B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Cum îți pot sprijini sănătatea oțetul de mere și apa cu lămâie. Ce băutură e mai eficientă?

Cum îți pot sprijini sănătatea oțetul de mere și apa cu lămâie. Ce băutură e mai eficientă?

Iulia Petcu
18 sept. 2025, 23:59
Cum îți pot sprijini sănătatea oțetul de mere și apa cu lămâie. Ce băutură e mai eficientă?
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Pot ajuta oțetul de mere și apa cu lămâie la slăbit
  2. Cum influențează digestia
  3. Care are efect mai mare asupra glicemiei
  4. Cum se prepară și ce valori nutriționale au
  5. Cum alegem opțiunea potrivită

Mulți oameni apelează la oțetul de mere și la apa cu lămâie pentru a-și susține obiectivele de sănătate. Aceste băuturi sunt populare pentru presupusele beneficii în ceea ce privește pierderea în greutate, digestia și reglarea glicemiei. Dar cum alegi între ele, și ce efecte reale au asupra organismului?

Pot ajuta oțetul de mere și apa cu lămâie la slăbit

Atât oțetul de mere (ACV), cât și apa cu lămâie pot fi integrate într-un stil de viață sănătos care include alimentație echilibrată și exerciții fizice regulate. Este important de menționat că niciuna dintre aceste băuturi nu produce pierdere în greutate de una singură, însă combinate cu dietă și activitate fizică, pot susține procesul de slăbire.

Studiile arată că oțetul de mere poate contribui la arderea grăsimilor și la senzația de sațietate. „Acidul acetic (ingredientul activ din oțet) contribuie la arderea grăsimilor, îmbunătățește sensibilitatea la insulină, crește consumul de energie, sporește senzația de sațietate și reduce pofta de mâncare”, explică specialiștii, relatează Ziare.com.

În schimb, apa cu lămâie nu are dovezi clare că ar influența direct pierderea în greutate, însă hidratarea corespunzătoare poate reduce apetitul și ajută organismul să funcționeze optim. Apa, fie ea simplă sau cu lămâie, nu conține calorii și poate crea o senzație de plenitudine, astfel încât să consumi mai puține alimente.

Cum influențează digestia

Apa cu lămâie aduce beneficii digestive datorită conținutului de fibre din pulpă și a vitaminelor, în special vitamina C, care susține funcționarea sistemului digestiv. Într-un studiu mic, cu doar 10 participanți, s-a observat că apa cu lămâie poate stimula secrețiile gastrice și viteza de golire a stomacului, comparativ cu apa simplă sau ceaiul. Aceasta sugerează un efect pozitiv asupra digestiei, deși sunt necesare mai multe cercetări pentru concluzii clare.

Oțetul de mere, deși este un aliment fermentat, nu conține suficiente microorganisme pentru a fi considerat probiotic și nu are dovezi consistente privind efectele asupra sănătății intestinale. Astfel, în ceea ce privește flora intestinală, rolul său rămâne limitat.

Care are efect mai mare asupra glicemiei

Oțetul de mere a fost studiat în mai multe cercetări pentru capacitatea sa de a regla nivelul zahărului din sânge. Persoanele care consumă ACV dimineața, pe stomacul gol, sau înainte de mese, pot observa o scădere a glicemiei, un efect mai pronunțat în cazul celor cu diabet de tip 2.

Un experiment arată că administrarea a 15 ml de oțet de mere timp de opt săptămâni poate reduce glicemia pe nemâncate și chiar nivelul colesterolului la persoanele supraponderale sau obeze. Posibile explicații includ încetinirea absorbției carbohidraților și creșterea utilizării glucozei de către celule ale corpului.

Și apa cu lămâie poate avea un efect ușor de reglare a glicemiei, conform aceluiași studiu menționat anterior: participanții care au consumat apă cu lămâie au avut niveluri mai scăzute ale glicemiei după masă și un timp mai lung până când glicemia a atins valoarea maximă. Mecanismul poate fi similar celui al oțetului, datorită naturii acide a sucului de lămâie, scrie verywellhealth.com.

Cum se prepară și ce valori nutriționale au

Apa cu lămâie se prepară simplu, prin stoarcerea sucului unei sau a două lămâi în apă caldă sau la temperatura camerei. Oțetul de mere poate fi consumat ca „shot” sau diluat în apă. Comparativ, o lingură de oțet de mere aduce aproximativ 3 kcal, 0,06 g zahăr și 0 mg vitamina C, în timp ce sucul de lămâie are 10 kcal, 1,2 g zahăr și 18,6 mg vitamina C.

