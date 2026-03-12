Guvernul a aprobat, în ședința de joi, Hotărârea care prevede majorarea salariului minim brut. „Astăzi am deblocat o decizie importantă pentru oamenii care muncesc cinstit și corect în România. (…) Este o măsură pentru care PSD s-a luptat încă de anul trecut”, a susținut Florin Manole, ministrul PSD al Muncii.

Salariul minim crește din 1 iulie

Astfel, din 1 iulie anul acesta, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va crește de la 4.050 lei la 4.325 lei lunar. Majorarea e de 6,8%.

În valoare netă, salariul va fi de 2.699 lei, majorarea fiind de 125 lei.

De majorare vor beneficia un număr de 1.759.027 de salariați.

Amintim că tot în ședința de joi, Guvernul Bolojan a mai adoptat și prelungirea , astfel încât aceștia să nu fie afectați de creșterea prețurilor la carburant.

Ce a spus ministrul Muncii despre creșterea salariului minim

„Am luptat pentru creșterea salariului minim pentru că știu că, pentru sute de mii de români, acesta nu este doar un indicator economic, ci venitul de care depinde viața de zi cu zi. Vorbim despre oameni care muncesc cinstit și care merită să trăiască cu demnitate din munca lor.

Majorarea salariului minim înseamnă mai multă siguranță, o putere de cumpărare mai mare și o barieră împotriva abuzurilor și a muncii la negru.

Am susținut această măsură pentru că eu cred că munca trebuie respectată, nu exploatată. Iar rolul nostru este să fim de partea celor care muncesc, să le oferim protecție și șansa la un trai mai bun”, a mai transmis ministrul Florin Manole.