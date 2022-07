Un tren CFR Călători a stat ore în șir în Vama Curtici, iar oamenii au fost lăsați să aștepte fără vreo explicație: „Eu m-am suit într-un tren pe data de 28 și sunt în continuare în același tren” (VIDEO)

Un tren CFR Călători care trebuia să meargă de la București la Budapesta s-a oprit la Vama Curtici și a stat acolo ore în șir. Oamenii au fost lăsați să aștepte fără să primească vreo explicație, a relatat Dan Gabor.

Alexandru, pasager al trenului trenul respectiv: „Eu m-am suit într-un tren pe data de 28 și sunt în continuare în același tren”

Întrebat de Dan Gabor, vineri seară, la Știrile B1 TV, ce s-a întâmplat, Alexandru, unul dintre pasagerii trenului cu pricina a povestit: „Sincer, aș vrea să vă pot oferi o explicație. Eu m-am suit într-un tren pe data de 28 și în continuare sunt în același tren. Am pierdut orice fel de speranță că voi ajunge la destinație”.

„Nu cred că angajații CFR cu care am interacționat au o idee foarte clară cu privire la ce se întâmplă, pentru că nu au oferit niciun fel de informație. Pare că vom ajunge în Budapesta la un moment dat, din punctul acesta de vedere suntem asigurați, dar nu am avut niciun fel de comunicare, niciun fel de interacțiune”, a continuat el.

„Am bănuit că va dura mai mult de jumătate de oră pentru că trenul s-a mai oprit încă 6-8 ore înainte în Drobeta-Turnu Severin, exact același tren, a existat o știre dimineață despre asta. Până la urmă am ajuns într-adevăr la Curtici, unde a părut că vom sta jumătate de oră, dar în realitate cred că am petrecut undeva pe la cinci ore până când, la un moment dat, un tren din Ungaria s-a conectat la trenul nostru și am plecat mai departe”, a adăugat Alexandru.

„Nimeni nu știe nimic. Poliția de Frontieră nu știa absolut nimic, angajații CFR nu știau nimic. Personalul din gară nu știa nimic. Era o mare nebuloasă. Nimeni nu avea nici cea mai vagă idee ce se întâmplă”, susține călătorul.