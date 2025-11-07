Nine O’Clock, din România, marchează 34 de ani de excelență jurnalistică și dialog internațional prin evenimentul de prestigiu „Vocile Diplomației și ale Leadershipului”, prilej cu care va fi lansat volumul „Top Interviews, Messages & Speeches from Ambassadors and CEOs, Ediția a II-a, 2025”. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Instituția Diplomatică a Republicii Elene la București.

Cine participă și ce marchează acest eveniment

Această reuniune prestigioasă reunește reprezentanți ai corpului diplomatic, lideri ai mediului de afaceri și bancar, camere bilaterale de comerț, instituții internaționale și organizații civice, pentru a celebra dialogul diplomatic, cooperarea internațională, leadershipul vizionar și impactul pozitiv al afacerilor în economia globală.

Evenimentul va avea loc marți, 11 noiembrie 2025, de la ora 15:00, la Instituția Diplomatică a Republicii Elene la București.

Programul va fi inaugurat de E.S. doamna Lili Evangelia Grammatika, Ambasador al Republicii Elene în România și gazda evenimentului, urmată de un mesaj de bun venit din partea domnului Mihai Manea, Fondator Manpres și Redactor-Șef al publicației Nine O’Clock.

Cine va lua cuvântul în cadrul evenimentului

Evenimentul va include discursuri și intervenții ale unor personalități de prestigiu din diplomație, finanțe, antreprenoriat și societate civilă, printre care:

E.S. Ramona Chiriac, Șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România – Speaker

E.S. Kap-soo Rim, Ambasadorul Republicii Coreea – Speaker

Doamna Anca Dragu, Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei – Speaker

Domnul Georgios Athanasopoulos, CEO, VISTA Bank – Speaker

Domnul Christos Seferis, Membru al Consiliului Director, Camera de Comerț Eleno-Română (HRCC) – Speaker

Domnul Mugurel Mărgărit, Director Executiv, Fundația Regală Margareta a României – Speaker

Doamna Cristina Chiriac, Președinte, CONAF – Speaker

Doamna Carmen Micu, CEO, Envisia Boards of Elite – Speaker

Domnul Andrei Șelaru (Selly), cea mai urmărită personalitate din România pe rețelele de socializare – Speaker

Doamna Marina Coandă BunDac, Președinte, IWA Diplomatic Bazaar & Membru al Consiliului Director CCIBRP – Speaker

E.S. doamna Marija Kapitanović, Ambasador al Republicii Croația – Speaker

Doamna Gabriela Hârțescu, PhD, Decan și Membru al Consiliului Director, Envisia – Speaker

Cine sunt diplomații care vor onora evenimentul cu prezența lor

Evenimentul va fi onorat de 23 de diplomați și reprezentanți ai misiunilor diplomatice, inclusiv:

E.S. doamna Lili Evangelia Grammatika, Ambasador al Republicii Elene – Gazdă / Speaker

E.S. doamna Ramona Chiriac, Șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România – Speaker

E.S. domnul Kap-soo Rim, Ambasador al Republicii Coreea – Speaker

E.S. doamna Marija Kapitanović, Ambasador al Republicii Croația – Speaker

E.S. doamna Willemijn van Haaften, Ambasador al Regatului Țărilor de Jos

E.S. domnul Paulo Cunha Alves, Ambasador al Portugaliei

E.S. domnul Pericles Stivaros, Ambasador al Republicii Cipru

E.S. domnul Ricardo Guerra de Araújo, Ambasador al Braziliei

E.S. domnul Roberto Musneci, Ambasador al Ordinului Suveran Militar de Malta

E.S. domnul Özgür Kıvanç Altan, Ambasador al Republicii Turcia

E.S. domnul Chen Feng, Ambasador al Republicii Populare Chineze

E.S. doamna Divia Desideria Cepeda Rojas, Ambasador al Republicii Columbia

E.S. domnul Radko Todorov Vlaykov, Ambasador al Republicii Bulgaria

E.S. domnul Meidyatama Suryodiningrat, Ambasador al Republicii Indonezia

Și alți reprezentanți ai misiunilor diplomatice acreditate în România.

Cine reprezintă sectorul bancar și comunicarea corporativă la acest eveniment

Doamna Anca Dragu, Guvernator, Banca Națională a Moldovei – Speaker

Domnul Georgios Athanasopoulos, CEO și Membru al Consiliului de Administrație, VISTA Bank – Speaker

Doamna Claudia Griech, CEO, E.ON Energie România – Speaker

Doamna Virginia Oțel, Director Comunicare Corporativă, Garanti BBVA & Director General Adjunct, Garanti BBVA Leasing

Domnul Doru Lionăchescu, Membru Consiliu Administrație, Salt Bank & Președinte, BT Capital Partners

Cine sunt liderii din antreprenoriat și societatea civilă prezenți la eveniment

Evenimentul va include intervenții ale liderilor din mediul antreprenorial și organizații civice, precum:

Doamna Cristina Chiriac, Președinte, CONAF – Speaker

Doamna Carmen Micu, CEO, Envisia – Speaker

Domnul Mugurel Mărgărit, Director Executiv, Fundația Regală Margareta a României – Speaker

Doamna Gabriela Hârțescu, PhD, Decan și Membru al Consiliului Director, Envisia – Speaker

Doamna Marina Coandă BunDac, Președinte, IWA Diplomatic Bazaar & Membru al Consiliului Director CCIBRP – Speaker

Cine reprezintă mass-media și cultura în cadrul evenimentului

Doamna Teodora Tompea, Digi24 – Moderator

Domnul Andrei Șelaru (Selly) – Speaker

Doamna Claudia Nicolae, Director General, Agerpres

Doamna Maria Andrei, Prima TV

Doamna Natașa Alina Culea, Canal 33

Detalii eveniment

📍 Locație: Instituția Diplomatică a Republicii Elene la București

📅 Data: Marți, 11 noiembrie 2025

🕒 Ora: 15:00

Evenimentul se va încheia cu o sesiune de networking, oferind participanților oportunitatea de a consolida relații diplomatice și parteneriate de afaceri internaționale.