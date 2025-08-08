Un ucrainean în vârstă de 23 de ani a fost găsit și salvat din Munții Maramureșului după ce s-a pierdut timp de cinci zile. El a sunat vineri la 112, spunând că se află pe munte și nu poate să-și mai continue drumul.

Cuprins:

Cum l-au găsit autoritățile pe ucrainean

De ce ar fi mers acesta pe jos în munte

Cum l-au găsit autoritățile pe ucrainean

Recuperarea a fost realizată cu sprijinul montani, care l-au găsit dezorientat, flămând și deshidratat, dar fără probleme medicale grave.

„Tânărul ucrainean în vârstă de 23 de ani a mers 5 zile pe jos, era dezorientat, dar fără probleme medicale, fiind deshidratat și nemâncat.”, a declarat Dan Benga, reprezentant al salvatorilor, pentru .

Salvatorii i-au oferit tânărului de mâncare și de băut, și au reușit să-l coboare de pe munte, potrivit sursei citate.

De ce ar fi mers acesta pe jos în munte

Autoritățile nu au oferit informații privind motivul pentru care tânărul se afla în zonă și dacă a trecut granița ilegal. Cazul urmează să fie preluat de autoritățile competente.