Curtea de Apel Federală din SUA a decis să anuleze cea mai mare parte a tarifelor lui Trump

Curtea de Apel Federală a Statelor Unite a decis să anuleze cea mai mare parte a vamale introduse de Donald prin decretul din 2 aprilie.

Ce s-a întâmplat

Taxe care rămân

Cea mai mare parte a tarifelor vamale introduse de Trump vor fi anulate. Judecătorii au stabilit că „tarifele reciproce”, care vizau peste 60 de ţări, nu au temei legal.

Hotărârea vizează şi taxele suplimentare impuse Mexicului, Canadei şi Chinei. Acestea au fost justificate de administraţia Trump prin lipsa unor măsuri eficiente de combatere a traficului de fentanil, conform .

Ele rămân în vigoare până la 14 octombrie 2025, termenul până la care administraţia Trump le poate contesta la Curtea Supremă.

Pe de altă parte, tarifele sectoriale de 50% pe oţel şi aluminiu, extinse recent la peste 400 de categorii de produse, rămân în vigoare.

La fel este și în cazul taxelor impuse importurilor din China în primul mandat, menţinute şi de preşedintele Joe Biden, dar și în cazul scutirii de minimis, unde toate importurile sub 800 de dolari sunt acum taxate, afectând în special micii importatori şi comerţul online.

Pachetul iniţial ar fi vizat aproape 70% din importurile americane, iar acum doar aproximativ 16% mai rămân acoperite de tarife dacă decizia va fi confirmată. Trump a anunţat că va contesta hotărârea la Curtea Supremă.