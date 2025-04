Vești proaste pentru pensionari. Au pierdut deja 1.000 de lei. Ce se întâmplă cu mica recalculare

vine cu vești proaste pentru milioane de : procesul de „mică recalculare” a pensiilor, programat să înceapă în martie 2025, întârzie.

Vești proaste pentru pensionari

Pensionarii au pierdut deja 1.000 de lei potrivit unor simulări făcute de . Însă, pierderile ar putea fi și mai mari.

Indexarea cu 12% a pensiilor de la 1 ianuarie 2025 a fost anulată. Creșterea pensiilor pentru cei 130.000 de pensionari agricultori este promisă pentru luna mai.

Unele pensii ar urma să crească cu câteva sute de lei. Foarte multe vor rămâne la aceeași valoare.

În plus, contextul este cu atât mai incert cu cât și alte măsuri anunțate au fost amânate sau anulate. Deși era programată o indexare de 12% a pensiilor de la 1 ianuarie 2025, aceasta a fost anulată. Singura promisiune rămasă în picioare este o creștere a pensiilor pentru aproximativ 130.000 de agricultori, programată pentru luna mai.

Chiar dacă în unele cazuri rare s-au făcut manual recalculările, acestea reprezintă excepții.

Se pare că întârzierea va fi și mai mare pentru că softul care trebuie să recalculeze pensiile la mica recalculare nu a ajuns la Casele de Pensii, mai scrie Newsweek, care menționează că niciuna dintre instituții nu a primit aplicația necesară.

Ce spun pensionarii

Confirmarea vine chiar din partea celor afectați.

„Mi-au comunicat că nu se lucrează la mica recalculare pentru că nu au soft și nu se știe când o să îl primească”, a transmis un pensionar, într-un comentariu pe un forum.

Mărturia sa este completată de altele, la fel de frustrate:

„Din februarie am depus cerere de recalculare pentru că am mai muncit un an peste pensie, și nici gând n-au să-mi recalculeze. Și-i vorba de un singur an.”

Unii aleg să trateze situația cu ironie: „La pensiile speciale merge softul până se înroșește și nu se defectează!”

Cât despre cuantumul posibilelor majorări, estimările actuale indică sume între 300 și 500 de lei, în medie, ceea ce ar însemna o creștere sub 10% pentru majoritatea pensionarilor. Prin comparație, marea recalculare a adus în 2024 o creștere de 26%.