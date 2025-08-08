Vacanța petrecută pe litoralul românesc s-a transformat într-o experiență dezamăgitoare pentru o turistă britanică. Aflată într-una dintre stațiunile de la Marea Neagră, femeia a relatat problemele de igienă și lipsa facilităților care i-au afectat sejurul.

Ce probleme a întâmpinat o turistă care a petrecut vacanța pe litoralul românesc

Deși a apreciat atmosfera și peisajul, turista s-a declarat revoltată de absența toaletelor publice și de nivelul scăzut al curățeniei de pe plaje. „Lume multă, frumos… dar o baie, o toaletă? Cred că mulți merg direct în mare. Și la numărul 1, dar și la numărul 2. M-am confruntat cu astfel de probleme chiar în apă”, a spus aceasta.

Juliet, o altă turistă din Regatul Unit, care a petrecut vacanța pe litoralul românesc, a descris cum, deși dimineața plaja părea curată, până la prânz devenise împânzită de gunoaie, în special plastic. „Este o rușine să nu existe o toaletă pe plajă. Nu ai unde să te speli pe mâini, nu sunt facilități. De aceea nu există un steag albastru aici”, a declarat ea.

Ce spun autoritățile

Pe lângă lipsa infrastructurii sanitare, o altă problemă raportată de turiștii care petrec vacanța pe litoralul românesc este așa-numita „taxă pe cearșaf”. În stațiunea Mamaia, vizitatorii care aleg să stea pe propriul cearșaf, în afara zonelor concesionate cu șezlonguri, sunt uneori obligați să plătească sume între 50 și 200 de lei. Această practică nu este reglementată legal.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a precizat că perceperea unei astfel de taxe este ilegală. Cu toate acestea, până în prezent, niciun operator de plajă nu a fost sancționat pentru impunerea acestei măsuri, potrivit .

În ultimii ani, tot mai mulți turiști români aleg destinații externe, precum Bulgaria sau Grecia, invocând atât prețurile ridicate, cât și condițiile precare din stațiunile autohtone.

Ce prețuri mai sunt în restaurantele de pe litoralul românesc

De la 1 august, unele hoteluri de până la 50% la pachetele de cinci nopți.

Și la restaurante prețurile sunt mai mici. Iar unii patroni spun că vor suporta ei majorarea de TVA.

„La tot meniul, reduceri 10%. Și ca mine au făcut mulți. Un șnițel cu cartofi prăjiți 35 de lei, o ciorbă 20 de lei. Prețuri mai ieftine ca în oraș la mâncare”, a susținut Costel Bacula, manager autoservire.

În Mamaia, meniul zilei costă 45 de lei, dar nu mai include desertul.

„La mici am ieftinit. Anul trecut un mic era 7 lei, anul acesta l-am făcut 4,50 lei, plus că oamenii când mănâncă foarte mulți mici beau și bere și încercăm să îmbinăm utilul cu plăcutul”, a susținut și Răzvan Chițan, manager autoservire, pentru

În ciuda acestor scăderi de prețuri, turiștii și în Bulgaria, Grecia sau Turcia.