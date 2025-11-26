B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Viața unei românce în Olanda: „Aici….. nu, nu, frate, nu! Nu există așa ceva". Cu ce probleme s-a confruntat

Selen Osmanoglu
26 nov. 2025, 11:04
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Vecinii din Olanda
  2. Ajutorul costă
  3. „Nu mai pot cu ei”

O româncă stabilită de mai mulți ani în Olanda a povestit în mediul online experiențele neobișnuite pe care le-a avut cu vecinii ei, de-a lungul timpului. Aceasta mărturisește că a rămas dezamăgită. Iată despre ce este vorba!

Vecinii din Olanda

Totul a început cu grupul de WhatsApp al cartierului, unde locuiesc atât olandezi, cât și expați. Raluca povestește cum o regulă simplă i-a atras atenția, conform Click.

„Suntem mai mulți acolo, unii vorbesc olandeză, alţii engleză. S-a trezit unul într-o zi și a zis că, de acum, pe grup trebuie să scriem numai în olandeză, că suntem în Olanda şi trebuie să respectăm limba. Am zis: bine, hai, folosim WhatsApp Translate”, a povestit românca.

Soluția cu traducerea a fost acceptată, însă românca a descoperit rapid că alte obiceiuri ale vecinilor erau mult mai ciudate pentru ea.

Ajutorul costă

Raluca a fost surprinsă de faptul că aproape orice cerere de ajutor era privită ca o oportunitate de a face bani.

„Avea unul nevoie de o scară. S-a oferit un alt vecin: hai că îți dau eu scară, dar ce îmi dai la schimb? Celălalt a zis că poate să-i dea din pâinea pe care tocmai o făcuse. Altădată cineva întreba dacă are cineva două şuruburi. Și un vecin i-a răspuns foarte serios că i le poate vinde cu 1,50 euro”,a spus femeia.

Un alt episod surprinzător a fost când un bărbat a rămas cu mașina în parcare, fără baterie.

„A apărut altul și a zis: Pot să ți le împrumut… dar pot și să ți le închiriez dacă vrei. Deci să-ți închirieze cablurile! Ești vecin, omul are o problemă. Cum să îi ceri bani că îl ajuți cu două cabluri?”, a mai povestit românca.

„Nu mai pot cu ei”

„Am rămas o dată cu cheile încuiate în mașină și a venit un prieten de la nu știu ce distanță să ne ajute. Fără bani, fără nimic”, a mai povestit Raluca.

„Aici….. nu, nu, frate, nu! Nu există așa ceva. Să-i ceri omului bani pentru un cablu pe care îl ai acasă și pe care oricum nu-l folosești în momentul ăla. Nu mai pot cu ei”, a concluzionat ea.

