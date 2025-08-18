Un tânăr de 24 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost călcat cu mașina de prietenul său

Un tânăr de 24 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost călcat cu maşina, din greşeală, de prietenul său.
Totul ar fi început de la un conflict mai vechi pe care cei doi prieteni l-ar fi avut cu un alt grup de tineri. Astfel, o ceartă verbală a escaladat rapid, conform Observator.
Tânărul de 24 de ani a picat, iar prietenul de 22 de ani al acestuia nu l-a observat. El s-a urcat în mașimnă să fugă, însă și-a călcat prietenul.
„În urma agresiunii tânărul de 24 de ani ar fi căzut pe carosabil. Prietenul său în vârstă de 22 de ani s-ar fi urcat la volanul unui autoturism şi efectuând o manevră de mers înapoi nu l-ar fi observat pe acesta”, spune Felicia Tudoran, IPJ Galaţi.
Martorii au sunat imediat la 112, după ajutoare.
„La sosirea echipajelor tânărul se afla în stop cardio-respirator, motiv pentru care s-au aplicat manevre de resuscitare, iar ulterior acesta a fost stabilizat şi transportat la spital în stare conştientă”, a declarat Rebeca Popa, ISU Galaţi.
Poliţiştii au deschis un dosar penal și urmează să stabilească ce s-a întâmplat cu exactitate.