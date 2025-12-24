B1 Inregistrari!
Unde pot face bucureștenii cumpărături la final de an. Program special pentru fiecare mall de sărbători

Adrian A
24 dec. 2025, 11:25
Sursa foto: Dreamstime.com

Pentru Crăciun, mai multe centre comerciale din București au anunțat programe diferite de zilele obișnuite. Printre acestea se numără București Mall Vitan, Plaza România, Promenada Mall, Mega Mall, AFI Cotroceni, Veranda Mall și ParkLake. Vedeți ce program are fiecare mall.

Programul mall-urilor de Crăciun și Anul Nou

Program Mega Mall de Crăciun 2025

Miercuri, 24 decembrie: 10:00 – 19:00

Joi, 25 decembrie: ÎNCHIS

Pe 26 și 27 decembrie, Carrefour va fi deschis până la 22:00. În perioada 28 – 30 decembrie, va fi deschis până la 23:00

Cinema City Mega Mall

24 decembrie: 09:30 – 16:00;

25 decembrie: 14:00 – 23:00;

31 decembrie: 10:30 – 16:00;

1 ianuarie: 14:00 – 23:00

Program ParkLake Shopping Center 24 și 31 decembrie

Carrefour: 08:00 – 19:00

Magazine: 10:00 – 20:00

Restaurante și cafenele: 10:00 – 20:00

Cinema City: 11:00 – 18:30

Joi, 25 decembrie: ÎNCHIS

Program AFI Palace Cotroceni

Miercuri, 24 decembrie: 10:00 – 19:00

Joi, 25 decembrie: 14:00 – 22:00

Miercuri, 31 decembrie: 10:00 – 19:00

Joi, 1 ianuarie 2026: 14:00 – 22:00

Program Sun Plaza

Miercuri, 24 decembrie: 10:00 – 18:00

Joi, 25 decembrie: ÎNCHIS

Vineri, 26 decembrie: 10:00 – 22:00

Program Veranda Mall 

Miercuri, 24 decembrie: 10:00 – 19:00

Joi, 25 decembrie: ÎNCHIS

Program Promenada Mall

Miercuri, 24 decembrie: 10:00 – 18:00;

Joi, 25 decembrie: ÎNCHIS;

Vineri, 26 decembrie: 10:00 – 22:00

Program București Mall Vitan

Miercuri, 24 decembrie: 10:00 – 18:00

Joi, 25 decembrie: ÎNCHIS

Vineri, 26 decembrie: 10:00 – 22:00

Miercuri, 31 decembrie: 10:00 – 18:00

Program Plaza România

24 și 31 decembrie: 10:00 – 18:00

Joi, 25 decembrie: ÎNCHIS

Vineri, 26 decembrie: 10:00 – 22:00

Program Grand Arena Mall

Miercuri, 24 decembrie: 07:00 – 19:00

Joi, 25 decembrie: ÎNCHIS

Vineri și sâmbătă, 26 și 27 decembrie: 07:00 – 22:00

În perioada 28 – 30 decembrie, programul va fi 07:00 – 23:00

