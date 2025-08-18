Un tânăr de 24 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost călcat cu mașina de prietenul său

Un tânăr de 24 de ani a ajuns în stare gravă la după ce a fost călcat cu , din greşeală, de prietenul său.

Cuprins

Ce s-a întâmplat

În ce stare se află tânărul

Ce s-a întâmplat

Totul ar fi început de la un conflict mai vechi pe care cei doi prieteni l-ar fi avut cu un alt grup de tineri. Astfel, o ceartă verbală a escaladat rapid, conform .

Tânărul de 24 de ani a picat, iar prietenul de 22 de ani al acestuia nu l-a observat. El s-a urcat în mașimnă să fugă, însă și-a călcat prietenul.

„În urma agresiunii tânărul de 24 de ani ar fi căzut pe carosabil. Prietenul său în vârstă de 22 de ani s-ar fi urcat la volanul unui autoturism şi efectuând o manevră de mers înapoi nu l-ar fi observat pe acesta”, spune Felicia Tudoran, IPJ Galaţi.

În ce stare se află tânărul

Martorii au sunat imediat la 112, după ajutoare.

„La sosirea echipajelor tânărul se afla în stop cardio-respirator, motiv pentru care s-au aplicat manevre de resuscitare, iar ulterior acesta a fost stabilizat şi transportat la spital în stare conştientă”, a declarat Rebeca Popa, ISU Galaţi.

Poliţiştii au deschis un dosar penal și urmează să stabilească ce s-a întâmplat cu exactitate.