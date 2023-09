Un telefon vechi a fost instalat într-o pădure din SUA. Oamenii se duc să „vorbească” cu cei dragi, care au murit

U vechi a fost instalat într-o pădure în apropiere de Olympia, capitala statului Washington, care nu este conectat la o rețea de telefonie, dar îi ajută pe cei care au pierdut o persoană dragă, să „vorbească” cu aceasta.

, dar a devenit un ajutor pentru oamenii care au pierdut persoane dragi și fie nu au apucat, fie nu au putut să le spună ultimele cuvinte, conform Digi24.

Corey Dembeck, în vârstă de 41 de ani, a creat și instalat telefonul în Parcul Squaxinla sfârșitul anului 2020, după ce a aflat de moartei fiicei de patru ani a unui prieten de familie. Ideea a fost inspirată din povestea unui alt telefon care a fost instalat în Otsuchi, în Japonia, dar cu zece ani mai devreme.

Dembeck a atașat telefonul de un copac, într-o zonă liniștită, în afara vreunui traseu.

‘I need an outlet’: Grieving relatives talk to lost loved ones on phone in the forest

— Reuters (@Reuters)