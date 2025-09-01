B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un tânăr a fost admis la 10 facultăți de top, printre care și Harvard. Ce au făcut părinții încă din copilărie

Un tânăr a fost admis la 10 facultăți de top, printre care și Harvard. Ce au făcut părinții încă din copilărie

Selen Osmanoglu
01 sept. 2025, 13:36
Un tânăr a fost admis la 10 facultăți de top, printre care și Harvard. Ce au făcut părinții încă din copilărie
Foto: Pixabay

Un tânăr absolvent al PCTI STEM Academy din Wayne, New Jersey, admis în primăvara acestui an la 10 dintre cele mai bune 25 de universități din SUA, inclusiv Harvard, Yale și Princeton.  Iată ce au făcut părinții acestuia încă din copilărie!

Cuprins

  • Somn, alimentație, sănătate
  • Oportunități
  • Principii

Somn, alimentație, sănătate

„Studiile arată că somnul de calitate și alimentația echilibrată duc la performanțe academice mai bune”, spune tânărul.

Tatăl băiatului îl ducea cu mașina la școală dimineața devreme, oferindu-i astfel o oră în plus de somn, conform Click.

Pe de altă parte, mama pregătea un mic dejun nutritiv înainte de răsărit. În plus, organizau programul familial astfel încât să nu ajungă niciodată acasă singur.

Oportunități

Părinții l-au încurajat pe tânăr să participe la activități extracurriculare și proiecte practice, de la cluburi de robotică la competiții precum Future Business Leaders of America sau proiecte reale de inginerie.

„Am învățat că talentul trebuie combinat cu oportunități reale pentru a fi valorificat”, a spus acesta.

Principii

Succesul înseamnă mai mult decât note bune; contează și cine ești ca persoană”, a subliniat tânărul.

El s-a ghidat după următoarele principii:

  • Curiozitate
  • Onestitate
  • Perseverență
  • Recunoștință

Aceste principii l-au ghidat în studiile academice, dar și în relațiile cu profesorii și colegii,  a spus tânărul.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Un cerșetor îmbrăcat în pijamale roz cu tradafiri a fost amendat de autorități
Eveniment
Un cerșetor îmbrăcat în pijamale roz cu tradafiri a fost amendat de autorități
Fetiță de 3 ani, mușcată de o maimuță la o grădină zoologică din Suceava. Reacția părinților
Eveniment
Fetiță de 3 ani, mușcată de o maimuță la o grădină zoologică din Suceava. Reacția părinților
Vacanță de coșmar pentru o turistă care a stat la 4 stele, pe litoralul românesc: ”A trebuit la ora 10 seara să ne mutăm”
Eveniment
Vacanță de coșmar pentru o turistă care a stat la 4 stele, pe litoralul românesc: ”A trebuit la ora 10 seara să ne mutăm”
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Instanța a prelungit măsura
Eveniment
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Instanța a prelungit măsura
Fațada Palatului Nifon a fost vandalizată, la scurt timp după ce plasele de protecție au fost înlăturate / Făptașii riscă pedepse cu închisoarea (VIDEO)
Eveniment
Fațada Palatului Nifon a fost vandalizată, la scurt timp după ce plasele de protecție au fost înlăturate / Făptașii riscă pedepse cu închisoarea (VIDEO)
Oana Mizil se simte amenințată de Marian Vanghelie. Autoritățile au emis un ordin de protecție
Eveniment
Oana Mizil se simte amenințată de Marian Vanghelie. Autoritățile au emis un ordin de protecție
Livrator străin, în comă după ce a fost bătut pe o stradă din Cluj-Napoca  
Eveniment
Livrator străin, în comă după ce a fost bătut pe o stradă din Cluj-Napoca  
Dieta alimentară ce reduce riscul de Alzheimer. Ce alimente recomandă medicii
Eveniment
Dieta alimentară ce reduce riscul de Alzheimer. Ce alimente recomandă medicii
Două mașini furate, în valoare de peste 215.000 de euro, au fost găsite în Timiș. Ce le-a spus unul dintre șoferi polițiștilor de frontieră
Eveniment
Două mașini furate, în valoare de peste 215.000 de euro, au fost găsite în Timiș. Ce le-a spus unul dintre șoferi polițiștilor de frontieră
Autobuz cu 26 de pasageri, suspendat în șanț. Ce s-a întâmplat
Eveniment
Autobuz cu 26 de pasageri, suspendat în șanț. Ce s-a întâmplat
Ultima oră
14:55 - Theo Rose: „Nu sunt super om”. Cum își împarte timpul între filmări, concerte și casă
14:46 - Cum a reușit Mara Bănică să slăbească 20 de kilograme. „Nu mai eram ce trebuie”
14:42 - Blocaj în coaliția de guvernare. Mesajul PNL după ce Ilie Bolojan ar fi amenințat cu demisia: „Viitorul este incert”
14:38 - Grevă japoneză la ANCOM. Angajații protestează împotriva reducerii de personal și a tăierilor salariale
14:17 - Un cerșetor îmbrăcat în pijamale roz cu tradafiri a fost amendat de autorități
14:17 - Fetiță de 3 ani, mușcată de o maimuță la o grădină zoologică din Suceava. Reacția părinților
14:10 - Cutremur într-o zonă seismică activă din Italia. Autoritățile au emis o avertizare pentru populație
14:03 - Vacanță de coșmar pentru o turistă care a stat la 4 stele, pe litoralul românesc: ”A trebuit la ora 10 seara să ne mutăm”
13:48 - Dacia are un nou director. Cine a fost desemnat în locul lui Denis Le Vot
13:37 - Flavia Mihășan, din nou într-o relație, la aproape un an după divorț. Noul ei iubit, un celebru comediant