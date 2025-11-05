Imagini spectaculoase au fost surprinse în inima Munților Apuseni. O ursoaică atentă și cei trei pui ai săi au fost filmați în timp ce se adăpau dintr-o baltă și căutau hrană. Înregistrarea oferă o privire rară asupra comportamentului natural al acestor animale înainte de venirea iernii.

Cum a fost surprinsă ursoaica cu puii ei

Camerele de monitorizare amplasate în Parcul Natural Apuseni au înregistrat momentul în care o ursoaică își conducea cei trei pui prin pădure. Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a publicat imaginile pe pagina sa de Facebook, stârnind numeroase reacții și aprecieri.

„O ursoaică foarte grijulie cu cei trei pui ai săi și mereu în mișcare a fost filmată cu ajutorul unei camere de monitorizare a faunei instalată într-o pădure din Parcul Natural Apuseni”, au transmis reprezentanţii instituţiei.

Specialiștii explică faptul că în această perioadă sunt extrem de activi. Ei adună rezerve de grăsime pentru a rezista pe durata somnului de iarnă. Înregistrările arată un comportament natural, liniștit, care indică o populație de urși sănătoasă în zonă.

Ce se știe despre comportamentul ursoaicelor

Urșii trăiesc în pădurile de munte și în cele dese din regiunile deluroase. În căutarea hranei, aceștia pot parcurge distanțe mari, bazându-se pe simțul olfactiv foarte dezvoltat.

„Ursoaicele au de obicei doi sau trei pui, foarte rar chiar câte patru, fiind devotate și protectoare cu puii lor. Aceștia rămân alături de ursoaică cel puțin doi ani”, precizează .

Imaginile surprinse confirmă legătura puternică dintre mamă și pui. Ursoaica se asigură constant că micuții o urmează și că sunt în siguranță. Scenele amintesc de importanța protejării habitatelor naturale, esențiale pentru supraviețuirea acestei specii.

Ce face special Parcul Natural Apuseni

Parcul Natural Apuseni este considerat una dintre cele mai bogate și spectaculoase arii protejate din România. Acesta se întinde pe o suprafață de peste 76.000 de hectare, din care aproape 51.000 sunt acoperite de păduri. Zona se află la intersecția județelor Cluj, Bihor și Alba.

Regiunea este formată din șisturi cristaline, calcare și dolomite, iar relieful carstic oferă peisaje impresionante. Printre atracțiile cele mai cunoscute se numără Platoul Padiș, Cetățile Ponorului și cele peste 1.500 de peșteri din zonă, între care se află Ghețarul Scărișoara și Peștera Cetățile Ponorului.

Parcul găzduiește o biodiversitate excepțională, cu peste 1.300 de specii de animale și mai mult de 1.500 de specii de plante, multe dintre ele protejate la nivel european.

De ce este Parcul Natural Apuseni un loc unic în Europa

Importanța acestei arii naturale a fost recunoscută și la nivel internațional. CNN a inclus în topul celor mai frumoase locuri din Europa. În anul 2009, Comisia Europeană a acordat Parcului Natural Apuseni titlul de „Destinaţie Europeană de Excelenţă”, în cadrul proiectului EDEN, relatează Libertatea.ro.

Astfel de imagini, precum cea a ursoaicei cu puii ei, demonstrează echilibrul fragil dintre om și natură. Parcul rămâne un exemplu al modului în care conservarea și protecția faunei pot coexista cu turismul responsabil și respectul față de mediul înconjurător.