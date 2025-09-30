Pe lângă rolul său emblematic în deserturile de toamnă, dovleacul are beneficii semnificative pentru sănătate, inclusiv pentru menținerea glicemiei la un nivel optim. Specialiștii subliniază că atunci când este consumat simplu și integrat într-o dietă echilibrată, dovleacul poate preveni creșterile bruște ale zahărului din sânge, oferind energie constantă pe parcursul zilei.

Ce impact are dovleacul asupra glicemiei

Dr. Kaitlin Hippley, dietetician și specialist în diabet, explică: „Dovleacul pur are un impact minim asupra glicemiei și poate fi consumat fără griji atunci când este parte dintr-o dietă echilibrată.”, relatează Adevărul.ro.

Acest beneficiu se datorează conținutului său bogat de A, C, E și complexul B, dar și mineralelor precum magneziu și zinc. Pe lângă efectul asupra glicemiei, dovleacul susține imunitatea, sănătatea inimii, vederea și digestia, oferind multiple avantaje pentru sănătatea generală.

Fibrele din dovleac sunt esențiale pentru prevenirea creșterilor bruște ale glicemiei. O jumătate de cană de dovleac conservat conține aproximativ 10 grame de carbohidrați și 3-4 grame de fibre, ceea ce îi conferă o încărcătură glicemică redusă. „Fibrele din dovleac încetinesc digestia și absorbția carbohidraților, prevenind astfel creșterile bruște ale zahărului din sânge.”, explică Dr. Dawn Menning, dieticiană, pentru .

Consumul regulat de dovleac poate contribui la menținerea unui nivel stabil al glicemiei pe termen lung, potrivit specialiștilor. Antioxidanții, precum beta-carotenul, joacă de asemenea un rol important în reducerea inflamației și a stresului oxidativ, factori care pot influența rezistența la insulină.

Cum să profiți de nutrienți fără să afectezi glicemia

Nu toate produsele care conțin dovleac oferă aceleași beneficii pentru sănătate. Deserturile precum plăcintele sau pâinea cu dovleac pot conține cantități mari de zahăr și făină rafinată, diinuând efectele pozitive ale legumei. Dieteticienii recomandă prepararea acestor dulciuri acasă, folosind făină integrală, mai puțin zahăr și adaos de fibre prin semințe de in sau chia. „Dacă vrei să te bucuri de dulciuri cu dovleac fără a afecta glicemia, încearcă să le prepari acasă cu făină integrală, mai puțin zahăr și adaos de fibre, cum ar fi semințele de in sau chia.”, subliniază Hippley.

Semințele de dovleac adaugă un plus de valoare nutrițională: sunt bogate în fibre, grăsimi sănătoase, proteine vegetale și minerale precum magneziu, fier și zinc. Acestea susțin sănătatea inimii, digestia și imunitatea, li pot fi integrate ușor în salate, smoothie-uri sau supe. Astfel, combinarea consumului de dovleac cu semințele sale permite păstrarea stabile și oferă nutrienții necesari pentru o alimentație echilibrată și gustoasă pe tot parcursul toamnei.