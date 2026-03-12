Premierul Ilie Bolojan (PNL) a transmis că PSD n-are decât să depună moțiune de cenzură dacă nu-i convine cum funcționează Guvernul.

Bolojan, replică la atacurile dinspre PSD

Întrebat, după ședința de guvern de joi, cum comentează speculațiile că PSD din funcție după adoptarea bugetului pe 2026, Ilie Bolojan a răspuns: „Cea mai importantă miză pentru noi e să avem acest buget adoptat, un buget responsabil, făcut în mod corect pentru România, pentru că e baza funcționării țării noastre și e un semnal pentru piețe, pentru companii, care va avea efecte economice importante. În condițiile în care un partid din coaliție nu e mulțumit de modul în care funcționează coaliția sau Guvernul, are posibilitatea parlamentară să inițieze moțiuni de cenzură, să facă ce consideră de cuviință, să facă propuneri și, sigur, dacă vor apărea astfel de situații, putem discuta pe tema asta”.

„În orice caz, indiferent cine e premier și cine e în guvernare, trebuie să fim conștienți că stabilitatea politică, mai ales în astfel de vremuri, e importantă, pentru că ea concură la nivelul dobânzilor pe care le plătește România, la nivelul împrumuturilor pe care le face și, deci, are și efecte economice, nu doar strategii politice” a mai declarat Ilie Bolojan.

Amintim că Guvernul a adoptat, în ședinta de joi, de debirocratizare, prelungirea și din 1 iulie. Sorin Grindeanu, liderul PSD, a anunțat, însă, că social-democrații duminică dacă votează bugetul în Parlament sau depun amendamente.