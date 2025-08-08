Un ucrainean în vârstă de 23 de ani a fost găsit și salvat din Munții Maramureșului după ce s-a pierdut timp de cinci zile. El a sunat vineri la 112, spunând că se află pe munte și nu poate să-și mai continue drumul.
Recuperarea tânărului a fost realizată cu sprijinul salvatorilor montani, care l-au găsit dezorientat, flămând și deshidratat, dar fără probleme medicale grave.
„Tânărul ucrainean în vârstă de 23 de ani a mers 5 zile pe jos, era dezorientat, dar fără probleme medicale, fiind deshidratat și nemâncat.”, a declarat Dan Benga, reprezentant al salvatorilor, pentru Agerpres.
Salvatorii i-au oferit tânărului de mâncare și de băut, și au reușit să-l coboare de pe munte, potrivit sursei citate.
Autoritățile nu au oferit informații privind motivul pentru care tânărul se afla în zonă și dacă a trecut granița ilegal. Cazul urmează să fie preluat de autoritățile competente.