B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Va fi extrădat Dani Mocanu în România? Explicațiile ministrului Justiției, după arestarea manelistului în Italia (VIDEO)

Va fi extrădat Dani Mocanu în România? Explicațiile ministrului Justiției, după arestarea manelistului în Italia (VIDEO)

Ana Maria
10 nov. 2025, 23:23
Va fi extrădat Dani Mocanu în România? Explicațiile ministrului Justiției, după arestarea manelistului în Italia (VIDEO)
Sursa foto: Colaj foto B1tv.ro
Cuprins
  1. Va fi extrădat Dani Mocanu? Ce urmează, după arestarea în Italia
  2. Cum funcționează procedura de extrădare în cazul lui Dani Mocanu

Va fi extrădat Dani Mocanu în România? Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a abordat subiectul extrădării lui Dani Mocanu, în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, după ce manlistul și fratele său au fost arestați în Italia, lângă Napoli.

Oficialul a explicat procedura legală, dar și schimbările recente din jurisprudența Uniunii Europene, care modifică fundamental modul în care sunt gestionate astfel de cazuri.

Va fi extrădat Dani Mocanu? Ce urmează, după arestarea în Italia

Arestarea celor doi frați a ridicat imediat întrebarea dacă Dani Mocanu va fi adus în România sau dacă ar putea rămâne să își execute pedeapsa în Italia, cum s-a întâmplat în trecut cu alți fugari celebri. Ministrul Justiției a clarificat că autoritățile române au demarat deja procedurile oficiale și că actualul cadru european schimbă complet datele problemei.

Potrivit lui Marinescu, noua jurisprudență europeană elimină posibilitatea ca un stat solicitat să dispună executarea pedepsei pe teritoriul său fără acordul României. Acest lucru înseamnă că, spre deosebire de cazurile mai vechi, în care unii condamnați au rămas în Italia, acum lucrurile sunt mult mai bine definite juridic.

Cum funcționează procedura de extrădare în cazul lui Dani Mocanu

Întrebat direct dacă manelistul va fi extrădat, ministrul a explicat că procedura pornește de la un mandat european de arestare, iar solicitarea este analizată de o instanță italiană.

“Mecanismul este acela al solicitării de predare în temeiul unui mandat european de arestare. Această solicitare se analizează de către o instanță din statul solicitat, în speță, Italia”, a detaliat Marinescu.

El a subliniat însă că România are acum o decizie clară de partea sa. Această hotărâre elimină blocajele juridice care, în trecut, permiteau unor condamnați să rămână în alte state europene. Marinescu spune că astfel de impedimente “vor fi înlăturate”, iar predarea către România devine soluția standard.

“România a obținut la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pronunțarea unei hotărâri care, în esență, stabilește că nu mai este posibil ca statul solicitat, în speță, dacă discutăm de Italia, cu care avem o foarte bună cooperare judiciară, nu mai este posibil, spun ca statul solicitat să dispună executarea pedepsei pe teritoriul său, fără ca statul solicitant, adică România, să fie de acord.

În trecut, s-a dispus, e adevărat, pentru anumite persoane, executarea în Italia a acestor pedepse pentru că nu intervenise această clarificare obligatorie, de altfel, adusă de Curtea de Justiție a Unii Europene. Ori, în această ecuație juridică, noi sperăm ca impedimente care apăreau, iată, în predare, să fie înlăturate.”, a mai explicat ministrul.

