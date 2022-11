Vitrina caldă, nelipsită din localuri precum pizzerii și patiserii. Care sunt beneficiile sale?

Modul de expunere și de servire a produselor este la fel de important ca prepararea acestora, într-o patiserie, o pizzerie sau orice alt tip de unitate de alimentație publică.

În consecință, patronii sau administratorii experimentați aleg să investească în modele performante de vitrină caldă, care au meritul de a asigura condițiile ideale de păstrare și de etalare a produselor.

Echipamentele asigură o umiditate controlată și o temperatură pozitivă, sunt dotate cu geamuri frontale drepte sau curbate și cu iluminare interioară. În funcție de model, pot să existe și spații suplimentare de depozitare. Cu alte cuvinte, în realizarea lor s-a ținut cont de toate necesitățile existente într-o pizzerie sau o patiserie, pentru a optimiza funcționarea și profitul unei astfel de unități.

Doriți să achiziționați, la rândul dumneavoastră, o ? Iată câteva dintre modelele disponibile în oferta Fresco Expert, care se bucură de cea mai mare apreciere din partea utilizatorilor!

Vitrina caldă pentru pizza, cu 4 niveluri

Acest echipament produs de renumita firmă germană Virtus Group GmbH este preferat în multe unități de alimentație publică datorită dimensiunilor și mai ales formei sale verticale, care permite amplasarea în diferite zone ale unui local, fără a ocupa mult spațiu.

Lungimea și lățimea sunt egale, de 470 de milimetri, în timp ce înălțimea este de 870 de milimetri. Greutatea netă a produsului este de 33 de kilograme. Fiecare dintre cele 4 niveluri are o suprafață de 350 de milimetri, iar temperatura de lucru reglabilă este cuprinsă între plus 30 și plus 90 de grade Celsius.

Produsul funcționează pe bază de curent electric și este conceput astfel încât să asigure un grad redus de consum. Prețul actual este de 2 710 lei plus TVA, valoare în care este inclusă și garanția Basic Care.

Vitrină caldă de banc pe două niveluri

Ideal pentru etalarea produselor de patiserie, acest echipament are o temperatură de lucru cuprinsă între plus 20 și plus 90 de grade Celsius, care garantează păstrarea în condiții optime a unei game variate de preparate.

Cu o greutate netă de 30 de kilograme, are următoarele dimensiuni: lățimea de 780 de milimetri, adâncimea de 490 de milimetri și înălțimea de 480 de milimetri.

În acest moment, poate fi cumpărat cu 4 260 de lei plus TVA, preț care include și garanția Base Care. Opțional și contra cost, sunt disponibile alte două tipuri de garanție: Performance Care și Premium Care.

Vitrină caldă de banc cu trei rafturi

Echipamentul poate să depoziteze atât pizza, cât și produse de patiserie. Este dotat cu un geam glisant și are o greutate netă de 47 de kilograme. Dimensiunile sunt următoarele: lățimea de 678 de milimetri, adâncimea de 568 de milimetri și înălțimea de 698 de milimetri.

Temperatura de lucru este cuprinsă între plus 30 și plus 90 de grade Celsius, iar ventilația asigură păstrarea preparatelor în cele mai bune condiții, astfel încât produsul ajunge la client având textura, aspectul și gustul ideale. Prețul este de 2 455 de lei plus TVA.

Cu o vitrină caldă de ultimă generație, pizza și specialitățile de patiserie vor atrage cumpărătorii și vor garanta satisfacția acestora, după ce au cumpărat produsele care le-au făcut poftă!