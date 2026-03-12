B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Misterul unui os găsit în anii ’70: Dinozaurul de 5 tone care a trăit înaintea lui T-rex

Misterul unui os găsit în anii ’70: Dinozaurul de 5 tone care a trăit înaintea lui T-rex

Flavia Codreanu
12 mart. 2026, 23:20
Misterul unui os găsit în anii '70: Dinozaurul de 5 tone care a trăit înaintea lui T-rex
Foto: Jon Butterworth (Unsplash.com)
Cuprins
  1. Ce indică acest un os de dinozaur despre dimensiunile prădătorului
  2. De ce crede că este o rudă îndepărtată cu T-rex
  3. Ce spun experții despre descoperire

Un os de dinozaur descoperit în în New Mexico în anii ’70 ar aparține unei rude apropiate a lui T-rex, care a trăit cu câteva milioane de ani înainte.

Între-un ultim raport realizat asupra unei tibii de 96 de centimetri arată că dinozaurul este o specie înrudită cu cel mai faimos prădător. Fosila datează de acum 74 de milioane de ani și a fost găsită în zona Bisti-De-na-zin Wilderness de către studenții Universității New Mexico.

Ce indică acest un os de dinozaur despre dimensiunile prădătorului

Mărimea tibiei sugerează că acest carnivor, numit „tiranozaurul Hunter Wash”, cântărea aproximativ 4,7 tone și avea o lungime de 10,5 metri. Deși era de două ori mai mare decât alți tiranozauri contemporani, el reprezenta cam jumătate din masa celebrului T-rex. Paleontologii consideră că această descoperire este un pas în față pentru a vedea exact cum au evoluat aceste specii de mărimi uriașe.

„Dimensiunea enormă de lui T-rex este o specializare care a apărut relativ târziu în evoluţia tiranozaurilor. Pe măsură ce mergi înapoi în timp, te-ai aştepta să găseşti animale care nu sunt chiar atât de mari, deci astfel de urme”, a declarat paleontologul Nick Longrich de la Universitatea Bath din Anglia.

De ce crede că este o rudă îndepărtată cu T-rex

Cercetătorii subliniază că, deși tibia este extrem de asemănătoare cu cea a lui T-rex, este nevoie de mai multe dovezi pentru a confirma dacă Hunter Wash este un strămoș direct sau doar un verişor apropiat. Se presupune că specia a trăit într-o zonă de câmpie costieră inundabilă din Laramidia, partea vestică a continentului nord-american de atunci.

„Fosila este în concordanţă cu ipoteza că această specie este înrudită direct cu T-rex, dar am avea nevoie cu adevărat de un craniu complet pentru a şti dacă este un strămoş direct sau un verişor apropiat al lui T-rex. Este posibil să fi fost o specie timpurie de tiranozaur, dar, încă o dată, am avea nevoie de un material complet”, a adăugat Nick Longrich.

Ce spun experții despre descoperire

Paleontologii au reexaminat fosila din muzeu și au ajuns la concluzia că acești monștri preistorici au evoluat cel mai probabil în zonele sudice ale continentului, scrie DCnews.

„Această tibie se potriveşte foarte bine cu tibia de tiranozaur. Ţinând cont de asemănarea remarcabilă a tibiei din studiul nostru cu tibia de T-rex, atunci da, considerăm că cele două animale erau foarte strâns înrudite. Vom şti mai multe când vom găsi mai multe fosile”, a declarat Anthony Fiorillo, coautor al studiului.

