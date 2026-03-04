B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Val de demisii în educație. Aproape 400 de profesori au plecat după „Legea Bolojan”

Val de demisii în educație. Aproape 400 de profesori au plecat după „Legea Bolojan”

Ana Beatrice
04 mart. 2026, 13:44
Val de demisii în educație. Aproape 400 de profesori au plecat după „Legea Bolojan”
Sursă Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Câți profesori au plecat din sistem după schimbarea normei de predare
  2. Cum se stabilesc posturile și catedrele în școli

Aproape 400 de profesori au ales să plece din sistemul de învățământ în perioada septembrie – decembrie 2025. Informația apare într-un răspuns transmis de Ministerul Educației la o interpelare parlamentară, notează edupedu.ro.

Solicitarea a vizat numărul cadrelor didactice care au acceptat reducerea normei de predare. De asemenea, a fost cerut și numărul profesorilor care au demisionat în anul școlar 2025–2026, în contextul aplicării Legii nr. 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”. Conform datelor furnizate de minister, cei mai mulți dintre profesorii care au ales să părăsească sistemul erau angajați pe perioadă determinată. Cu alte cuvinte, aveau contracte temporare.

Câți profesori au plecat din sistem după schimbarea normei de predare

Datele transmise de Ministerul Educației și Cercetării arată că 367 de profesori au demisionat din învățământul preuniversitar în perioada septembrie – decembrie 2025. Dintre aceștia, 114 erau cadre didactice titulare sau debutante. Alți 253 erau profesori angajați pe perioadă determinată sau pe durata viabilității postului.

Demisiile au venit în contextul unor schimbări importante în sistem. Din toamna anului trecut, norma de predare a profesorilor a fost majorată, în medie, cu două ore. Modificarea face parte din Legea nr. 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”, care a adus schimbări și completări Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

În același document, oficialii din educație au precizat și câți profesori funcționează cu normă incompletă în anul școlar 2025–2026. Potrivit datelor furnizate de inspectoratele școlare județene și de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, este vorba despre 56 de cadre didactice. Dintre acestea, 45 sunt profesori titulari sau debutanți, iar 11 sunt angajați pe durata viabilității postului.

Cum se stabilesc posturile și catedrele în școli

Ministerul Educației a explicat că posturile didactice și catedrele din învățământul preuniversitar sunt stabilite în funcție de planurile-cadru de învățământ aflate în vigoare. Acestea trebuie să respecte regulile legale privind constituirea claselor și organizarea formațiunilor de studiu.

Totodată, procesul ține cont de proiectele planurilor de școlarizare propuse de fiecare unitate de învățământ. Aceste propuneri sunt analizate și aprobate, cu sau fără modificări, de consiliile de administrație ale inspectoratelor școlare județene sau ale Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Oficialii au subliniat că oferta de „curriculum la decizia școlii” trebuie să se încadreze în limitele stabilite prin planurile-cadru de învățământ. Concret, aceasta trebuie să se încadreze în numărul maxim de ore pe săptămână. Limita este stabilită prin documentele aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării.

Tags:
Citește și...
Simulare Bacalaureat 2026: calendarul complet al probelor și datele pentru examenul oficial
Eveniment
Simulare Bacalaureat 2026: calendarul complet al probelor și datele pentru examenul oficial
Cămile cu botox descalificate de la un concurs de frumusețe. Ce proceduri estetice au dus la descalificarea animalelor
Eveniment
Cămile cu botox descalificate de la un concurs de frumusețe. Ce proceduri estetice au dus la descalificarea animalelor
Cine lucrează în locul statului. Cosmin Olăroiu, selecționerul naționalei Emiratelor Arabe Unite, ajută elevii români blocați în Dubai
Eveniment
Cine lucrează în locul statului. Cosmin Olăroiu, selecționerul naționalei Emiratelor Arabe Unite, ajută elevii români blocați în Dubai
Cercetătorii australieni au dezvoltat un test de salivă rapid pentru depistarea precoce a mai multor tipuri de cancer
Eveniment
Cercetătorii australieni au dezvoltat un test de salivă rapid pentru depistarea precoce a mai multor tipuri de cancer
Programul plății pensiilor în martie 2026: calendarul pentru poștă și virament bancar
Eveniment
Programul plății pensiilor în martie 2026: calendarul pentru poștă și virament bancar
Cum poți economisi bani fără sacrificii majore? Trucuri simple împărtășite de internauți
Eveniment
Cum poți economisi bani fără sacrificii majore? Trucuri simple împărtășite de internauți
Garanția de 50 de bani, extinsă la noi produse. Ce vor putea duce românii la automatele de reciclare
Eveniment
Garanția de 50 de bani, extinsă la noi produse. Ce vor putea duce românii la automatele de reciclare
Fost director în Primăria Capitalei și un primar din Dâmbovița, condamnați cu executare pentru angajarea nelegală a soției unui coleg de partid
Eveniment
Fost director în Primăria Capitalei și un primar din Dâmbovița, condamnați cu executare pentru angajarea nelegală a soției unui coleg de partid
Pensionar din Franța, victimă a furtului de identitate. Amenzi de 180.000 de euro pentru mașini înregistrate fraudulos
Eveniment
Pensionar din Franța, victimă a furtului de identitate. Amenzi de 180.000 de euro pentru mașini înregistrate fraudulos
10 recomandări pentru a alege cea mai bună pereche de mocasini pentru bărbați
Eveniment
10 recomandări pentru a alege cea mai bună pereche de mocasini pentru bărbați
Ultima oră
13:54 - Simulare Bacalaureat 2026: calendarul complet al probelor și datele pentru examenul oficial
13:47 - Horia Brenciu face haz de necaz, după ce a rămas blocat în Kuala Lumpur. Cum s-a hotărât să se întoarcă în România, dar fără familie: „Doamne ajută!”
13:39 - Cămile cu botox descalificate de la un concurs de frumusețe. Ce proceduri estetice au dus la descalificarea animalelor
13:26 - Cine lucrează în locul statului. Cosmin Olăroiu, selecționerul naționalei Emiratelor Arabe Unite, ajută elevii români blocați în Dubai
13:14 - Situație bizară: 28 de profesori din Bacău, care însoțeau doar 9 copii, sunt blocați în Emirate
13:10 - Cercetătorii australieni au dezvoltat un test de salivă rapid pentru depistarea precoce a mai multor tipuri de cancer
13:01 - Experții au făcut lista. Cele 11 țări considerate cele mai sigure dacă începe Al Treilea Război Mondial
13:01 - Un copil de 5 ani a descoperit o eroare în manualul de pilotaj. Cum a reacționat compania aeriană
12:48 - SURSE: Se împart banii din buget. Ministerele și instituțiile care primesc cei mai mulți bani (GALERIE FOTO/GRAFICE)
12:44 - Mihai Trăistariu, cucerit de Bianca Drăgușanu: „Ce o avea lumea cu ea? Cred că femeile sunt invidioase”