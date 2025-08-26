Valea Crișului Pietros, care curge la , e plină de gunoaie și la mal, și în apă. Primăria comunei Pietroasa riscă să fie amendată de Garda de Mediu pentru că nu a luat măsuri și nu i-a sancționat pe localnicii care aruncă acolo deșeurile. Primarul, în schimb, spune că a mizat pe bunul simț al localnicilor. Care nu prea e, admite el.

„Cine aruncă?! Oamenii aruncă, că doar nu cad din cer. Dacă mergeți mai în față, sunt saci cu gunoaie”, a spus un localnic.

Unii se plâng de mizerie, dar alții recunosc cu nonșalanță că acolo aruncă ei

„Musai să le arunce omul, nu poți să le ții în ocol (n. red. curte). Arată urât, n-avem ce să facem, mai aruncăm și la apă. Mai le ardem, mai țîpăm (n. red. aruncăm) la vale”, a spus o femeie, pentru

În apropiere de Peștera Urșilor, tone de deșeuri zac aruncate în râpe. Un localnic a spus că nu prea mai sunt PET-uri acolo de când cu , dar e nevoie de o alternativă pentru Numai că există puncte de colectare în Bihor, unde preluarea deșeurilor e gratuită.

Primarul comunei Pietroasa spune că n-a dat amenzi până acum pentru că a mizat pe bunul simț al oamenilor.

„Valea aia, să zic acuma, e curată față de ce-a fost. Sincer, de când sunt eu, nu am recurs la asemenea… și am vrut să fie bun simț, să zic. Lipsește, da”, a declarat primarul Ionel-Alin Laza, pentru Digi24.

Garda de Mediu a declanșat un control și ar putea amenda Primăria pentru că nu a luat măsuri.

„Primăria comunei riscă sancțiuni între 25.000 și 50.000 de lei, pentru că nu au luat măsuri pentru ca astfel de lucruri să nu se întâmple. Am mai avut sancțiuni împotriva acestei primării”, a afirmat Marius Orbai, consilier juridic Garda de Mediu Bihor.