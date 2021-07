Un transgender de etnie rromă, în premieră la „Se întâmplă acum!” cu Tudor Barbu. Antonella Lerca Duda: „Sunt născută în corpul greșit” / „Mi-au băgat un cuțit în silicon din transfobie” (VIDEO)

Ediția de joi a emisiunii „Se întâmplă acum!” cu Tudor Barbu a fost o premieră. În platoul B1 TV a fost invitată Antonella Lerca Duda, transgender de entie rromă, care a oferit mai multe detalii despre viața ei, povestind cu ce dificultăți s-a confruntat și care a fost momentul când și-a dat seama că se simte mai degrabă femeie decât bărbat.

Întrebată dacă se consideră victima unei mutații medicale sau mai degrabă persoana pe care și-a ales-o în mod voluntar să fie, putând la fel de bine să aleagă să rămână băiat, Antonella a spus: „Multă lume îmi pune întrebarea asta. Mi-am asumat și sunt atât de mândră de mine că am avut curajul să spun, băi, asta sunt, așa merg pe stradă, cu capul sus, fie ce-o fi, că îmi dă unul cu o cărămidă în cap, că nu știu ce, nu mă interesează, măcar dacă mor să mor fericită. Eu nu cred că sunt o anomalie sau ceva pe bază de științific, modificări, medical”.

Antonella a adăugat că se simte un om la fel ca toți ceilalți.

„Un suflet. Nu mă pricep la partea asta medicală foarte mult, dar eu așa, cu vorbele mele pe șleau, sunt născută în corpul greșit și a trebuit să corectăm. În rest, e în regulă – până și creierul, tot feminin”, a mai afirmat Antonella.

Întrebată ce ar schimba dacă ar putea da timpul înapoi, Antonella a răspuns: „M-aș întoarce în 2010 și mi-aș spune mie, personal, nu mai ieși în ziua aia pe stradă, pentru că am fost victimă a violenței și am fost înjunghiată. Mi-aș spune să nu mai ies din casă în ziua aia”.

Motivul, spune ea, a fost „transfobia”.

„Transfobie, pur și simplu mi-au zis că, `tu nu ești femeie, tu ești bărbat`, și mi-au băgat un cuțit în silicon, dar spre fericirea mea siliconul m-a protejat pentru că silicoanele sunt un gel care nu pătrunde în corp, sunt bine puse acolo, și am reușit să îl repar”, a declarat Antonella.

Întrebată când a devenit femeie, Antonella a spus: „Mi-am asumat identitatea la 14 ani. La 14 ani am început tratamentul hormonal. Nu mai suportam să mint pe toată lumea din jurul meu și să spun, `domne, hai să îmi trăiesc viața de băiat doar de dragul familiei, doar de dragul comunității`, și am zis, `nu, mai bine le spun de la început ca să nu fie prea târziu și să îmi pară rău mai târziu, să zic că am trăit o viață în minciună, mai bine le spun acum, la 14 ani, și îmi încep și eu tranziția, și pot avea o tranziție liniștită`”.