Vasile Groza, tatăl artistei Loredana Groza, a murit joi, la vârsta de 88 de ani. Anunțul a fost făcut chiar de cântăreață, printr-un mesaj extrem de emoționant publicat pe rețelele sociale, care a stârnit reacții puternice din partea fanilor și a colegilor de breaslă.
Vestea dispariției sale a îndoliat lumea artistică, Vasile Groza fiind cunoscut nu doar ca tatăl uneia dintre cele mai mari artiste din România, ci și ca poet.
Astăzi, 2 ianuarie, familia Groza și apropiații i-au adus un ultim omagiu lui Vasile Groza. Familia și apropiații au venit la capela cimitirului Bellu din Capitală, încă de la primele ore ale dimineții, potrivit Cancan.
Ceremonia de ramas bun a început la ora 11 dimineața.
Loredana Groza a atras atenția prin alegerea vestimentară. Artista a venit îmbrăcată în alb, o decizie cu o puternică încărcătură simbolică, în timp ce ceilalți membri ai familiei și invitații au purtat ținute negre.
Alături de ea s-a aflat și hairstylistul Bassam, un apropiat al artistei, care i-a fost sprijin în aceste momente dificile.
Printre primii care au ajuns la capela cimitirului Bellu s-au numărat Florin Călinescu și Cornel Ilie. Aceștia au venit atât pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Vasile Groza, cât și pentru a o susține pe Loredana în clipele de profundă durere.
Fratele artistei a fost văzut copleșit de suferință, la fel ca ceilalți membri ai familiei și prieteni apropiați.
La scurt timp după deces, Loredana Groza a publicat un mesaj tulburător pe rețelele de socializare, în care a vorbit despre destinul impresionant și talentul tatălui său. Mesajul a fost distribuit masiv și a emoționat mii de oameni:
„Am sperat ca momentul asta nu va veni vreodata pentru ca parintii nu mor niciodata..
Dar iata ca timpul n a mai avut rabdare.
Tata a plecat in lunga calatorie a eternitatii!
Vasile Groza a fost apreciat pentru contribuția sa culturală, fiind autor de poezie, literatură pentru copii și cântece. Povestea sa de viață, marcată de lipsuri, dar și de o determinare ieșită din comun, a fost evocată chiar de fiica sa, care i-a recunoscut public moștenirea artistică.