Unde pot face bucureștenii cumpărături la final de an. Program special pentru fiecare mall de sărbători

Pentru Crăciun, mai multe centre comerciale din București au anunțat programe diferite de zilele obișnuite. Printre acestea se numără București Mall Vitan, Plaza România, Promenada Mall, Mega Mall, AFI Cotroceni, Veranda Mall și ParkLake. Vedeți ce program are fiecare mall.
Program Mega Mall de Crăciun 2025
Miercuri, 24 decembrie: 10:00 – 19:00
Joi, 25 decembrie: ÎNCHIS
Pe 26 și 27 decembrie, Carrefour va fi deschis până la 22:00. În perioada 28 – 30 decembrie, va fi deschis până la 23:00
Cinema City Mega Mall
24 decembrie: 09:30 – 16:00;
25 decembrie: 14:00 – 23:00;
31 decembrie: 10:30 – 16:00;
1 ianuarie: 14:00 – 23:00
Program ParkLake Shopping Center 24 și 31 decembrie
Carrefour: 08:00 – 19:00
Magazine: 10:00 – 20:00
Restaurante și cafenele: 10:00 – 20:00
Cinema City: 11:00 – 18:30
Joi, 25 decembrie: ÎNCHIS
Program AFI Palace Cotroceni
Miercuri, 24 decembrie: 10:00 – 19:00
Joi, 25 decembrie: 14:00 – 22:00
Miercuri, 31 decembrie: 10:00 – 19:00
Joi, 1 ianuarie 2026: 14:00 – 22:00
Program Sun Plaza
Miercuri, 24 decembrie: 10:00 – 18:00
Joi, 25 decembrie: ÎNCHIS
Vineri, 26 decembrie: 10:00 – 22:00
Program Veranda Mall
Miercuri, 24 decembrie: 10:00 – 19:00
Joi, 25 decembrie: ÎNCHIS
Program Promenada Mall
Miercuri, 24 decembrie: 10:00 – 18:00;
Joi, 25 decembrie: ÎNCHIS;
Vineri, 26 decembrie: 10:00 – 22:00
Program București Mall Vitan
Miercuri, 24 decembrie: 10:00 – 18:00
Joi, 25 decembrie: ÎNCHIS
Vineri, 26 decembrie: 10:00 – 22:00
Miercuri, 31 decembrie: 10:00 – 18:00
Program Plaza România
24 și 31 decembrie: 10:00 – 18:00
Joi, 25 decembrie: ÎNCHIS
Vineri, 26 decembrie: 10:00 – 22:00
Program Grand Arena Mall
Miercuri, 24 decembrie: 07:00 – 19:00
Joi, 25 decembrie: ÎNCHIS
Vineri și sâmbătă, 26 și 27 decembrie: 07:00 – 22:00
În perioada 28 – 30 decembrie, programul va fi 07:00 – 23:00