Această diferență arată că lămâia este mai bogată în vitamine și antioxidanți pe când oțetul de mere are un aport caloric redus și ingrediente active, precum acidul acetic, care influențează metabolismul și glicemia.

Cum alegem opțiunea potrivită

Alegerea între oțetul de mere și apa cu lămâie depinde de obiectivele personale. Dacă scopul principal este reglarea glicemiei și sprijin pentru pierderea în greutate, oțetul de mere pare mai eficient. Dacă obiectivul este hidratarea, susținerea digestiei și aportul de vitamina C, atunci apa cu lămâie este mai potrivită.

În orice caz, niciuna dintre băuturi nu poate înlocui o alimentație echilibrată sau exercițiile fizice regulate. Combinarea lor cu un stil de viață sănătos poate aduce beneficii vizibile, dar nu sunt soluții miraculoase.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Alina Pușcaș a ajuns la spital cu fiica ei: „M-am panicat”. Ce diagnostic a primit Iris, în vârstă de doar 6 ani
Monden
Alina Pușcaș a ajuns la spital cu fiica ei: „M-am panicat”. Ce diagnostic a primit Iris, în vârstă de doar 6 ani
Dan Negru ia la rost o categorie de români. Ce le reproșează prezentatorul TV. „Mi-ar plăcea să văd juma de milion de gagici la miting”
Monden
Dan Negru ia la rost o categorie de români. Ce le reproșează prezentatorul TV. „Mi-ar plăcea să văd juma de milion de gagici la miting”
Motivul pentru care celebra emisiune a lui Jimmy Kimmel a fost scoasă de pe post, în SUA. Ce a spus despre Charlie Kirk și Trump
Externe
Motivul pentru care celebra emisiune a lui Jimmy Kimmel a fost scoasă de pe post, în SUA. Ce a spus despre Charlie Kirk și Trump
Maria Popovici dezvăluie secretul kilogramelor slăbite. „Dacă simțeam că mă ia amețeala, mă gândeam «stai liniștită că nu mori»”
Monden
Maria Popovici dezvăluie secretul kilogramelor slăbite. „Dacă simțeam că mă ia amețeala, mă gândeam «stai liniștită că nu mori»”
Un nou început pentru Gina Pistol și Smiley. Ce anunț a făcut vedeta TV
Monden
Un nou început pentru Gina Pistol și Smiley. Ce anunț a făcut vedeta TV
Andreea Ibacka, viața de familie sub reguli stricte: „Totul e planificat pe zile și pe ore”
Monden
Andreea Ibacka, viața de familie sub reguli stricte: „Totul e planificat pe zile și pe ore”
Carmen Tănase a făcut-o praf pe Elvira Deatcu: „Îți rup picioarele!” (VIDEO)
Monden
Carmen Tănase a făcut-o praf pe Elvira Deatcu: „Îți rup picioarele!” (VIDEO)
Cum au reușit Monica Davidescu și Aurelian Temișan să rămână împreună 30 de ani
Monden
Cum au reușit Monica Davidescu și Aurelian Temișan să rămână împreună 30 de ani
Adriana Bahmuțeanu va purta rochie neagră la cununia cu George Restivan: „E un semn de respect”
Monden
Adriana Bahmuțeanu va purta rochie neagră la cununia cu George Restivan: „E un semn de respect”
Andreea Antonescu rupe tăcerea! Ce spune despre relația cu Andreea Bălan
Monden
Andreea Antonescu rupe tăcerea! Ce spune despre relația cu Andreea Bălan
Ultima oră
00:23 - Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 grade a lovit Rusia. Au fost emise mai multe avertismente de tsunami
23:49 - Buget de austeritate la Apărare. Ilie Bolojan anunță cât va primi Armata în 2026
23:41 - Românii au început planificările pentru vacanța de iarna. Cât costă un sejur la munte, de Revelion 
23:10 - Pierdere uriașă pentru fotbalul românesc. Antrenorul Florin Marin a murit
22:54 - Când poți obține primul tău permis auto în România? Ce spune legea
22:42 - Bolojan îndeamnă ANAF să execute companiile de stat cu datorii. Care este topul marilor datornici
22:39 - Alina Pușcaș a ajuns la spital cu fiica ei: „M-am panicat”. Ce diagnostic a primit Iris, în vârstă de doar 6 ani
22:05 - Fenomen rar pe cerul României, vineri dimineață. La ce trebuie să fim atenți
21:57 - Ilie Bolojan, anunț despre plafonarea adaosului la alimentele de bază. Când va fi luată decizia finală
21:55 - Pică Guvernul Bolojan? Lia Olguța Vasilescu a răspuns direct: „Da!” / „Eu am niște precizări de făcut”