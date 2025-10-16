B1 Inregistrari!
Eveniment » Unul dintre cei mai vechi dinozauri din lume a fost descoperit în Argentina

Unul dintre cei mai vechi dinozauri din lume a fost descoperit în Argentina

Selen Osmanoglu
16 oct. 2025, 12:17
Unul dintre cei mai vechi dinozauri din lume a fost descoperit în Argentina
sursă foto: Unsplash
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Unul dintre cei mai vechi dinozauri din lume
  3. O descoperire importantă
  4. Unde au apărut pentru prima dată dinozaurii

O echipă de oameni de știință argentinieni a descoperit în cordiliera Anzilor scheletul aproape complet al unui dinozaur.

Ce s-a întâmplat

Scheletul dinozaurului, care a trăit în urmă cu circa 230 de milioane de ani, a fost găsit la o altitudine de 3.000 de metri, în provincia La Rioja, din nord-vestul Argentinei, de o echipă de paleontologi din cadrul Conicet, institutul public de cercetare al Argentinei.

Această specie, care a primit numele de „Huayracursor jaguensis”, a trăit la sfârșitul Triasicului. Aceasta este o epocă geologică în care au apărut primii dinozauri și strămoșii mamiferelor, spun cercetătorii într-un comunicat, conform Agerpres.

Unul dintre cei mai vechi dinozauri din lume

Scheletul descoperit ar aparține unuia dintre cei mai vechi dinozauri din întreaga lume.

„Estimăm că Huayracursor are între 230 și 225 de milioane de ani, ceea ce îl face unul dintre cei mai vechi dinozauri din lume”, a explicat Agustin Martinelli, unul dintre autorii studiului.

Un astfel de exemplar adult măsura circa doi metri și cântărea în jur de 18 kilograme. Acesta făcea parte dintr-o linie de dinozauri ierbivori care include giganții cu gât lung.

O descoperire importantă

Scheletul descoperit este alcătuit dintr-o parte a craniului, o coloană vertebrală completă până la coadă și membre anterioare și posterioare aproape întregi.

Autorii studiului consideră că această fosilă va deveni un reper important pentru studiul evoluției dinozaurilor, datorită gradului său aproape complet de conservare. Descoperirea a fost publicată în revista de specialitate Nature.

Unde au apărut pentru prima dată dinozaurii

Locul exact unde au apărut primii dinozauri rămâne o enigmă pentru cercetători. Cu toate acestea, la începutul anului, cercetătorii au propus o locaţie surprinzătoare pentru locul de naştere al dinozaurilor, conform Digi 24.

Această locaţie se întinde între regiunile actuale din deşertul Sahara şi din pădurea tropicală amazoniană, separate în prezent de mii de kilometri şi de un ocean.

„Cercetările noastre sugerează că ei şi-au avut probabil originea în regiunile cu latitudini joase ale Gondwanei, în apropierea Ecuatorului, o zonă care include astăzi nordul Americii de Sud şi nordul Africii”, a precizat oel Heath de la Muzeul de Istorie Naturală din Londra, doctorand în paleontologie la University College London şi autor principal al studiului publicat joi în jurnalul ştiinţific Current Biology.

