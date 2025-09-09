B1 Inregistrari!
Vești bune pentru pensionarii din România! Cine va primi bani în plus, în această lună

Ana Maria
09 sept. 2025, 22:09
Sursa foto: Freepik / @ freepik

Vești bune pentru pensionarii cu pensii mici. Statul român continuă programul de sprijin prin voucherele pentru alimente. În această toamnă, cardurile sociale vor fi alimentate în două tranșe. Prima, în valoare de 125 de lei, va intra în luna septembrie, iar următoarea în decembrie.

Comparativ cu anul trecut, valoarea sprijinului financiar este mai mică, însă măsura vine ca o compensație pentru creșterea prețurilor și inflația ridicată.

Cuprins:

  • Câți români vor beneficia de sprijinul financiar
  • Ce a declarat premierul Ilie Bolojan despre pensii și vârsta de pensionare

Câți români vor beneficia de sprijinul financiar

Reprezentanții Guvernului au anunțat că 2,4 milioane de români cu venituri reduse, în special pensionarii care trăiesc cu mai puțin de 2.200 lei pe lună, vor primi vouchere, potrivit Cancan.

Oficialii subliniază că această măsură este necesară, mai ales în contextul în care indexarea pensiilor nu a fost realizată conform legislației în vigoare, iar inflația a redus puterea de cumpărare.

Ce a declarat premierul Ilie Bolojan despre pensii și vârsta de pensionare

În paralel cu anunțul privind voucherele, premierul României, Ilie Bolojan, a făcut declarații care au stârnit dezbateri aprinse. Acesta consideră că este necesară majorarea vârstei de pensionare, pentru ca economia să aibă suficienți oameni activi.

„Din punctul meu de vedere, suntem în situația în care avem nevoie de mai mulți oameni, în piața muncii, în piața reală a muncii. Și pentru asta, că ne place, că nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare, în așa fel încât, în intervalul 50-65 de ani, populația care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi, pentru că nu are cine să o înlocuiască. Gândiți-vă că generațiile noastre care sunt 400.000-500.000 de oameni într-un an de zile, vor ieși la pensie peste 10 ani, iar în spate vin generații de 200.000, și, practic, dacă nu creștem vârsta de pensionare, în general, la toate categoriile, înclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge într-o situație de nesustenabilitate a sistemului de pensii peste cinci ani, peste zece ani. Și trebuie să spunem asta, nu putem amâna viitorul generațiilor care vin după noi, mutându-le niște împrumuturi în viitor sau neluând niște măsuri care să reașeze lucrurile într-o structură normală”, a spus Ilie Bolojan la TVR.

