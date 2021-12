Vergil Chițac, după incendiul din Constanța: Trebuie să refacem instalațiile vitale pentru ca oamenii să poată reveni în locuințele lor / Am găsit 24 de apartamente pentru cazare (VIDEO)

Primarul Constanței, Vergil Chițac, a precizat că au fost identificate 24 de apartamente pentru locatarii blocului care a fost cuprins de flăcări în noaptea de miercuri spre joi și care nu mai este locuibil prin prisma utilităților.

„Din perspectiva mea, primul lucru pe care trebuie să îl facem este să refacem instalațiile vitale, și anume apă-canalizare, alimentare cu energie electrică și cu gaz”, a afirmat Vergil Chițac, joi, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac.

Primarul Constanței, pe B1 TV. Vergil Chițac, detalii despre acțiunile autorităților după incendiul de noaptea trecută

Întrebat ce soluții vor fi găsite pentru oamenii care au rămas fără locuință în prag de sărbători, edilul a explicat: „Acțiunea noastră este pe două direcții. Pe o direcție este ca cei care nu au unde să fie cazați în perioada următoare să le găsim locuri de cazare. Prin Direcția Generală de Asistență socială, luăm legătura cu domniile lor – de altfel, eu m-am și întâlnit acum la primărie, am ieșit dintr-o întâlnire cu locatarii de acolo – și le punem la dispoziție, până acum am descoperit 24 de apartamente”.

„Dacă necesarul va fi mai mare, vom căuta soluții ca oamenii care efectiv n-au unde să locuiască, pentru că unii mai merg pe la rude, pe la părinți, dar cei care nu au unde să locuiesc să putem să îi cazăm în condiții omenești, civilizate, cu tot ce trebuie, cu toate utilitățile. Acesta este primul nivel al preocupării noastre. Al doilea nivel este ca să ajutăm la refacerea blocului și oamenii să vină cât mai curând posibil înapoi în apartamente, în casele lor”, a adăugat oficialul.

Întrebat dacă va fi același tip de refacere a blocului, având în vedere că era anvelopat cu polistiren, Vergil Chițac a afirmat: „Și aici sunt două niveluri ale discuției. Din perspectiva mea, primul lucru pe care trebuie să îl facem este să refacem instalațiile vitale, și anume apă-canalizare, alimentare cu energie electrică și cu gaz. Ce vorbiți dumneavoastră e vorba de anveloparea exterioară. Este o etapă ulterioară. Oamenii ca să poată să revină în casele lor trebuie să aibă apă, canalizare, energie electrică și gaz”.

„Sunt utilități vitale, or din perspectiva aceasta eu am luat legătura și cu Regia Autonomă Județeană de Apă, care se va ocupa de refacerea instalației de apă și de canalizare, cu Distrigaz, și am găsit o soluție prin care – acum trebuie și ajutorul cetățenilor, al asociației de proprietari – o firmă specializată agreată de ei și de ANRE să vină să le facă o verificare la instalația de gaz, evident, comparativ cu proiectul care există, și să vadă exact ce lucrări trebuie făcute, și de asemenea la instalația de energie electrică”, a mai spus el.