Nine O’Clock, primul ziar de limbă engleză din România, marchează 34 de ani de excelență jurnalistică și dialog internațional prin evenimentul de prestigiu „Vocile Diplomației și ale Leadershipului”, prilej cu care va fi lansat volumul „Top Interviews, Messages & Speeches from Ambassadors and CEOs, Ediția a II-a, 2025”. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Instituția Diplomatică a Republicii Elene la București.
Cine participă și ce marchează acest eveniment
Această reuniune prestigioasă reunește reprezentanți ai corpului diplomatic, lideri ai mediului de afaceri și bancar, camere bilaterale de comerț, instituții internaționale și organizații civice, pentru a celebra dialogul diplomatic, cooperarea internațională, leadershipul vizionar și impactul pozitiv al afacerilor în economia globală.
Evenimentul va avea loc marți, 11 noiembrie 2025, de la ora 15:00, la Instituția Diplomatică a Republicii Elene la București.
Programul va fi inaugurat de E.S. doamna Lili Evangelia Grammatika, Ambasador al Republicii Elene în România și gazda evenimentului, urmată de un mesaj de bun venit din partea domnului Mihai Manea, Fondator Manpres și Redactor-Șef al publicației Nine O’Clock.
Cine va lua cuvântul în cadrul evenimentului
Evenimentul va include discursuri și intervenții ale unor personalități de prestigiu din diplomație, finanțe, antreprenoriat și societate civilă, printre care:
- E.S. Ramona Chiriac, Șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România – Speaker
- E.S. Kap-soo Rim, Ambasadorul Republicii Coreea – Speaker
- Doamna Anca Dragu, Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei – Speaker
- Domnul Georgios Athanasopoulos, CEO, VISTA Bank – Speaker
- Domnul Christos Seferis, Membru al Consiliului Director, Camera de Comerț Eleno-Română (HRCC) – Speaker
- Domnul Mugurel Mărgărit, Director Executiv, Fundația Regală Margareta a României – Speaker
- Doamna Cristina Chiriac, Președinte, CONAF – Speaker
- Doamna Carmen Micu, CEO, Envisia Boards of Elite – Speaker
- Domnul Andrei Șelaru (Selly), cea mai urmărită personalitate din România pe rețelele de socializare – Speaker
- Doamna Marina Coandă BunDac, Președinte, IWA Diplomatic Bazaar & Membru al Consiliului Director CCIBRP – Speaker
- E.S. doamna Marija Kapitanović, Ambasador al Republicii Croația – Speaker
- Doamna Gabriela Hârțescu, PhD, Decan și Membru al Consiliului Director, Envisia – Speaker
Cine sunt diplomații care vor onora evenimentul cu prezența lor
Evenimentul va fi onorat de 23 de diplomați și reprezentanți ai misiunilor diplomatice, inclusiv:
- E.S. doamna Lili Evangelia Grammatika, Ambasador al Republicii Elene – Gazdă / Speaker
- E.S. doamna Ramona Chiriac, Șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România – Speaker
- E.S. domnul Kap-soo Rim, Ambasador al Republicii Coreea – Speaker
- E.S. doamna Marija Kapitanović, Ambasador al Republicii Croația – Speaker
- E.S. doamna Willemijn van Haaften, Ambasador al Regatului Țărilor de Jos
- E.S. domnul Paulo Cunha Alves, Ambasador al Portugaliei
- E.S. domnul Pericles Stivaros, Ambasador al Republicii Cipru
- E.S. domnul Ricardo Guerra de Araújo, Ambasador al Braziliei
- E.S. domnul Roberto Musneci, Ambasador al Ordinului Suveran Militar de Malta
- E.S. domnul Özgür Kıvanç Altan, Ambasador al Republicii Turcia
- E.S. domnul Chen Feng, Ambasador al Republicii Populare Chineze
- E.S. doamna Divia Desideria Cepeda Rojas, Ambasador al Republicii Columbia
- E.S. domnul Radko Todorov Vlaykov, Ambasador al Republicii Bulgaria
- E.S. domnul Meidyatama Suryodiningrat, Ambasador al Republicii Indonezia
Și alți reprezentanți ai misiunilor diplomatice acreditate în România.
Cine reprezintă sectorul bancar și comunicarea corporativă la acest eveniment
- Doamna Anca Dragu, Guvernator, Banca Națională a Moldovei – Speaker
- Domnul Georgios Athanasopoulos, CEO și Membru al Consiliului de Administrație, VISTA Bank – Speaker
- Doamna Claudia Griech, CEO, E.ON Energie România – Speaker
- Doamna Virginia Oțel, Director Comunicare Corporativă, Garanti BBVA & Director General Adjunct, Garanti BBVA Leasing
- Domnul Doru Lionăchescu, Membru Consiliu Administrație, Salt Bank & Președinte, BT Capital Partners
Cine sunt liderii din antreprenoriat și societatea civilă prezenți la eveniment
Evenimentul va include intervenții ale liderilor din mediul antreprenorial și organizații civice, precum:
- Doamna Cristina Chiriac, Președinte, CONAF – Speaker
- Doamna Carmen Micu, CEO, Envisia – Speaker
- Domnul Mugurel Mărgărit, Director Executiv, Fundația Regală Margareta a României – Speaker
- Doamna Gabriela Hârțescu, PhD, Decan și Membru al Consiliului Director, Envisia – Speaker
- Doamna Marina Coandă BunDac, Președinte, IWA Diplomatic Bazaar & Membru al Consiliului Director CCIBRP – Speaker
Cine reprezintă mass-media și cultura în cadrul evenimentului
- Doamna Teodora Tompea, Digi24 – Moderator
- Domnul Andrei Șelaru (Selly) – Speaker
- Doamna Claudia Nicolae, Director General, Agerpres
- Doamna Maria Andrei, Prima TV
- Doamna Natașa Alina Culea, Canal 33
Detalii eveniment
📍 Locație: Instituția Diplomatică a Republicii Elene la București
📅 Data: Marți, 11 noiembrie 2025
🕒 Ora: 15:00
Evenimentul se va încheia cu o sesiune de networking, oferind participanților oportunitatea de a consolida relații diplomatice și parteneriate de afaceri internaționale.