Citește și...
O nouă cometă se apropie de Pământ. În ce zi spun specialiștii că va fi cel mai aproape de planeta noastră(FOTO)
Eveniment
O nouă cometă se apropie de Pământ. În ce zi spun specialiștii că va fi cel mai aproape de planeta noastră(FOTO)
Tunelul de pe A1, tot mai aproape de finalizare. Ce spune șeful CNAIR despre progresul lucrărilor (VIDEO)
Eveniment
Tunelul de pe A1, tot mai aproape de finalizare. Ce spune șeful CNAIR despre progresul lucrărilor (VIDEO)
Alertă alimentară în marile magazine. Ce produse au fost scoase de pe rafturi de urgență
Eveniment
Alertă alimentară în marile magazine. Ce produse au fost scoase de pe rafturi de urgență
Schimbări importante în sistemul de reciclare RetuRO. Ce măsuri pregătește Ministerul Mediului
Eveniment
Schimbări importante în sistemul de reciclare RetuRO. Ce măsuri pregătește Ministerul Mediului
Topul mondial al consumului de vin. Care sunt țările care beau cel mai mult și pe ce loc se află România
Eveniment
Topul mondial al consumului de vin. Care sunt țările care beau cel mai mult și pe ce loc se află România
Reacția lui Cristian Tudor Popescu, după femicidul din Teleorman: „Criminalii, îi vedem. Cine sunt complicii?”. Soluția propusă de jurnalist pentru a nu mai avea loc atâtea crime în România
Eveniment
Reacția lui Cristian Tudor Popescu, după femicidul din Teleorman: „Criminalii, îi vedem. Cine sunt complicii?”. Soluția propusă de jurnalist pentru a nu mai avea loc atâtea crime în România
Oana Gheorghiu, reclamată la Parchetul General de CSM. Așa ceva nu s-a mai întâmplat
Politică
Oana Gheorghiu, reclamată la Parchetul General de CSM. Așa ceva nu s-a mai întâmplat
Cum pot primi pensionarii până la 700 de lei în plus, în luna decembrie. Află cine se încadrează
Eveniment
Cum pot primi pensionarii până la 700 de lei în plus, în luna decembrie. Află cine se încadrează
Cât au costat funeraliile de stat ale lui Ion Iliescu și cine a suportat toate aceste cheltuieli
Eveniment
Cât au costat funeraliile de stat ale lui Ion Iliescu și cine a suportat toate aceste cheltuieli
CCIR a găzduit Forumul de Afaceri România – Arabia Saudită: Oportunități majore de cooperare bilaterală în domeniul infrastructurii portuare și investițiilor
Eveniment
CCIR a găzduit Forumul de Afaceri România – Arabia Saudită: Oportunități majore de cooperare bilaterală în domeniul infrastructurii portuare și investițiilor
Ultima oră
00:00 - Reacția lui Ciprian Ciucu, după plângerea penală depusă de CSM: „S-a ajuns, totuși, prea departe. Oana Gheorghiu nu trebuie să se lase intimidată”
23:59 - O nouă cometă se apropie de Pământ. În ce zi spun specialiștii că va fi cel mai aproape de planeta noastră(FOTO)
23:21 - Tunelul de pe A1, tot mai aproape de finalizare. Ce spune șeful CNAIR despre progresul lucrărilor (VIDEO)
23:02 - Ministrul Justiției a anunțat că nu a semnat plângerea penală depusă de CSM împotriva vicepremierului Oanei Gheorghiu. Ce motive a invocat Radu Marinescu (VIDEO)
22:35 - Alertă alimentară în marile magazine. Ce produse au fost scoase de pe rafturi de urgență
22:15 - Ce soluții propune Cătălin Drulă pentru traficul din București și ce părere are despre o eventuală taxă pentru șoferii care intră în Capitală: „Nu mi se pare politica optimă”
21:58 - Schimbări importante în sistemul de reciclare RetuRO. Ce măsuri pregătește Ministerul Mediului
21:47 - Cătălin Drulă, despre principalele probleme ale Bucureștiului, care ar trebui rezolvate urgent: „E un flagel în tot orașul”
21:20 - Ilie Bolojan a anunțat că se pregătește o nouă cerere de plată de peste 2,5 miliarde de euro granturi din PNRR. La ce vor fi folosiți acești bani
21:14 - ANAF ia la control firmele care organizează evenimente. Ce riscă dacă nu declară veniturile corect