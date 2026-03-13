Vacanța unui cuplu din Olanda s-a transformat într-o situație neașteptată după ce numeroase zboruri au fost anulate din cauza tensiunilor militare din Orientul Mijlociu. Pentru a putea reveni acasă din Asia, cei doi au fost nevoiți să ia un de aproximativ 12.000 de euro, deoarece biletele de avion disponibile au devenit extrem de scumpe.

Vacanță în Asia, blocată de anulările de zbor

Wilma, în vârstă de 56 de ani, și partenerul ei Danny, de 52 de ani, se află în prezent în Bangkok, unde încearcă să găsească o modalitate de a reveni în orașul lor din Olanda, Arnhem, scrie Click.

Cei doi ajunseseră în Thailanda după ce au economisit luni întregi pentru această vacanță. Însă planurile lor au fost date peste cap după ce numeroase zboruri din regiune au fost anulate pe fondul tensiunilor militare și al atacurilor asociate conflictului din Iran.

Din cauza riscurilor de securitate, multe companii aeriene au decis să evite spațiul aerian din zonele afectate, ceea ce a dus la anulări în lanț și la o scădere semnificativă a numărului de zboruri disponibile.

O rută lungă pentru a ajunge în Europa

Pentru a se întoarce acasă, cuplul a fost nevoit să caute rute alternative, mult mai lungi și mai costisitoare decât cele planificate inițial.

Una dintre variantele analizate presupune un traseu complicat: plecare din Bangkok către Seul, apoi zbor spre San Francisco, urmat de o escală în Zürich și, în final, o cursă către Amsterdam.

Schimbarea rutelor este cauzată de evitarea spațiului aerian din zonele de conflict, ceea ce obligă companiile aeriene să folosească trasee mai lungi și mai costisitoare.

Credit de 12.000 de euro pentru biletele de avion

În fața tarifelor tot mai ridicate și a locurilor limitate în avioane, Wilma și Danny au decis să contracteze rapid un împrumut pentru a acoperi costurile de întoarcere.

Suma de aproximativ 12.000 de euro ar urma să acopere biletele de avion pentru trei persoane, dar și alte cheltuieli apărute pe parcursul călătoriei.

„Pentru un bilet am fi reușit să găsim soluția, însă trei bilete sunt mult prea scumpe pentru bugetul nostru”, a explicat Wilma pentru Algemeen Dagblad.

În prezent, prețul unui singur bilet către Europa poate ajunge la aproximativ 3.000 de euro, în funcție de disponibilitate și de rută.

Sute de turiști sunt blocați în Asia

Problema nu îi afectează doar pe Wilma și Danny. Femeia spune că face parte dintr-un grup online în care sute de turiști discută despre dificultățile întâmpinate în încercarea de a reveni acasă.

„Suntem aproximativ 375 de oameni în acest grup și toți încercăm să găsim soluții pentru întoarcere. Mulți nu își permit noile tarife sau nu găsesc locuri în avioane și sunt pur și simplu blocați”, a povestit ea.

Inclusiv fiica lor, care se afla în vacanță în Filipine și plănuia să se întâlnească cu părinții în Bangkok, a fost nevoită să își modifice planurile după ce zborul inițial a fost anulat. Tânăra a pornit deja într-o călătorie lungă, cu mai multe escale, sperând să ajungă în Olanda în următoarele zile.

Speră să recupereze o parte din bani

Wilma și Danny estimează că și ei vor avea nevoie de mai multe zboruri pentru a reveni în Europa în cursul săptămânii viitoare. Chiar dacă situația este complicată, cei doi spun că încearcă să rămână optimiști.

„Nu vrem să ne plângem. Suntem în siguranță și nu trăim presiunea oamenilor aflați pe aeroporturile din zonele de conflict. Preferăm costuri suplimentare decât să ne expunem unor riscuri”, spune Wilma.

Cuplul speră să își recupereze banii pentru biletele inițiale anulate, însă este puțin probabil ca despăgubirile să acopere integral costurile noilor zboruri. În ceea ce privește asigurarea de călătorie, aceasta ar putea acoperi doar anumite cheltuieli, precum nopțile suplimentare de cazare.

Companiile aeriene au avertizat că tensiunile din Orientul Mijlociu vor continua să influențeze prețurile biletelor de avion, deoarece operatorii sunt nevoiți să folosească rute mai lungi și mai costisitoare pentru a evita zonele de conflict.