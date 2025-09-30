B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Superalimentul care sprijină imunitatea și inima. Ce spun specialiștii despre acest ingredient de sezon

Superalimentul care sprijină imunitatea și inima. Ce spun specialiștii despre acest ingredient de sezon

Iulia Petcu
30 sept. 2025, 23:37
Superalimentul care sprijină imunitatea și inima. Ce spun specialiștii despre acest ingredient de sezon
Sursă foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce impact are dovleacul asupra glicemiei
  2. Cum să profiți de nutrienți fără să afectezi glicemia

Pe lângă rolul său emblematic în deserturile de toamnă, dovleacul are beneficii semnificative pentru sănătate, inclusiv pentru menținerea glicemiei la un nivel optim. Specialiștii subliniază că atunci când este consumat simplu și integrat într-o dietă echilibrată, dovleacul poate preveni creșterile bruște ale zahărului din sânge, oferind energie constantă pe parcursul zilei.

Ce impact are dovleacul asupra glicemiei

Dr. Kaitlin Hippley, dietetician și specialist în diabet, explică: „Dovleacul pur are un impact minim asupra glicemiei și poate fi consumat fără griji atunci când este parte dintr-o dietă echilibrată.”, relatează Adevărul.ro.

Acest beneficiu se datorează conținutului său bogat de vitamine A, C, E și complexul B, dar și mineralelor precum magneziu și zinc. Pe lângă efectul asupra glicemiei, dovleacul susține imunitatea, sănătatea inimii, vederea și digestia, oferind multiple avantaje pentru sănătatea generală.

Fibrele din dovleac sunt esențiale pentru prevenirea creșterilor bruște ale glicemiei. O jumătate de cană de dovleac conservat conține aproximativ 10 grame de carbohidrați și 3-4 grame de fibre, ceea ce îi conferă o încărcătură glicemică redusă. „Fibrele din dovleac încetinesc digestia și absorbția carbohidraților, prevenind astfel creșterile bruște ale zahărului din sânge.”, explică Dr. Dawn Menning, dieticiană, pentru verywellhealth.com.

Consumul regulat de dovleac poate contribui la menținerea unui nivel stabil al glicemiei pe termen lung, potrivit specialiștilor. Antioxidanții, precum beta-carotenul, joacă de asemenea un rol important în reducerea inflamației și a stresului oxidativ, factori care pot influența rezistența la insulină.

Cum să profiți de nutrienți fără să afectezi glicemia

Nu toate produsele care conțin dovleac oferă aceleași beneficii pentru sănătate. Deserturile precum plăcintele sau pâinea cu dovleac pot conține cantități mari de zahăr și făină rafinată, diinuând efectele pozitive ale legumei. Dieteticienii recomandă prepararea acestor dulciuri acasă, folosind făină integrală, mai puțin zahăr și adaos de fibre prin semințe de in sau chia. „Dacă vrei să te bucuri de dulciuri cu dovleac fără a afecta glicemia, încearcă să le prepari acasă cu făină integrală, mai puțin zahăr și adaos de fibre, cum ar fi semințele de in sau chia.”, subliniază Hippley.

