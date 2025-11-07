B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Vocile Diplomației și ale Leadershipului – Nine O’Clock marchează 34 de ani prin lansarea Anuarului „Top Interviews, Messages & Speeches from Ambassadors and CEOs – Ediția a II-a, 2025”

Vocile Diplomației și ale Leadershipului – Nine O’Clock marchează 34 de ani prin lansarea Anuarului „Top Interviews, Messages & Speeches from Ambassadors and CEOs – Ediția a II-a, 2025”

Ana Beatrice
07 nov. 2025, 12:26
Vocile Diplomației și ale Leadershipului – Nine O’Clock marchează 34 de ani prin lansarea Anuarului „Top Interviews, Messages & Speeches from Ambassadors and CEOs – Ediția a II-a, 2025”
Sursa Fot: Facebook -Nine O'Clock
Cuprins
  1. Cine participă și ce marchează acest eveniment
  2. Cine va lua cuvântul în cadrul evenimentului
  3. Cine sunt diplomații care vor onora evenimentul cu prezența lor
  4. Cine reprezintă sectorul bancar și comunicarea corporativă la acest eveniment
  5. Cine sunt liderii din antreprenoriat și societatea civilă prezenți la eveniment
  6. Cine reprezintă mass-media și cultura în cadrul evenimentului

Nine O’Clock, primul ziar de limbă engleză din România, marchează 34 de ani de excelență jurnalistică și dialog internațional prin evenimentul de prestigiu „Vocile Diplomației și ale Leadershipului”, prilej cu care va fi lansat volumul „Top Interviews, Messages & Speeches from Ambassadors and CEOs, Ediția a II-a, 2025”. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Instituția Diplomatică a Republicii Elene la București.

Cine participă și ce marchează acest eveniment

Această reuniune prestigioasă reunește reprezentanți ai corpului diplomatic, lideri ai mediului de afaceri și bancar, camere bilaterale de comerț, instituții internaționale și organizații civice, pentru a celebra dialogul diplomatic, cooperarea internațională, leadershipul vizionar și impactul pozitiv al afacerilor în economia globală.

Evenimentul va avea loc marți, 11 noiembrie 2025, de la ora 15:00, la Instituția Diplomatică a Republicii Elene la București.

Programul va fi inaugurat de E.S. doamna Lili Evangelia Grammatika, Ambasador al Republicii Elene în România și gazda evenimentului, urmată de un mesaj de bun venit din partea domnului Mihai Manea, Fondator Manpres și Redactor-Șef al publicației Nine O’Clock.

Cine va lua cuvântul în cadrul evenimentului

Evenimentul va include discursuri și intervenții ale unor personalități de prestigiu din diplomație, finanțe, antreprenoriat și societate civilă, printre care:

  • E.S. Ramona Chiriac, Șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România – Speaker
  • E.S. Kap-soo Rim, Ambasadorul Republicii Coreea – Speaker
  • Doamna Anca Dragu, Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei – Speaker
  • Domnul Georgios Athanasopoulos, CEO, VISTA Bank – Speaker
  • Domnul Christos Seferis, Membru al Consiliului Director, Camera de Comerț Eleno-Română (HRCC) – Speaker
  • Domnul Mugurel Mărgărit, Director Executiv, Fundația Regală Margareta a României – Speaker
  • Doamna Cristina Chiriac, Președinte, CONAF – Speaker
  • Doamna Carmen Micu, CEO, Envisia Boards of Elite – Speaker
  • Domnul Andrei Șelaru (Selly), cea mai urmărită personalitate din România pe rețelele de socializare – Speaker
  • Doamna Marina Coandă BunDac, Președinte, IWA Diplomatic Bazaar & Membru al Consiliului Director CCIBRP – Speaker
  • E.S. doamna Marija Kapitanović, Ambasador al Republicii Croația – Speaker
  • Doamna Gabriela Hârțescu, PhD, Decan și Membru al Consiliului Director, Envisia – Speaker

Cine sunt diplomații care vor onora evenimentul cu prezența lor

Evenimentul va fi onorat de 23 de diplomați și reprezentanți ai misiunilor diplomatice, inclusiv:

  • E.S. doamna Lili Evangelia Grammatika, Ambasador al Republicii Elene – Gazdă / Speaker
  • E.S. doamna Ramona Chiriac, Șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România – Speaker
  • E.S. domnul Kap-soo Rim, Ambasador al Republicii Coreea – Speaker
  • E.S. doamna Marija Kapitanović, Ambasador al Republicii Croația – Speaker
  • E.S. doamna Willemijn van Haaften, Ambasador al Regatului Țărilor de Jos
  • E.S. domnul Paulo Cunha Alves, Ambasador al Portugaliei
  • E.S. domnul Pericles Stivaros, Ambasador al Republicii Cipru
  • E.S. domnul Ricardo Guerra de Araújo, Ambasador al Braziliei
  • E.S. domnul Roberto Musneci, Ambasador al Ordinului Suveran Militar de Malta
  • E.S. domnul Özgür Kıvanç Altan, Ambasador al Republicii Turcia
  • E.S. domnul Chen Feng, Ambasador al Republicii Populare Chineze
  • E.S. doamna Divia Desideria Cepeda Rojas, Ambasador al Republicii Columbia
  • E.S. domnul Radko Todorov Vlaykov, Ambasador al Republicii Bulgaria
  • E.S. domnul Meidyatama Suryodiningrat, Ambasador al Republicii Indonezia

Și alți reprezentanți ai misiunilor diplomatice acreditate în România.

