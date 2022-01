Virgil Popescu: Alro Slatina va avea parte de sprijinul meu pentru reluarea producției

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a avut joi o întrevedere cu liderii sindicali de la Alro Slatina, cărora le-a transmis că îi va sprijini să reia producția la combinatul de producere a aluminiului.

„Alro Slatina va avea parte de sprijinul meu! Astăzi am avut o întâlnire cu liderii sindicatului Liber Alro, Sindicatul Prelucrarea Aluminiului și Sindicatul Alroproduct pentru a le transmite că îi voi sprijini să reia producția. Totodată, alături de colegii din Guvern la sfârșitul anului am modificat cadrul legislativ cu privire la posibilitatea incheierii contractele Bilaterală bursiere și extrabursiere. Mai mult chiar, companiile producătoare de stat au obligația ca minim 40% din producție să o vândă în afara piețelor PZU, ID și echilibrare astfel încât va fi energie disponibilă pentru consumatorii industriali. În plus, vom asigura o predictibilitate a prețului pe termen lung. Nu lăsăm pe nimeni în urmă”, a scris ministrul Energiei, joi, pe Facebook.

Sindicatele de la SC Alro SA programaseră pentru joi acțiuni de protest la Prefectura Slatina, în contextul situației create pe fondul creșterii prețurilor la energie și gaze naturale, relatează Agerpres.

„Atragem din nou atenţia factorilor de decizie că odată închise procesele de producţie, fie şi parţial, redeschiderea lor este extrem de costisitoare. Astfel, dacă nu se găsesc rapid soluţii pentru continuarea activităţii, locurile de muncă pierdute au toate şansele să rămână pierdute, cu toate consecinţele ce decurg de aici: sărăcie şi şomaj, pierderea de competenţe formate, efecte economice în lanţ în regiune”, a spus Bogdan Hossu, preşedintele CNS Cartel ALFA.