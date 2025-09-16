În mai puțin de o lună, milioane de utilizatori de Windows 10 din întreaga lume vor primi un mesaj pe care nimeni nu și-l dorește: sistemul de operare va înceta să mai primească suport oficial începând cu 14 octombrie 2025. Microsoft a decis sa „pensioneze” definitiv Windows 10, chiar dacă a fost pentru mulți ani cel mai popular sistem de operare din lume.
După data de 15 octombrie 2025, Microsoft nu va mai furniza update-uri de securitate, update-uri de funcționalitate sau asistență tehnică pentru Windows 10, scrie Ziare.com. Indiferent că deții o licență originală sau nu, dispozitivul tău va fi expus riscurilor informatice.
Această decizie face parte din strategia Microsoft de a încuraja trecerea utilizatorilor către Windows 11, un sistem de operare mai modern și mai sigur, care include îmbunătățiri de performanță și funcționalități noi.
Pentru utilizatorii cărora le permite hardware-ul, trecerea la Windows 11 este cea mai sigură și eficientă soluție. Windows 11 oferă o experiență mai stabilă, funcții de securitate avansate și performanțe mai bune pe PC-uri moderne.
Potrivit Microsoft Support, dacă PC-ul tău este eligibil pentru upgradare, este posibil să fi primit deja o notificare. Pentru a verifica eligibilitatea, mergi în Start > Setări > Actualizare și securitate > Windows Update și selectează „Verificare Actualizări”.
Pentru cei care nu sunt eligibili, Microsoft recomandă achiziționarea unui PC nou cu Windows 11 preinstalat, astfel încât să beneficieze de toate funcțiile și securitatea sistemului. Un instrument oferit de companie ajută utilizatorii să aleagă cel mai potrivit model în funcție de nevoile individuale.
Pentru cei care nu doresc sau nu pot trece imediat la Windows 11, există alternativa programului Extended Security Updates (ESU). aceasta oferă protecție suplimentară prin actualizări esențiale de securitate pentru până la un an după 14 octombrie 2025.
ESU este o soluție plătită, dar permite menținerea unui nivel minim de protecție fără a fi nevoie să achiziționezi un nou PC sau să faci upgrade imediat la Windows 11. Este recomandată în special pentru utilizatorii sau companiile care depind de aplicații sau hardware mai vechi, incompatibile cu Windows 11.
Microsoft oferă și câteva alternative pentru utilizatorii care vor să își păstreze datele și setările:
Aceste opțiuni permit utilizatorilor să amâne trecerea completă la Windows 11, dar oferă protecție limitată comparativ cu upgrade-ul complet la un sistem mai modern.
Experții recomandă ca utilizatorii să nu aștepte până în ultima clipă. Chiar dacă un PC poate funcționa fără probleme pe Windows 10, lipsa actualizărilor de securitate îl face vulnerabil la viruși și la atacuri cibernetice.
Pașii principali sunt:
Rămânând pe Windows 10 după 14 octombrie 2025 implică riscuri semnificative de securitate. Upgrade-ul al Windows 11, achiziția unui PC nou sau înscrierea în programul ESU sunt principalele opțiuni pentru a continua să utilizezi un sistem protejat și actualizat. Planificarea din timp permite tranziția fără stres și în siguranță a informațiilor personale și profesionale.