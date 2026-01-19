Vacanța de schi cu copilul, pe Valea Prahovei ori în Poiana Brașov? Cel mai „ieftin”, 1.700 lei/zi

Prețurile au luat-o complet razna. Dacă părinții se gândesc să meargă în vacanța de schi cu copilul din februarie pe Valea Prahovei ori în Poiana Brașov, Newsweek a calculat că bugetul minim e de aproximativ 1.700 lei/zi (cazare, mâncare, monitor schi, skipass), fără drum.

În februarie, elevii din România se vor bucura de o săptămâna liberă, numită „Vacanța de schi". Și, cum iarna aceasta se pare că va fi zăpadă din plin pe Valea Prahovei și în Poiana Brașov, mulți părinți vor încerca să meargă cu copiii pe pârtii pentru ca aceștia să învețe să schieze sau să se dea cu snowboard-ul sau să-și perfecționeze tehnica.