Paștele se apropie, iar românii . Ofertele sunt variate și potrivite pentru toate preferințele și bugetele. Unii aleg relaxarea la munte, alții preferă litoralul sau liniștea Deltei Dunării.

Prețurile diferă în funcție de facilitățile incluse, precum mesele festive, programele artistice sau accesul la spa și piscină. Sunt disponibile și activități dedicate copiilor. Chiar și așa, încă mai există locuri libere, deoarece anul acesta turiștii nu s-au grăbit să își facă rezervările din timp.

Cât îi costă pe români o vacanță de Paște pe litoral

Hotelurile de pe litoral au pregătit oferte speciale pentru minivacanța de Paște. Operatorii din turism speră astfel să atragă cât mai mulți turiști care vor să își petreacă sărbătorile la mare. În această perioadă sunt așteptați câteva mii de vizitatori pe litoral. Chiar și așa, încă se mai găsesc locuri de cazare disponibile pentru toate bugetele.

Pachetele turistice pornesc de la aproximativ 1.000 de lei de persoană pentru trei nopți de cazare cu mic dejun inclus. Cele mai căutate sunt hotelurile de patru stele, care oferă și facilități precum piscină interioară sau servicii SPA. Prețurile cresc în funcție de serviciile incluse în pachet. De exemplu, la un hotel de patru stele din , un sejur de Paște include mic dejun, cină festivă și program artistic. Pentru doi adulți, prețul ajunge la aproximativ 2.160 de lei. Oferta include două nopți de cazare, iar a treia este gratuită. În Eforie Nord, la un alt hotel de patru stele, pachetele all inclusive pornesc de la 1.750 de lei de persoană pentru trei nopți.

În unele unități de cazare sunt disponibile și reduceri pentru rezervările făcute în această perioadă.

„Un discount de 15%, încă mai este posibil să se rezerve cu acest discount. Cazare cu toate mesele incluse, minibarul este inclus, ski barul va fi deschis pentru ospeţii noştri. Va fi totul tradiţional, cum i-am obişnuit pe clienţii noştri. Accesul la SPA va fi inclus în aceste pachete, de asemenea masaje, terapii de infrumuseţare”, a declarat șefa recepției unui hotel de patru stele, notează observatornews.ro.

Ce alternative au turiștii pentru vacanța de Paște

Românii care vor să plece de Paște au la dispoziție numeroase variante de vacanță și în afara litoralului. rămâne una dintre destinațiile preferate pentru cei care își doresc liniște, natură și experiențe autentice. Pensiunile din zonă au pregătit deja pachete speciale pentru sărbători. Prețurile pentru două persoane pot ajunge până la aproximativ 2.500 de lei, în funcție de facilitățile incluse.

De exemplu, la Murighiol, turiștii pot opta pentru un pachet de trei nopți de cazare cu mic dejun și cină festivă în noaptea de Paște. Cei care ajung în Delta Dunării pot participa și la excursii organizate cu barca, una dintre cele mai căutate activități din zonă. Ambarcațiunile sunt acoperite și încălzite, astfel încât plimbările pot avea loc chiar și în această perioadă.

Destinațiile montane rămân, de asemenea, în topul preferințelor pentru minivacanța de .

„Preţurile oscilează de la 400-500 de lei cazare cu mic dejun la hotel de 3 stele şi poate ajunge până la aproape 5.000 de lei în staţiunile balneare şi la munte, în cazări de 4 – 5 stele, cu multe mese şi programe tradiţionale”, a transmis vicepreşedintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism.

Chiar și așa, numărul rezervărilor făcute până acum pentru vacanța de Paște în România este mai mic decât în anii trecuți. Hotelierii speră însă că turiștii vor alege în perioada următoare destinațiile din țară, mai ales în contextul situației internaționale și al ofertelor pregătite pentru a compensa scăderea valorii voucherelor de vacanță.