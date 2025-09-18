Mulți oameni apelează la oțetul de mere și la apa cu lămâie pentru a-și susține obiectivele de sănătate. Aceste băuturi sunt populare pentru presupusele beneficii în ceea ce privește pierderea în greutate, digestia și reglarea glicemiei. Dar cum alegi între ele, și ce efecte reale au asupra organismului?

Pot ajuta oțetul de mere și apa cu lămâie la slăbit

Atât oțetul de mere (ACV), cât și apa cu lămâie pot fi integrate într-un stil de viață sănătos care include alimentație echilibrată și exerciții fizice regulate. Este important de menționat că niciuna dintre aceste băuturi nu produce pierdere în greutate de una singură, însă combinate cu și activitate fizică, pot susține procesul de slăbire.

Studiile arată că oțetul de mere poate contribui la arderea grăsimilor și la senzația de sațietate. „Acidul acetic (ingredientul activ din oțet) contribuie la arderea grăsimilor, îmbunătățește sensibilitatea la insulină, crește consumul de energie, sporește senzația de sațietate și reduce pofta de mâncare”, explică specialiștii, relatează .

În schimb, apa cu lămâie nu are dovezi clare că ar influența direct pierderea în greutate, însă hidratarea corespunzătoare poate reduce apetitul și ajută organismul să funcționeze optim. Apa, fie ea simplă sau cu lămâie, nu conține calorii și poate crea o senzație de plenitudine, astfel încât să consumi mai puține alimente.

Cum influențează digestia

Apa cu aduce beneficii digestive datorită conținutului de fibre din pulpă și a vitaminelor, în special vitamina C, care susține funcționarea sistemului digestiv. Într-un studiu mic, cu doar 10 participanți, s-a observat că apa cu lămâie poate stimula secrețiile gastrice și viteza de golire a stomacului, comparativ cu apa simplă sau ceaiul. Aceasta sugerează un efect pozitiv asupra digestiei, deși sunt necesare mai multe cercetări pentru concluzii clare.

Oțetul de mere, deși este un aliment fermentat, nu conține suficiente microorganisme pentru a fi considerat probiotic și nu are dovezi consistente privind efectele asupra sănătății intestinale. Astfel, în ceea ce privește flora intestinală, rolul său rămâne limitat.

Care are efect mai mare asupra glicemiei

Oțetul de mere a fost studiat în mai multe cercetări pentru capacitatea sa de a regla nivelul zahărului din sânge. Persoanele care consumă ACV dimineața, pe stomacul gol, sau înainte de mese, pot observa o scădere a glicemiei, un efect mai pronunțat în cazul celor cu diabet de tip 2.

Un experiment arată că administrarea a 15 ml de oțet de mere timp de opt săptămâni poate reduce glicemia pe nemâncate și chiar nivelul colesterolului la persoanele supraponderale sau obeze. Posibile explicații includ încetinirea absorbției carbohidraților și creșterea utilizării glucozei de către celule ale corpului.

Și apa cu lămâie poate avea un efect ușor de reglare a glicemiei, conform aceluiași studiu menționat anterior: participanții care au consumat apă cu lămâie au avut niveluri mai scăzute ale glicemiei după masă și un timp mai lung până când glicemia a atins valoarea maximă. Mecanismul poate fi similar celui al oțetului, datorită naturii acide a sucului de lămâie, scrie .

Cum se prepară și ce valori nutriționale au

Apa cu lămâie se prepară simplu, prin stoarcerea sucului unei sau a două lămâi în apă caldă sau la temperatura camerei. Oțetul de mere poate fi consumat ca „shot” sau diluat în apă. Comparativ, o lingură de oțet de mere aduce aproximativ 3 kcal, 0,06 g zahăr și 0 mg vitamina C, în timp ce sucul de lămâie are 10 kcal, 1,2 g zahăr și 18,6 mg vitamina C.

Această diferență arată că lămâia este mai bogată în vitamine și antioxidanți pe când oțetul de mere are un aport caloric redus și ingrediente active, precum acidul acetic, care influențează metabolismul și glicemia.

Cum alegem opțiunea potrivită

Alegerea între oțetul de mere și apa cu lămâie depinde de obiectivele personale. Dacă scopul principal este reglarea glicemiei și sprijin pentru pierderea în greutate, oțetul de mere pare mai eficient. Dacă obiectivul este hidratarea, susținerea și aportul de vitamina C, atunci apa cu lămâie este mai potrivită.

În orice caz, niciuna dintre băuturi nu poate înlocui o alimentație echilibrată sau exercițiile fizice regulate. Combinarea lor cu un stil de viață sănătos poate aduce beneficii vizibile, dar nu sunt soluții miraculoase.