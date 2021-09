Utilizarea frigiderului: cum să economisiți energie și să păstrați alimentele în siguranță

Frigiderul este al patrulea cel mai mare consumator de energie din majoritatea caselor. Acest articol vă va oferi sfaturi care vă vor ajuta să reduceți consumul de energie al frigiderului și, de asemenea, vă vor ajuta să protejați siguranța alimentară și sănătatea familiei dvs., indiferent dacă folosiți un frigidere ieftine sau de ultimă generație.

● Nu depozitați alimente perisabile (ouă, lapte, iaurt etc.) pe ușa frigiderului, în ciuda faptului că se potrivesc perfect acolo. Temperatura rafturilor de pe ușă poate fi cu aproximativ șapte grade mai caldă și poate fluctua mai mult decât temperatura dinăuntrul frigiderului. Articolele care sunt cel mai bine depozitate pe ușă includ condimente, băuturi răcoritoare și unt.

● Pentru a preveni riscul bacteriilor, nu dezghețați niciodată alimentele la temperatura camerei. Alimentele trebuie dezghețate în frigider, în apă rece care curge sau în cuptorul cu microunde. Alimentele dezghețate în apă rece sau cuptorul cu microunde trebuie gătite imediat.

● Dacă depozitați articole în frigider, cum ar fi bateriile (deoarece frigul le prelungește viața) sau lumânările (astfel încât să nu se deformeze în zilele caniculare), păstrați-le în recipiente etanșe, astfel încât să fie izolate de alimente.

● Acoperiți lichidele și înfășurați alimentele pe care le așezați în frigider. Dacă sunt lăsate neacoperite, vor elibera umezeală în compartiment, făcând compresorul să funcționeze mai greu. În plus, alimentele neacoperite pot absorbi aromele nedorite.

● Bucătăria dvs. este o zonă cu trafic intens în care praful se acumulează rapid. Unele modele de frigidere ieftine au un grilaj în partea din față, care trebuie păstrat în mod obișnuit fără praf și scame, pentru a permite fluxul liber de aer către condensatorul unității.

● Evitați utilizarea de agenți de curățare cu solvenți, substanțe abrazive sau orice detergent care poate conferi gust alimentelor sau cuburilor de gheață sau poate provoca deteriorarea finisajului interior al frigiderului.

● Dacă aveți un frigider vechi în garaj care este rar folosit, s-ar putea să vă gândiți să scăpați de el, mai degrabă decât să suportați câteva sute de lei pe an în costuri de funcționare. Există multe frigidere ieftine și mai noi, care sunt mai eficiente din punct de vedere al consumului de energie electrică.

● Nu setați temperatura frigiderului prea scăzută. Cu cât rulează mai rece, cu atât costă mai mult. Setați temperatura frigiderului în jurul valorilor de 2 – 7 grade Celsius și secțiunea congelatorului între -15 grade C și -23 grade C.

● Lăsați spațiu pentru ca aerul rece să circule în jurul mâncării în frigider (cel puțin un centimetru pe toate părțile) și asigurați-vă că nu blocați orificiile de aerisire.

● Evitați să puneți alimentele calde direct în frigider. Lăsați-le mai întâi să se răcească și apoi puneți-le. Nu le lăsați să stea la temperatura camerei mai mult de două ore.

● Încercați să reduceți la minimum timpul de deschidere a ușii. De fiecare dată când ușa este deschisă, scapă aer rece și frigiderul lucrează mai mult pentru a îl înlocui.

● Asigurați-vă că frigiderul este nivelat sau înclinat ușor înapoi, astfel încât ușa să se închidă complet.

● O dată pe lună, curățați garnitura ușii cu 1 linguriță de bicarbonat de sodiu dizolvat într-un litru de apă caldă. Pe lângă curățarea garniturii, aceasta o va menține moale și flexibilă.

● Dacă aveți un frigider „de rezervă” într-un garaj sau subsol, asigurați-vă că această zonă nu coboară sub 7° C.

● Pentru a verifica cu exactitate temperatura din frigider, puneți un termometru într-un pahar cu apă și plasați-l în interiorul unui raft timp de 24 de ore.

● Frigiderul dvs. funcționează cel mai bine când este plin, dar asigurați-vă că lăsați spațiu între articole pentru o circulație adecvată a aerului. Când frigiderul este aproape gol, puneți câteva sticle de apă pentru a ajuta la păstrarea frigului în interior, când ușa este deschisă.

● Păstrați partea superioară a frigiderului liberă pentru a permite o bună circulație a aerului.

● Îndepărtați articolele perisabile și setați frigiderul la o temperatură mai ridicată, dacă veți pleca de acasă pentru o perioadă îndelungată.

● Multe frigidere ieftine mai noi au încălzitoare mici încorporate în pereți pentru a preveni condensarea umezelii pe suprafața exterioară. Dacă nu aveți probleme cu condensul, puteți economisi energie dezactivând această caracteristică folosind comutatorul de economisire a energiei.