Un tânăr a fost admis la 10 facultăți de top, printre care și Harvard. Ce au făcut părinții încă din copilărie

Un absolvent al PCTI STEM Academy din Wayne, New Jersey, admis în primăvara acestui an la 10 dintre cele mai bune 25 de universități din , inclusiv Harvard, Yale și Princeton. Iată ce au făcut părinții acestuia încă din copilărie!

Cuprins

Somn, alimentație, sănătate

Oportunități

Principii

Somn, alimentație, sănătate

„Studiile arată că somnul de calitate și alimentația echilibrată duc la performanțe academice mai bune”, spune tânărul.

Tatăl băiatului îl ducea cu mașina la școală dimineața devreme, oferindu-i astfel o oră în plus de somn, conform .

Pe de altă parte, mama pregătea un mic dejun nutritiv înainte de răsărit. În plus, organizau programul familial astfel încât să nu ajungă niciodată acasă singur.

Oportunități

Părinții l-au încurajat pe tânăr să participe la activități extracurriculare și proiecte practice, de la cluburi de robotică la competiții precum Future Business Leaders of America sau proiecte reale de inginerie.

„Am învățat că talentul trebuie combinat cu oportunități reale pentru a fi valorificat”, a spus acesta.

Principii

Succesul înseamnă mai mult decât note bune; contează și cine ești ca persoană”, a subliniat tânărul.

El s-a ghidat după următoarele principii:

Curiozitate

Onestitate

Perseverență

Recunoștință

Aceste principii l-au ghidat în studiile academice, dar și în relațiile cu profesorii și colegii, a spus tânărul.