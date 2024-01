Victor Ponta cere pedepse mai dure pentru scandalagii din avioane: „«Gorila» să fie pusă 5 ani pe lista neagră și să nu se mai poată urca în nicio aeronavă din sau înspre România”

Victor Ponta a salutat decizia justiției de a-l condamna pe românul care a sărit la bătaie la bordul unei aeronave care zbura pe ruta Copenhaga-București. Fostul premier a cerut pedepse mai dure pentru scandalagii din avioane și spune că aceștia ar trebuie să fie puși „5 ani pe lista neagră și să nu se mai poată urca în nicio aeronavă din sau înspre România”.

Victor Ponta ar vrea pedepse mai dure pentru scandalagii din avioane

Comentând știrea cu românul condamnat la închisoare pentru scandalul din avion, fostul premier a spus că salută decizia justiției.

„O decizie a justitiei pe care o salut. Calatoresc mult in Europa cu companiile «low cost» si sunt socat de fiecare data de mitocania, barbarismul si grosolania unora dintre «compatriotii» nostri ; in plus, fiind tata de fete, pur si simplu simt ca explodez cand vad cum niste urangutani umani le trateaza pe stewardese si personalul navigant. Din pacate este ceva specific unora dintre cei care călătoresc din / spre Romania – simt ca pot sa faca orice si nimeni nu are curaj sa ii pedepsească / nu am vazut in alte curse sau la alti cetateni asa ceva!”, a declarat Victor Ponta, într-o postare pe Facebook.

„Dar sa asteptam doar decizii ale Justitiei nu este deloc eficient ! Cred si sustin cu tarie ca legea din Romania trebuie schimbata in asa fel incat sanctiunile sa fie mult mai rapide ( pana se pronunta judecatorii trece prea mult) – la fel ca la huliganii de la fotbal ; imediat ce ai avut un comportament abuziv fata de ceilalti pasageri sau fata de personalul navigant, pe baza unui simplu raport administrativ cu doi martori , «gorila» sa fie pusa 5 ani pe lista neagra si sa nu se mai poate urca in nicio aeronava din sau inspre Romania! Daca se aplica o asemenea sanctiune facem pariu ca intr-o luna se fac «mielusei» toti golanii astia? Romania este vazuta ca «sat fara caini» si multi cred ca pot sa isi faca de cap – ce simplu ar fi sa ii potolim!”, a adăugat Victor Ponta.