:03
Un stagiar a fost concediat după prima zi de muncă pentru că a refuzat să se întoarcă la birou seara târziu
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. A rămas peste program și tot a fost concediat
  2. Filosofia companiei și salariul modest
  3. Reacții online și sfaturi pentru alții
  4. Cazuri similare

Un stagiar a povestit pe Reddit că a fost concediat imediat după prima zi de muncă, după ce a refuzat să se întoarcă la birou seara, deși programul oficial se încheiase deja. Postarea sa a stârnit sute de reacții și discuții despre modul în care unele companii tratează stagiarii.

A rămas peste program și tot a fost concediat

Tânărul obținuse un stagiu la Alpha Test, o firmă care pregătește elevi pentru examenele SAT. Programul oficial era între 9:00 și 18:00, însă acesta a decis să rămână până la 18:30 pentru a-și termina sarcinile și a demonstra că este un intern responsabil.

„Am stat până la 18:30 ca să mă asigur că totul este în regulă. Credeam că astfel demonstrez că sunt un intern responsabil”, a scris el în postare, citat de NY Post.

La aproximativ o oră după ce a ajuns acasă, a primit un telefon de la unul dintre partenerii companiei, care i-a cerut să se întoarcă imediat la birou, fără vreo urgență clară. Tânărul a refuzat, iar răspunsul companiei a fost imediat: concediere pe loc.

Filosofia companiei și salariul modest

Managerul i-a explicat decizia prin filosofia companiei: „Cuvintele ei au fost: «Compania noastră se concentrează pe eficiență și profit, nu pe timpul personal al angajaților. Filosofiile noastre nu se potrivesc»”, a povestit stagiarul.

Tânărul a precizat că salariul era de aproximativ 200 de yuani pe zi, echivalentul a circa 28 de dolari, adică mai puțin de 2,50 dolari pe oră. „Se așteaptă să îmi controleze întreaga viață pentru mai puțin de 2,50 dolari pe oră”, a scris acesta.

Reacții online și sfaturi pentru alții

Postarea a atras rapid sute de comentarii. Mulți internauți au criticat compania și au sugerat ca universitatea tânărului să fie informată: „Asigurați-vă că instituția de învățământ știe cum își tratează stagiarii. Nu ar trebui să mai primească interni.”

Alt comentator a ironizat explicația companiei: „Dacă se laudă cu eficiența, de ce nu reușesc să termine treaba la timp?”.

Autorul postării a explicat că, în opinia sa, „eficiența” invocată de companie era doar o scuză pentru a cere angajaților să fie disponibili permanent. Alți utilizatori i-au recomandat să scrie și pe platforme de recenzii ale angajatorilor, precum Glassdoor, pentru a avertiza și alți candidați.

Cazuri similare

Internauții au menționat și alte situații asemănătoare. Un angajat a fost concediat după ce compania a crezut că nu s-a prezentat în prima zi, deși data reală de începere fusese modificată din motive administrative.

Un specialist în resurse umane a explicat că data din oferta de angajare este adesea orientativă și poate fi schimbată din cauza verificărilor sau procedurilor interne.

„Chiar dacă era prima zi, măcar ar fi trebuit să te sune și să întrebe dacă mai vii. E ciudat să concediezi pe cineva fără nicio discuție”, a scris un comentator.

Tags:
Citește și...
Bolojan cere schimbarea schemei de sprijin pentru angajarea șomerilor, după descoperirea unor abuzuri
Eveniment
Bolojan cere schimbarea schemei de sprijin pentru angajarea șomerilor, după descoperirea unor abuzuri
Paradoxul locuințelor din România. Se construiește mai puțin, dar 2,5 milioane de case stau goale
Eveniment
Paradoxul locuințelor din România. Se construiește mai puțin, dar 2,5 milioane de case stau goale
În vădită cădere liberă în ochii românilor, Ilie Bolojan și-a scos mama pe scenă. Jocul de PR al premierului (VIDEO)
Eveniment
În vădită cădere liberă în ochii românilor, Ilie Bolojan și-a scos mama pe scenă. Jocul de PR al premierului (VIDEO)
Doi concubini au fost trimiși din nou în judecată pentru uciderea unei femei în Vaslui
Eveniment
Doi concubini au fost trimiși din nou în judecată pentru uciderea unei femei în Vaslui
Anunțul făcut de Alexandru Rogobete: „Pacientul își va putea vedea dosarul electronic”. Când va fi lansată noua platformă digitală din Sănătate
Eveniment
Anunțul făcut de Alexandru Rogobete: „Pacientul își va putea vedea dosarul electronic”. Când va fi lansată noua platformă digitală din Sănătate
Două milioane de lei pentru o pistă de biciclete strâmbă. Cum au ajuns localnicii să o folosească, de fapt
Eveniment
Două milioane de lei pentru o pistă de biciclete strâmbă. Cum au ajuns localnicii să o folosească, de fapt
Un nou Aquapark de 10 milioane € prinde contur în România. Va avea bazin cu apă sărată de la Sărata Monteoru
Eveniment
Un nou Aquapark de 10 milioane € prinde contur în România. Va avea bazin cu apă sărată de la Sărata Monteoru
Guvernul analizează noi măsuri: acord cu Republica Moldova, finanțare pentru A1 și modificări legislative
Eveniment
Guvernul analizează noi măsuri: acord cu Republica Moldova, finanțare pentru A1 și modificări legislative
Peste 90% dintre școli sunt pregătite pentru simularea Evaluării Naționale. Ce le transmite ministrul Educației profesorilor
Eveniment
Peste 90% dintre școli sunt pregătite pentru simularea Evaluării Naționale. Ce le transmite ministrul Educației profesorilor
Polițiștii din Iași i-au montat din greșeală unui bărbat un dispozitiv de monitorizare: „Am vrut să mă spânzur când m-am văzut cu brățara la picior”
Eveniment
Polițiștii din Iași i-au montat din greșeală unui bărbat un dispozitiv de monitorizare: „Am vrut să mă spânzur când m-am văzut cu brățara la picior”
Ultima oră
12:32 - Bolojan cere schimbarea schemei de sprijin pentru angajarea șomerilor, după descoperirea unor abuzuri
12:21 - Comentatori TV jigniți de Diana Șucu, soția patronului de la Rapid. Când crezi că dacă ai bani ai și dreptul să jignești. Varianta feminină a lui Gigi Becali
11:59 - Lovitură pentru turiști! În destinația preferată de români prețurile au explodat înainte de sezonul de vară
11:30 - Clujul surprinde din nou. Salariul mediu net a trecut de 7.300 de lei și a crescut cel mai mult din țară
11:23 - Sondaj: Cum văd românii poziția țării între UE și SUA. Spre America lui Trump sau spre Uniunea lui Macron, Merz și Ursula? (GRAFICE)
11:23 - Zelenski și Macron, la Paris. Vor discuta despre presiuni economice asupra Rusiei, flota fantomă și planurile pentru pace în Ucraina
10:50 - Paradoxul locuințelor din România. Se construiește mai puțin, dar 2,5 milioane de case stau goale
10:36 - În vădită cădere liberă în ochii românilor, Ilie Bolojan și-a scos mama pe scenă. Jocul de PR al premierului (VIDEO)
10:20 - Doi concubini au fost trimiși din nou în judecată pentru uciderea unei femei în Vaslui
10:09 - BREAKING NEWS: A murit Iulian Vrabete, basistul trupei Holograf (VIDEO)