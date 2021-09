Victor Rebengiuc: Ion Caramitru va rămâne pentru totdeauna nemaipomenit. Eram prieteni. Habar n-am avut că e bolnav, nici el n-a știut

Victor Rebengiuc a declarat că moartea lui Ion Caramitru este o pierdere uriașă pentru teatrul românesc. „Din anii ’60 suntem prieteni, de când el era student și eu devenisem deja actor. E o pierdere uriașă pentru teatrul românesc, este o emblemă care a picat în momentul ăsta și care nu poate fi înlocuită”, a susținut Rebengiuc, la Digi24. Acesta a insistat că Ion Caramitru a fost „un om absolut nemaipomenit”, iar trecerea sa în neființă – „o mare, îngrozitoare pierdere pentru teatrul românesc”.

Victor Rebengiuc, reacție după moartea lui Ion Caramitru

Acesta a povestit că s-a întâlnit cu Ion Caramitru ultima dată la începutul lunii iulie și că nu știa că e bolnav: „Habar n-am avut, nici el nu a știut că e bolnav! Eu am vorbit cu el când s-a întors din Elveția, am vorbit la telefon, era la Moeciu, la odihnă. Am vorbit ce faci, cum faci, cum a fost în Elveția, mă rog… Soția lui, Mihaela, mi-a spus că după convorbirea asta, la scurt timp, câteva ore poate, a dat niște semne, a început să vorbească puțin necontrolat, spunea lucruri neinteligibile, dar i-a trecut. Imediat ce și-a dat seama că este grav s-a suit în mașină și a venit la București, a intrat în spital și de atunci și până acum a fost în spital”.

„Era un actor deosebit, (…) va rămâne pentru totdeauna nemaipomenit. Sunt profund, profund îndurerat de dispariția lui”, a mai spus Victor Rebengiuc.

Actorul Ion Caramitru a murit, duminică, la vârsta de 79 de ani. Acesta era internat la spitalul Elias din Bucureşti. Tot duminică a murit și legendarul canotor Ivan Patzaichin. Acesta avea în palmares șapte medalii la Jocurile Olimpice, dintre care patru de aur.