Vasile Groza, tatăl artistei Loredana Groza, a murit joi, la vârsta de 88 de ani. Anunțul a fost făcut chiar de cântăreață, printr-un mesaj extrem de emoționant publicat pe rețelele sociale, care a stârnit reacții puternice din partea fanilor și a colegilor de breaslă.

Vestea dispariției sale a îndoliat lumea artistică, Vasile Groza fiind cunoscut nu doar ca tatăl uneia dintre cele mai mari artiste din România, ci și ca poet.

Unde este înmormântat Vasile Groza, tatăl Loredanei

Astăzi, 2 ianuarie, familia Groza și apropiații i-au adus un ultim omagiu lui Vasile Groza. Familia și apropiații au venit la capela cimitirului Bellu din Capitală, încă de la primele ore ale dimineții, potrivit .

Ceremonia de ramas bun a început la ora 11 dimineața.

Cum a apărut Loredana Groza la funeraliile tatălui ei

a atras atenția prin alegerea vestimentară. Artista a venit îmbrăcată în alb, o decizie cu o puternică încărcătură simbolică, în timp ce ceilalți membri ai familiei și invitații au purtat ținute negre.

Alături de ea s-a aflat și hairstylistul Bassam, un apropiat al artistei, care i-a fost sprijin în aceste momente dificile.

Ce vedete au fost prezente la ceremonie

Printre primii care au ajuns la capela cimitirului Bellu s-au numărat Florin Călinescu și Cornel Ilie. Aceștia au venit atât pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Vasile Groza, cât și pentru a o susține pe Loredana în clipele de profundă durere.

Fratele artistei a fost văzut copleșit de suferință, la fel ca ceilalți membri ai familiei și prieteni apropiați.

Ce mesaj emoționant a transmis Loredana după moartea tatălui său, Vasile Groza

La scurt timp după deces, Loredana Groza a publicat un mesaj tulburător pe rețelele de socializare, în care a vorbit despre destinul impresionant și talentul tatălui său. Mesajul a fost distribuit masiv și a emoționat mii de oameni:

„Am sperat ca momentul asta nu va veni vreodata pentru ca parintii nu mor niciodata..

Dar iata ca timpul n a mai avut rabdare.

Tata a plecat in lunga calatorie a eternitatii!

A lasat in urma mii de poezii, cartile lui pentru copii, romane, cantece pentru copii si pe noi copiii lui Lori si Cristi si cei doi nepoti Elena si David!

Misiunea lui a fost indeplinita exemplar!

A venit pe lume aparent fara nici o sansa .. orfan de tata de la nici un an, cu o mama vaduva de razboi care a crescut singura 3 baieti..

Visul lui a fost sa scrie.. chiar daca pentru a supravietui a facut toate muncile posibile si imposibile din lume inca din copilarie..

Dar in fiecare zi si a urmat destinul.. a scris..

Pentru ca s a nascut poet.. natural, autodidact..

Si a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din Romania.

Sunt mandra de tine TATA! Mi-ai aratat ca orice poti realiza in viata oricate obstacole ti-ar sta in cale, doar daca te daruiesti!

Tu ai crezut primul in mine, m-ai sustinut si m-ai iubit neconditionat.

Ai fost un luptator, un visator, ai fost bunicul tuturor copiilor, un prieten de nadejede, un erou!

Te -ai luptat cu suferinta pana la ultima suflare!

Vreau sa multumesc din toata inima cadrelor medicale de la @sanador.romania pentru grija, profesionalismul si daruirea cu care l-au ingrijit pe tata aproape 3 luni, zi si noapte

Nu vreau sa ti spun adio draga TATA nicodata, pentru ca moartea nu e sfarsitul, este parte din viata..

Tu pentru mine esti nemuritor!

Iti multumesc pentru fiecare clipa traita linga tine

Tu esti, Tatal meu, Vasile Groza, Poetul

Drum lin in pace si lumina!

Ne vom reintalni pe Steaua noastra!

A ta, Luș.”, a scris Loredana pe .

Vasile Groza a fost apreciat pentru contribuția sa culturală, fiind autor de poezie, literatură pentru copii și cântece. Povestea sa de viață, marcată de lipsuri, dar și de o determinare ieșită din comun, a fost evocată chiar de fiica sa, care i-a recunoscut public moștenirea artistică.