Vacanța „merge foarte bine”, spun italienii care voiau să ajungă la Cracovia, dar au aterizat în Craiova: „Am avut noroc că am ajuns aici în frumoasa voastră Românie”

Echipa Aeroportului Internațional Craiova a anunțat, sâmbătă, că i-a contactat pe italienii care voiau să ajungă la Cracovia, dar . Cei doi spun că vacanța lor „merge foarte bine" și descoperă „o țară frumoasă".

Echipa Aeroportului Internațional Craiova susține că i-a contactat „pentru a le transforma experiența lor în România într-una de neuitat”.

„Aventura lui Massimo si Paola a devenit cunoscuta o data cu aterizarea lor la Craiova in loc de…Cracovia. Cei doi pasageri au avut «norocul» sa ajunga in capitala Baniei desi ei au decolat de la Bologna cu gandul sa viziteze Cracovia, in Polonia. Echipa Aeroportului International Craiova i-a contactat pentru a le transforma experienta lor in Romania intr-una de neuitat”, au scris reprezentanții aeroportului, sâmbătă, pe Facebook.

Ei au distribuit și un mesaj transmis de Paola, care spune că vacanța în România „merge foarte bine”.

„Oricum, vacanta noastra merge foarte bine, descoperim o tara frumoasa. Totul merge bine din fericire, am avut noroc ca am ajuns aici in frumoasa voastra Romanie pe care o descoperim incetul cu incetul”, a fost mesajul Paolei.