Cine reprezintă sectorul bancar și comunicarea corporativă la acest eveniment

  • Doamna Anca Dragu, Guvernator, Banca Națională a Moldovei – Speaker
  • Domnul Georgios Athanasopoulos, CEO și Membru al Consiliului de Administrație, VISTA Bank – Speaker
  • Doamna Claudia Griech, CEO, E.ON Energie România – Speaker
  • Doamna Virginia Oțel, Director Comunicare Corporativă, Garanti BBVA & Director General Adjunct, Garanti BBVA Leasing
  • Domnul Doru Lionăchescu, Membru Consiliu Administrație, Salt Bank & Președinte, BT Capital Partners

Cine sunt liderii din antreprenoriat și societatea civilă prezenți la eveniment

Evenimentul va include intervenții ale liderilor din mediul antreprenorial și organizații civice, precum:

  • Doamna Cristina Chiriac, Președinte, CONAF – Speaker
  • Doamna Carmen Micu, CEO, Envisia – Speaker
  • Domnul Mugurel Mărgărit, Director Executiv, Fundația Regală Margareta a României – Speaker
  • Doamna Gabriela Hârțescu, PhD, Decan și Membru al Consiliului Director, Envisia – Speaker
  • Doamna Marina Coandă BunDac, Președinte, IWA Diplomatic Bazaar & Membru al Consiliului Director CCIBRP – Speaker

Cine reprezintă mass-media și cultura în cadrul evenimentului

  • Doamna Teodora Tompea, Digi24 – Moderator
  • Domnul Andrei Șelaru (Selly) – Speaker
  • Doamna Claudia Nicolae, Director General, Agerpres
  • Doamna Maria Andrei, Prima TV
  • Doamna Natașa Alina Culea, Canal 33

Detalii eveniment

📍 Locație: Instituția Diplomatică a Republicii Elene la București
📅 Data: Marți, 11 noiembrie 2025
🕒 Ora: 15:00

Evenimentul se va încheia cu o sesiune de networking, oferind participanților oportunitatea de a consolida relații diplomatice și parteneriate de afaceri internaționale.

Tags:
Citește și...
Infectat cu două bacterii în spitalele din România, un bărbat de 53 de ani a rămas paralizat. Familia cere dreptate în instanță
Eveniment
Infectat cu două bacterii în spitalele din România, un bărbat de 53 de ani a rămas paralizat. Familia cere dreptate în instanță
Top joburi bine plătite în 2025. Cât poți câștiga fără să ai facultate
Eveniment
Top joburi bine plătite în 2025. Cât poți câștiga fără să ai facultate
Ghidul de supraviețuire pentru plantele de apartament pe timp de iarnă. Cum le protejezi de frig și umiditate excesivă
Eveniment
Ghidul de supraviețuire pentru plantele de apartament pe timp de iarnă. Cum le protejezi de frig și umiditate excesivă
Cum să ai grijă de plante pe timp de iarnă. Ghid practic
Eveniment
Cum să ai grijă de plante pe timp de iarnă. Ghid practic
Ministerul Educației a lansat un program revoluționar. Liceele vor putea crea și testa propriile programe de studiu, adaptate nevoilor elevilor
Eveniment
Ministerul Educației a lansat un program revoluționar. Liceele vor putea crea și testa propriile programe de studiu, adaptate nevoilor elevilor
Percheziții la combinatul Galați. Rușii de la Gazprom, implicați în delapidarea combinatului
Economic
Percheziții la combinatul Galați. Rușii de la Gazprom, implicați în delapidarea combinatului
Elevii Liceului „Dimitrie Bolintineanu” revin la școală după explozia din Rahova. Program modificat și măsuri de siguranță
Eveniment
Elevii Liceului „Dimitrie Bolintineanu” revin la școală după explozia din Rahova. Program modificat și măsuri de siguranță
În Râmnicu Sărat, localnicii râd de strada cu 11 treceri de pietoni în doar 260 de metri: „Au avut vopsea”
Eveniment
În Râmnicu Sărat, localnicii râd de strada cu 11 treceri de pietoni în doar 260 de metri: „Au avut vopsea”
Parteneriatul public-privat revine în atenția autorităților. Ce prevede noua lege și cum pot fi finanțate proiectele (VIDEO)
Eveniment
Parteneriatul public-privat revine în atenția autorităților. Ce prevede noua lege și cum pot fi finanțate proiectele (VIDEO)
Ajutorul de deces în 2025: Cine îl primește, ce condiții trebuie îndeplinite și cât este suma acordată
Eveniment
Ajutorul de deces în 2025: Cine îl primește, ce condiții trebuie îndeplinite și cât este suma acordată
Ultima oră
15:11 - Daniel Băluță, săgeți pentru Nicușor Dan la Congresul PSD. Ce spune despre fostul primar al Capitalei (VIDEO)
15:10 - Infectat cu două bacterii în spitalele din România, un bărbat de 53 de ani a rămas paralizat. Familia cere dreptate în instanță
14:57 - Top joburi bine plătite în 2025. Cât poți câștiga fără să ai facultate
14:56 - OMODA & JAECOO – SUV-urile inteligente care definesc viitorul mobilității în România
14:55 - Ghidul de supraviețuire pentru plantele de apartament pe timp de iarnă. Cum le protejezi de frig și umiditate excesivă
14:51 - Derby cu Lazio pentru echipa lui Cristi Chivu plus alte meciuri de top în Europa
14:45 - Val de atacuri la adresa Guvernului la Congresul PSD. Declarații războinice ale foștilor președinți ai partidului
14:21 - Ozana Barabancea uimește cu un ten impecabil. Secretul neașteptat care o ajută să arate fabulos la 56 de ani
14:17 - PSD se schimbă. Prima decizie luată la întrunirea social-democraților: Partidul nu mai e progresist (VIDEO)
13:53 - Cum să ai grijă de plante pe timp de iarnă. Ghid practic