Elon Musk a vorbit despre lansarea Macrohard, o firmă de software dedicată exclusiv inteligenței artificiale, ca o extensie a inițiativelor sale prin xAI.

Numele parodic ascunde totuși o miză cât se poate de serioasă, proiectul fiind prezentat ca o alternativă la Microsoft, compania pe care Musk o critică pentru lipsa de viziune și dependența de tendințe.

Anunțul a fost făcut de Musk pe platforma X, unde a invitat specialiștii din domeniu să se alăture echipei xAI și să contribuie la dezvoltarea Macrohard.

„Este un nume jucăuș, dar proiectul este foarte real!”, a spus Elon , conform .

Reacțiile online au variat între ironii și susținere, dar inițiativa confirmă că miliardarul vrea să investească în domeniul inteligenței artificiale.

Cum a ajuns Microsoft ținta criticilor

Musk a subliniat că Microsoft nu este doar o companie de software, ci și una care a investit în hardware, dar fără succes pe termen lung. Criticile sale sunt susținute de o analiză realizată de Jez Corden, Editor Executiv la WindowsCentral:

„Microsoft ca entitate nu mai are o direcție reală, nicio convingere și, esențial, nicio dorință de a concura cu adevărat. Microsoft reprezintă vârful capitalismului târziu, unde eșecul este recompensat, iar capacitatea de a muta rapid capitalul anulează necesitatea de a livra pentru consumatori și societate în general”, conform .

În acest caz, Musk afirmă că Macrohard va fi o alternativă inovatoare și mai puțin dependentă de modelele de tradiționale.