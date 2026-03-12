Radu Vâlcan face dezvăluiri despre noul sezon „Insula Iubirii” direct de pe platourile de filmare. Prezentatorul TV, care a început acest proiect în 2015, a vorbit despre amintirile adunate și despre cum fiecare sezon l-a format ca om.

Radu Vâlcan face dezvăluiri despre primele sezoane ale emisiunii fenomen

Întrebat despre primele sezoane, a rememorat emoțiile începutului și tipologiile atât de diferite ale concurenților. Acesta a subliniat că fiecare etapă a emisiunii a fost specială și i-a oferit lecții de viață importante. De asemenea, prezentatorul a glumit pe seama trecerii timpului atunci când a fost întrebat despre posibilitatea de a ajunge la sezonul 20 al show-ului.

„Din primele sezoane am rămas cu foarte multe amintiri, au fost foarte multe personaje. Fiecare sezon e special. În primul sezon am fost încărcat de emoții, era primul sezon. Apoi am început să cunosc foarte mulți oameni, povești, caractere diferite, am avut și eu ceva de învățat și chiar și acum învăț, din sezonul 10. Sunt povești diferite, oameni diferiți.”

„Nici nu știu. Îmbătrânim. Să sperăm, sănătoși să fim. Știu că e un proiect pe care lumea îl iubește. (…) Să fim sănătoși. Vedem ce se întâmplă.”, a spus prezentatorul TV.

De ce a rămas Adela Popescu nu se află lângă soțul ei

Deși în anii trecuți își însoțea soțul la filmări, anul acesta situația s-a schimbat din cauza contextului tensionat din Orient. Radu Vâlcan a explicat că au decis ca soția sa și copiii să rămână în țară. Totodată, el a menționat că preferă să rămână concentrat pe muncă în timpul filmărilor

„Aș avea timp, dar prefer să stau liniștit în cameră, să documentez, să anticipez ce se va întâmpla în ziua filmării, pentru că rezonez cu ceea ce se întâmplă.”, a spus el. În acest an am hotrărât să nu vină, o să stea alături de copii, având în vedere situațua actuală. Ne-am fi dorit enorm să petrecem timp împreună, dar din păcate asta este situația și din fericire ea este acolo.”, a declarat Radu Vâlcan.