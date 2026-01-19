B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Vacanța de schi cu copilul, pe Valea Prahovei ori în Poiana Brașov? Cel mai „ieftin”, 1.700 lei/zi

Vacanța de schi cu copilul, pe Valea Prahovei ori în Poiana Brașov? Cel mai „ieftin”, 1.700 lei/zi

B1.ro
19 ian. 2026, 15:14
Vacanța de schi cu copilul, pe Valea Prahovei ori în Poiana Brașov? Cel mai „ieftin, 1.700 lei/zi
Sursa foto: Freepik

Prețurile au luat-o complet razna. Dacă părinții se gândesc să meargă în vacanța de schi cu copilul din februarie pe Valea Prahovei ori în Poiana Brașov, Newsweek a calculat că bugetul minim e de aproximativ 1.700 lei/zi (cazare, mâncare, monitor schi, skipass), fără drum.

În februarie, elevii din România se vor bucura de o săptămâna liberă, numită „Vacanța de schi”. Și, cum iarna aceasta se pare că va fi zăpadă din plin pe Valea Prahovei și în Poiana Brașov, mulți părinți vor încerca să meargă cu copiii pe pârtii pentru ca aceștia să învețe să schieze sau să se dea cu snowboard-ul sau să-și perfecționeze tehnica.

Citește mai multe informații pe Newsweek.ro.
Tags:
Citește și...
Românii din diaspora, chemați la centrele militare în caz de mobilizare. Ce riscă aceștia, dacă nu se prezintă
Eveniment
Românii din diaspora, chemați la centrele militare în caz de mobilizare. Ce riscă aceștia, dacă nu se prezintă
Schimbări majore pentru prosumatorii din România. Ce se modifică și ce urmărește statul
Eveniment
Schimbări majore pentru prosumatorii din România. Ce se modifică și ce urmărește statul
Înțelegeri pe banii șoferilor. Cum au fot păcăliți românii de mai multe service-uri auto și două companii de asigurări. Amenzi de milioane de euro date de Consiliul Concurenței
Eveniment
Înțelegeri pe banii șoferilor. Cum au fot păcăliți românii de mai multe service-uri auto și două companii de asigurări. Amenzi de milioane de euro date de Consiliul Concurenței
Cum a adoptat Viorica Dăncilă un băiat și de ce nu a avut copii biologici: „Prima dată, soțul meu s-a uitat la mine un pic nedumerit”
Eveniment
Cum a adoptat Viorica Dăncilă un băiat și de ce nu a avut copii biologici: „Prima dată, soțul meu s-a uitat la mine un pic nedumerit”
ULTIMA ORĂ: Horațiu Potra rămâne în arest preventiv. Judecătorii au dat arest la domiciliu fiului și nepotului mercenarului
Eveniment
ULTIMA ORĂ: Horațiu Potra rămâne în arest preventiv. Judecătorii au dat arest la domiciliu fiului și nepotului mercenarului
Cum să economisești până la 2.000 de lei pe lună. Trucul tot mai popular în rândul românilor
Eveniment
Cum să economisești până la 2.000 de lei pe lună. Trucul tot mai popular în rândul românilor
Schimbări majore la vechimea în muncă. Avertismentul important transmis de Casa de Pensii
Eveniment
Schimbări majore la vechimea în muncă. Avertismentul important transmis de Casa de Pensii
Poliţia Botoșani caută o persoană care a extras 15.000 de lei dintr-un bancomat și a uitat banii pe aparat
Eveniment
Poliţia Botoșani caută o persoană care a extras 15.000 de lei dintr-un bancomat și a uitat banii pe aparat
Lucrările la noul stadion Dinamo au început oficial. Unde se află proiectul și ce facilități vor fi incluse în noul stadion (FOTO)
Eveniment
Lucrările la noul stadion Dinamo au început oficial. Unde se află proiectul și ce facilități vor fi incluse în noul stadion (FOTO)
Dorian Popa a mers la Curtea de Apel București, unde este judecat. De ce a venit cu nasul bandajat
Eveniment
Dorian Popa a mers la Curtea de Apel București, unde este judecat. De ce a venit cu nasul bandajat
Ultima oră
16:38 - Românii din diaspora, chemați la centrele militare în caz de mobilizare. Ce riscă aceștia, dacă nu se prezintă
16:38 - Accident feroviar în Spania. MAE confirmă că doi români au fost răniți în ciocnirea dintre cele două trenuri UPDATE
16:33 - Despăgubirile la care au dreptul pasagerii în cazul anulării unei curse aviatice. Ce a decis Curtea de Justiție a UE
16:10 - Schimbări majore pentru prosumatorii din România. Ce se modifică și ce urmărește statul
16:06 - Cele mai populare pariuri pe volei
16:02 - Înțelegeri pe banii șoferilor. Cum au fot păcăliți românii de mai multe service-uri auto și două companii de asigurări. Amenzi de milioane de euro date de Consiliul Concurenței
15:58 - Cum a adoptat Viorica Dăncilă un băiat și de ce nu a avut copii biologici: „Prima dată, soțul meu s-a uitat la mine un pic nedumerit”
15:26 - ULTIMA ORĂ: Horațiu Potra rămâne în arest preventiv. Judecătorii au dat arest la domiciliu fiului și nepotului mercenarului
15:25 - Economisește la shopping: avantajele cardurilor de cumpărături
15:24 - Gigi Becali a povestit cum i-a salvat pe suporterii lui Dinamo arestați în Bulgaria: „La ei e suflet. Înțelegi?”