În mai puțin de o lună, milioane de utilizatori de Windows 10 din întreaga lume vor primi un mesaj pe care nimeni nu și-l dorește: sistemul de operare va înceta să mai primească suport oficial începând cu 14 octombrie 2025. Microsoft a decis sa „pensioneze” definitiv Windows 10, chiar dacă a fost pentru mulți ani cel mai popular sistem de operare din lume.

Ce înseamnă sfârșitul suportului pentru Windows 10

După data de 15 octombrie 2025, Microsoft nu va mai furniza update-uri de securitate, update-uri de funcționalitate sau asistență tehnică pentru Windows 10, scrie Indiferent că deții o licență originală sau nu, dispozitivul tău va fi expus riscurilor informatice.

Această decizie face parte din strategia Microsoft de a încuraja trecerea utilizatorilor către Windows 11, un sistem de operare mai modern și mai sigur, care include îmbunătățiri de performanță și funcționalități noi.

Cum pot trece la Windows 11

Pentru utilizatorii cărora le permite hardware-ul, trecerea la Windows 11 este cea mai sigură și eficientă soluție. 11 oferă o experiență mai stabilă, funcții de securitate avansate și performanțe mai bune pe PC-uri moderne.

Potrivit , dacă PC-ul tău este eligibil pentru upgradare, este posibil să fi primit deja o notificare. Pentru a verifica eligibilitatea, mergi în Start > Setări > Actualizare și securitate > Windows Update și selectează „Verificare Actualizări”.

Pentru cei care nu sunt eligibili, Microsoft recomandă achiziționarea unui PC nou cu Windows 11 preinstalat, astfel încât să beneficieze de toate funcțiile și securitatea sistemului. Un instrument oferit de companie ajută utilizatorii să aleagă cel mai potrivit model în funcție de nevoile individuale.

Ce opțiuni există dacă nu pot face upgrade imediat

Pentru cei care nu doresc sau nu pot trece imediat la Windows 11, există alternativa programului Extended Security Updates (ESU). aceasta oferă protecție suplimentară prin actualizări esențiale de securitate pentru până la un an după 14 octombrie 2025.

ESU este o soluție plătită, dar permite menținerea unui nivel minim de protecție fără a fi nevoie să achiziționezi un nou PC sau să faci upgrade imediat la Windows 11. Este recomandată în special pentru utilizatorii sau companiile care depind de aplicații sau hardware mai vechi, incompatibile cu Windows 11.

Cum îmi pot păstra datele și setările importante

Microsoft oferă și câteva alternative pentru utilizatorii care vor să își păstreze datele și setările:

Windows Backup și OneDrive: poți salva setările și fișierele în cloud, dar spațiul gratuit este limitat la 5GB. Pentru mai mult, este necesară achiziția unui abonament suplimentar.

Microsoft Rewards: acumularea de puncte prin Bing, achiziții în Microsoft Stores sau activități pe Xbox poate oferi acces extins la actualizări, însă necesită un cont activ.

Plata pentru actualizări esențiale: costă aproximativ 30 de dolari pe an și oferă update-uri fără a fi nevoie să renunți la date personale sau să cumperi un PC nou.

Aceste opțiuni permit utilizatorilor să amâne trecerea completă la Windows 11, dar oferă protecție limitată comparativ cu upgrade-ul complet la un sistem mai modern.

Ce pași trebuie să urmez înainte de 14 octombrie

Experții recomandă ca utilizatorii să nu aștepte până în ultima clipă. Chiar dacă un PC poate funcționa fără probleme pe Windows 10, lipsa actualizărilor de securitate îl face vulnerabil la viruși și la atacuri cibernetice.

Pașii principali sunt:

Verifică dacă PC-ul tău este eligibil pentru Windows 11 și planifică upgrade-ul dacă este posibil. Dacă nu poți face upgrade, ia în considerare achiziționarea unui nou PC cu Windows 11 preinstalat. În cazul în care niciuna dintre opțiunile de mai sus nu este valabilă imediat, înscrie-te în programul ESU pentru a primi -uri esențiale timp de un an. Salvează datele importante prin Windows Backup sau OneDrive și asigură-te că fișierele critice sunt protejate.

De ce este important să acționez acum

Rămânând pe Windows 10 după 14 octombrie 2025 implică riscuri semnificative de securitate. Upgrade-ul al Windows 11, achiziția unui PC nou sau înscrierea în programul ESU sunt principalele opțiuni pentru a continua să utilizezi un sistem protejat și actualizat. Planificarea din timp permite tranziția fără stres și în siguranță a informațiilor personale și profesionale.