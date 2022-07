Video de interes public șocant distribuit de orașul New York: ce să faci în cazul unui atac nuclear

Orașul New York a publicat un filmuleț de interes public în care sunt descriși pașii pe care locuitorii ar trebui să îi urmeze în cazul unui atac nuclear.

New York se pregătește de ce e mai rău iar locuitorii sunt șocați

Videoclipul, postat luni pe site-ul NYC Emergency Management, un site oficial de știri al orașului New York, detaliază pașii care trebuie urmați în cazul unui atac nuclear.

Pentru a se pregăti pentru orice eventualitate, agenția din New York responsabilă cu gestionarea situațiilor de criză și de urgență a prezentat un ghid video pentru locuitori în cazul unui atac nuclear.

„Nu mă întrebați cum sau de ce. Să știți doar că s-a întâmplat ce e mai rău”, așa începe videoclipul, introdus de o prezentatoare.

Apoi urmează câteva măsuri importante care trebuie luate imediat după atac

„Pasul unu, puneți-vă la adăpost: „Intrați rapid într-o clădire. „Intrați rapid în clădire, nu rămâneți în mașină. Rămâneți înăuntru și închideți toate ușile și ferestrele”… „Duceți-vă la subsol dacă este posibil”…

Orașul New York nu a oferit detalii despre cum sau când ar putea avea loc un atac nuclear. Autoritatea municipală a mai spus că probabilitatea unui atac nuclear în New York sau în apropierea orașului New York rămâne „foarte scăzută”.

Dovadă că riscul unui conflict nuclear există și că în contextul războiului din Ucraina, alimentat de tensiunile dintre Rusia și Occident, nivelul de securitate este foarte ridict. O psihoză la care a contribuit și reacțiile disproporționate ale Rusiei pe tema unui conflict nuclear.