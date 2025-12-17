Vinetele umplute cu carne sunt un preparat ideal pentru mesele festive de Crăciun sau Revelion, ușor de preparat și extrem de gustoase. Un alt avantaj este că permite alternarea cărnii de porc, mai bogată în grăsimi, cu cea de vită, mai bogată în proteine.

De ce ingrediente aveți nevoie pentru vinetele umplute cu carne

Nu doar gustul recomandă acest preparat, ci și simplitatea cu care se realizează, cu ajutorul câtorva ingrediente la îndemână.

Vinete;

O ceapă;

Un morcov;

500 de grame de carne de vită tocată;

Usturoi;

Mărar;

300 de grame de mozzarella;

Sare;

Piper;

de floarea-soarelui.

Cum se prepară vinetele umplute cu carne

Prepararea rețetei de vinete umplute cu carne începe cu tăierea cotoarelor de la vinete, potrivit . După care, se taie în două jumătăți egale, pe lungime, și se scoate miezul vinetelor. Miezul se va tăia în cuburi și, pentur un moment, se va lăsa deoparte.

Rețeta continui cu curățarea și tăierea mărunt a cepei și a usturoiului, precum și cu trecerea printr-o răzătoare a morcovului. Într-o tigaie încinsă, cu puțin ulei, se vor căli ceapa, usturoiul și morcovul ras. Tot acum se pot adăuga sarea și piperul, dar și cuburile de vinete tăiate anterior. Ingredientele se lasă în tigaie, la foc mic, până se înmoaie. Un secret prin care puteți grăbi procesul de gătire este adăugarea a cel mult două linguri de apă.

După ce legumele au început să capete o constistență mai moale, se adaugă în aceeași tigaie și carnea tocată de vită. Când și aceasta s-a gătit, se pune și mărarul.

Pasul final presupune coacerea vinetele. Se pun într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, se adaugă în ele și compoziția de carne și legume și se bagă la cuptorul preîncălzit la 200 de grade, pentru jumătate de oră. În ultimele cinci minute, se adaugă peste vinete și mozzarella rasă.

Preparatul final este un deliciu, numai bun de savurat alături de cei dragi, la o masă festivă.