Va fi extrădat Dani Mocanu în România? Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a abordat subiectul extrădării lui Dani Mocanu, în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, după ce manlistul și fratele său au fost arestați în Italia, lângă Napoli.

Oficialul a explicat procedura legală, dar și schimbările recente din , care modifică fundamental modul în care sunt gestionate astfel de cazuri.

Va fi extrădat Dani Mocanu? Ce urmează, după arestarea în Italia

Arestarea celor doi frați a ridicat imediat întrebarea dacă Dani Mocanu va fi adus în România sau dacă ar putea rămâne să își execute pedeapsa în Italia, cum s-a întâmplat în trecut cu alți fugari celebri. Ministrul Justiției a clarificat că autoritățile române au demarat deja procedurile oficiale și că actualul cadru european schimbă complet datele problemei.

Potrivit lui Marinescu, noua jurisprudență europeană elimină posibilitatea ca un stat solicitat să dispună executarea pedepsei pe teritoriul său fără acordul României. Acest lucru înseamnă că, spre deosebire de cazurile mai vechi, în care unii condamnați au rămas în Italia, acum lucrurile sunt mult mai bine definite juridic.

Cum funcționează procedura de extrădare în cazul lui Dani Mocanu

Întrebat direct dacă va fi extrădat, ministrul a explicat că procedura pornește de la un mandat european de arestare, iar solicitarea este analizată de o instanță italiană.

“Mecanismul este acela al solicitării de predare în temeiul unui mandat european de arestare. Această solicitare se analizează de către o instanță din statul solicitat, în speță, Italia”, a detaliat Marinescu.

El a subliniat însă că România are acum o decizie clară de partea sa. Această hotărâre elimină blocajele juridice care, în trecut, permiteau unor condamnați să rămână în alte state europene. Marinescu spune că astfel de impedimente “vor fi înlăturate”, iar predarea către România devine soluția standard.

“România a obținut la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pronunțarea unei hotărâri care, în esență, stabilește că nu mai este posibil ca statul solicitat, în speță, dacă discutăm de Italia, cu care avem o foarte bună cooperare judiciară, nu mai este posibil, spun ca statul solicitat să dispună executarea pedepsei pe teritoriul său, fără ca statul solicitant, adică România, să fie de acord.

În trecut, s-a dispus, e adevărat, pentru anumite persoane, executarea în Italia a acestor pedepse pentru că nu intervenise această clarificare obligatorie, de altfel, adusă de Curtea de Justiție a Unii Europene. Ori, în această ecuație juridică, noi sperăm ca impedimente care apăreau, iată, în predare, să fie înlăturate.”, a mai explicat ministrul.