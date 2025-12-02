Prezența unui urs în parcarea unui centru comercial din Brașov a readus în atenția publicului discuția despre întâlnirile tot mai frecvente dintre oameni și animale sălbatice. Filmarea, care a circulat intens pe rețelele sociale, a generat îngrijorare, dar și curiozitate în rândul celor care au urmărit imaginile. Fenomenul nu este nou, însă frecvența acestor situații indică o problemă care se acutizează la nivel național.

Cum a ajuns ursul în parcarea mall-ului din Brașov

Incidentul a avut loc luni seară, când un urs a fost surprins în parcarea mall-ului Coresi, deplasându-se printre mașini și apropiindu-se de geamurile unui magazin. În imagini se vede cum animalul explorează zona înainte de a se retrage, deși prezența oamenilor și luminile puternice nu par să îl fi descurajat complet. Momentul a stârnit emoție printre martori, mulți dintre ei filmând scena sau avertizându-i pe cei aflați în apropiere.

Clipul a devenit rapid viral, iar reacțiile au scos în evidență îngrijorarea generală cu privire la numărul tot mai mare de astfel de situații. Mulți brașoveni și-au amintit imediat incidentul din 2021, când un urs a fost observat în aceeași zonă, iar emisese atunci un mesaj Ro-Alert.

De ce urșii ajung tot mai des în orașe

Experții susțin că întâlnirile dintre oameni și urși au devenit din ce în ce mai frecvente, în special din cauza schimbărilor din habitatul natural. Populația de din România este estimată oficial la peste 6.000 de exemplare, însă specialiștii consideră că numărul real ar putea depăși cu mult această cifră. Factorii care contribuie la modificarea comportamentului urșilor sunt numeroși, de la defrișări și dezvoltări imobiliare în apropierea zonelor sălbatice, până la construcția de microhidrocentrale sau extinderea traseelor turistice.

Pe măsură ce animalele își pierd teritoriile naturale sau accesul la hrană, ele se apropie de localități, unde găsesc surse ușor accesibile. Asta le face mai îndrăznețe și mai puțin temătoare în fața oamenilor, ceea ce crește riscul unor incidente neprevăzute.

Ce recomandă autoritățile pentru a evita incidentele

În astfel de situații, autoritățile atrag atenția asupra câtorva reguli esențiale. Oamenii sunt sfătuiți să nu hrănească urșii, să păstreze distanța și să evite zonele aglomerate în care animalele pot căuta hrană. Pentru orice semnalare, este recomandată apelarea numărului unic de urgență, iar apropierea de animal este strict contraindicată.

Guvernul a anunțat recent modificări la ordonanța de urgență privind intervențiile în cazul atacurilor urșilor. Noua reglementare permite, în situații de risc, eliminarea exemplarelor care intră în localități, chiar și fără relocare, o măsură justificată ca fiind necesară pentru protejarea populației. Ministrul a explicat că modificarea permite, în anumite situații de risc, împușcarea urșilor care intră în localități, fără relocare, trecând peste unele etape ale procedurii obișnuite, relatează adevărul.ro.

Tot prin ordonanță au fost introduse amenzi cuprinse între 10.000 și 30.000 de lei pentru cei care hrănesc urșii în libertate, o practică ce contribuie decisiv la apropierea acestora de zonele populate.