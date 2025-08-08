B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un ucrainean a fost găsit rătăcit în Munții Maramureșului. Cum a fost găsit după cinci zile de mers pe jos

Un ucrainean a fost găsit rătăcit în Munții Maramureșului. Cum a fost găsit după cinci zile de mers pe jos

Răzvan Adrian
08 aug. 2025, 22:51
Un ucrainean a fost găsit rătăcit în Munții Maramureșului. Cum a fost găsit după cinci zile de mers pe jos
Sursă foto: Facebook/Salvamont Maramureș

 Un ucrainean în vârstă de 23 de ani a fost găsit și salvat din Munții Maramureșului după ce s-a pierdut timp de cinci zile. El a sunat vineri la 112, spunând că se află pe munte și nu poate să-și mai continue drumul.

Cuprins:

  • Cum l-au găsit autoritățile pe ucrainean
  • De ce ar fi mers acesta pe jos în munte

Cum l-au găsit autoritățile pe ucrainean

Recuperarea tânărului a fost realizată cu sprijinul salvatorilor montani, care l-au găsit dezorientat, flămând și deshidratat, dar fără probleme medicale grave.

„Tânărul ucrainean în vârstă de 23 de ani a mers 5 zile pe jos, era dezorientat, dar fără probleme medicale, fiind deshidratat și nemâncat.”, a declarat Dan Benga, reprezentant al salvatorilor, pentru Agerpres.

Salvatorii i-au oferit tânărului de mâncare și de băut, și au reușit să-l coboare de pe munte, potrivit sursei citate.

De ce ar fi mers acesta pe jos în munte

Autoritățile nu au oferit informații privind motivul pentru care tânărul se afla în zonă și dacă a trecut granița ilegal. Cazul urmează să fie preluat de autoritățile competente.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Trump a autorizat armata SUA să intervină împotriva cartelurilor de droguri din America Latină
Externe
Trump a autorizat armata SUA să intervină împotriva cartelurilor de droguri din America Latină
În ce stațiuni se găsesc plajele „Blue Flag” din țara noastră. România are numai 6 astfel de zone
Eveniment
În ce stațiuni se găsesc plajele „Blue Flag” din țara noastră. România are numai 6 astfel de zone
Rihanna, despre probleme pe care le-a avut după naștere: „Nu era menționat niciunde..”
Eveniment
Rihanna, despre probleme pe care le-a avut după naștere: „Nu era menționat niciunde..”
S-a aflat cauza incendiului de la Clubul Bellagio, din Mamaia. Pompierii au exclus din start posibilitatea unei probleme tehnice
Eveniment
S-a aflat cauza incendiului de la Clubul Bellagio, din Mamaia. Pompierii au exclus din start posibilitatea unei probleme tehnice
Când ar putea muri Universul. Teorii despre modelul cosmologic actual
Eveniment
Când ar putea muri Universul. Teorii despre modelul cosmologic actual
O femeie a fost înjunghiată în plină stradă, în București. Reacția martorilor, de-a dreptul halucinantă
Eveniment
O femeie a fost înjunghiată în plină stradă, în București. Reacția martorilor, de-a dreptul halucinantă
După trupa Paraziții, nici trupa Vama NU va participa la ediția din acest an de la UNTOLD. Motivul pentru care s-au retras: „Ne pare rău!”
Eveniment
După trupa Paraziții, nici trupa Vama NU va participa la ediția din acest an de la UNTOLD. Motivul pentru care s-au retras: „Ne pare rău!”
România are cel mai mare procent de adolescenți dependenți de telefon. Vara, timpul petrecut în fața ecranelor crește semnificativ
Eveniment
România are cel mai mare procent de adolescenți dependenți de telefon. Vara, timpul petrecut în fața ecranelor crește semnificativ
Reguli noi pentru turiștii care vor să meargă într-un oraș din Italia. Ce nu ai voie să mai faci de acum
Externe
Reguli noi pentru turiștii care vor să meargă într-un oraș din Italia. Ce nu ai voie să mai faci de acum
A trecut o lună de când Emil Gânj este căutat. Ce spun localnicii din Mureș, speriați că individul ar putea acționa din nou
Eveniment
A trecut o lună de când Emil Gânj este căutat. Ce spun localnicii din Mureș, speriați că individul ar putea acționa din nou
Ultima oră
00:01 - Andreea Marin, apariție neașteptată pe rețelele de socializare. Fanii nu au ezitat să o complimenteze: „Cât de bine poți să arăți”
23:57 - Trump a autorizat armata SUA să intervină împotriva cartelurilor de droguri din America Latină
23:55 - Andrei Caramitru, despre modificările la Pilonul 2 de pensii: „Furt! Terminați cu șmecherelile. Nu merge!”
23:40 - În ce stațiuni se găsesc plajele „Blue Flag” din țara noastră. România are numai 6 astfel de zone
23:34 - BNR: „Inflația va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025” / Reacțiile economiștilor după decizia Băncii Centrale de a îngheța dobânda cheie: „Recesiunea este scenariul de bază”
23:28 - Rihanna, despre probleme pe care le-a avut după naștere: „Nu era menționat niciunde..”
23:03 - Răzvan Simion, dezvăluiri de la începutul relației cu Daliana Răducan. „Îmi amintesc un sărut pasional când era cât pe-aici să o scap în Bosfor”
23:01 - Cum încearcă să apere Iancu Guda, consilierul premierului Bolojan, modificările Guvernului la Pilonul 2 de pensii: Așa e în țările civilizate, dar noi mai avem nevoie de educație financiară să înțelegem
22:33 - S-a aflat cauza incendiului de la Clubul Bellagio, din Mamaia. Pompierii au exclus din start posibilitatea unei probleme tehnice
22:26 - Când ar putea muri Universul. Teorii despre modelul cosmologic actual