Semințele de dovleac adaugă un plus de valoare nutrițională: sunt bogate în fibre, grăsimi sănătoase, proteine vegetale și minerale precum magneziu, fier și zinc. Acestea susțin sănătatea inimii, digestia și imunitatea, li pot fi integrate ușor în salate, smoothie-uri sau supe. Astfel, combinarea consumului de dovleac cu semințele sale permite păstrarea glicemiei stabile și oferă nutrienții necesari pentru o alimentație echilibrată și gustoasă pe tot parcursul toamnei.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Prețul uriaș al unei felii de pizza, în aeroportul din Otopeni. Internauții au reacționat: „O cumperi cu cuptor cu tot”
Eveniment
Prețul uriaș al unei felii de pizza, în aeroportul din Otopeni. Internauții au reacționat: „O cumperi cu cuptor cu tot”
Departamentul de Stat al SUA: Guvernul României nu îndeplinește nici măcar standardele minime în ce privește lupta împotriva traficului de persoane
Eveniment
Departamentul de Stat al SUA: Guvernul României nu îndeplinește nici măcar standardele minime în ce privește lupta împotriva traficului de persoane
Tichetele de creșă 2025: La ce sumă ajung și ce schimbări aduc pentru familii
Economic
Tichetele de creșă 2025: La ce sumă ajung și ce schimbări aduc pentru familii
Andrew Tate, prima reacție după ce a scăpat de acuzațiile de abuz sexual din Marea Britanie: „Sunt unul dintre cei mai maltratați bărbați din istorie”
Eveniment
Andrew Tate, prima reacție după ce a scăpat de acuzațiile de abuz sexual din Marea Britanie: „Sunt unul dintre cei mai maltratați bărbați din istorie”
Situație uluitoare în Capitală: Mii de jandarmi, somați să dea înapoi o parte din salarii. Care e motivul
Eveniment
Situație uluitoare în Capitală: Mii de jandarmi, somați să dea înapoi o parte din salarii. Care e motivul
Taxe și impozite 2025: 30 septembrie, ultima zi fără penalități. Ce se întâmplă după termen
Economic
Taxe și impozite 2025: 30 septembrie, ultima zi fără penalități. Ce se întâmplă după termen
Rădulescu (BNR): Instituțiile au devenit o atracție pentru pilele politice. Sunt parașutați acolo unii care habar n-au despre ce e vorba
Eveniment
Rădulescu (BNR): Instituțiile au devenit o atracție pentru pilele politice. Sunt parașutați acolo unii care habar n-au despre ce e vorba
Fenomen bizar la malul mării. Ce a dus la apariția meduzelor moarte pe kilometrii întregi de plaje
Eveniment
Fenomen bizar la malul mării. Ce a dus la apariția meduzelor moarte pe kilometrii întregi de plaje
Tu poți să rezolvi acest test de inteligență, în doar 10 secunde? Puține persoane au găsit așa rapid diferențele (FOTO)
Eveniment
Tu poți să rezolvi acest test de inteligență, în doar 10 secunde? Puține persoane au găsit așa rapid diferențele (FOTO)
Felurile de mâncare perfecte pentru persoanele care vor să slăbească. Mihaela Bilic: „Timp de 3-4 ore te simți sătul”
Eveniment
Felurile de mâncare perfecte pentru persoanele care vor să slăbească. Mihaela Bilic: „Timp de 3-4 ore te simți sătul”
Ultima oră
23:54 - Ambasador găsit fără viață la Paris. Ce mesaj i-a trimis soției înainte de tragedie
23:12 - Prețul uriaș al unei felii de pizza, în aeroportul din Otopeni. Internauții au reacționat: „O cumperi cu cuptor cu tot”
23:11 - Departamentul de Stat al SUA: Guvernul României nu îndeplinește nici măcar standardele minime în ce privește lupta împotriva traficului de persoane
22:43 - Tichetele de creșă 2025: La ce sumă ajung și ce schimbări aduc pentru familii
22:33 - Andrew Tate, prima reacție după ce a scăpat de acuzațiile de abuz sexual din Marea Britanie: „Sunt unul dintre cei mai maltratați bărbați din istorie”
22:11 - Situație uluitoare în Capitală: Mii de jandarmi, somați să dea înapoi o parte din salarii. Care e motivul
22:06 - Madonna, dezvăluiri cutremurătoare despre lupta pentru custodia fiului ei: „Am vrut să-mi tai brațele. M-am gândit la sinucidere”
21:59 - Cutremur puternic cu magnitudinea de 6,9: Cel puțin o persoană a murit. Unde a avut loc seismul și ce au transmis autoritățile
21:34 - Drumurile montane închise temporar din cauza ninsorilor. Ce recomandă poliția șoferilor
21:28 - De la 1 octombrie, dispare firma care vindea cel mai ieftin RCA în România. Motivul pentru care a fost interzisă de ASF