Zborurile din Dubai spre București au decolat miercuri după-amiază, dar mai mulți români care aveau bilete, nu s-au prezentat.

Ce s-a întâmplat la decolarea primului zbor flyDubai spre România

Publicația specializată BoardingPass a anunțat de la izbucnirea conflictului. Deși cererea de repatriere este uriașă, au existat locuri rămase libere în ultimul moment, conform mesajului publicat pe Facebook.

„Primul zbor cu pasageri operat din Orientul Mijlociu spre România de la izbucnirea războiului a decolat de la Dubai (EAU). Zborul e operat de flyDubai cu un Boeing 737 MAX 8 și are ca destinație capitala României. Surse din industrie și de la fața locului afirmă că mai mulți pasageri care ar fi avut bilet pe acest zbor nu s-au prezentat la aeroport, iar alții au fost reprogramați în locul lor cu doar câteva ore înainte de zbor.”

Care este anunțul MAE pentru zborurile din Dubai spre București

Ministerul Afacerilor Externe a transmis instrucțiuni clare pentru cetățenii care așteaptă să revină în țară, precizând că zborurile sunt operate de linia aeriană care a emis biletele reprogramate.

„Aceste zboruri sunt operate de linia aeriană care a transmis bilete reprogramate pasagerilor. Cei care au primit bilete de îmbarcare sunt rugaţi să meargă la aeroportul din Dubai conform instrucţiunilor liniilor aeriene, după ce verifică condiţiile de securitate şi confirmă cu linia aeriană că zborul nu a fost anulat.”, a transmis MAE pe .

Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a oferit detalii suplimentare miercuri despre situația miilor de cetățeni care solicită asistență.

„Continuă demersurile pentru cetăţenii români în număr semnificativ prezenţi în spaţii ca Oman, Emiratele Arabe Unite unde vorbim în continuare fie de sute, fie de mii de cetăţeni români care solicită asistenţă pentru părăsirea teritoriului şi revenirea în ţară. Demersurile de care vorbeam, inclusiv cu omologul din Oman, au vizat prelungirea şederii legale dacă expiră vizele acestor cetăţeni, respectiv asigurarea de către autorităţile omaneze a căzării şi mesei pentru cetăţenii români care erau turişti acolo. În ceea ce priveşte Emiratele Arabe Unite, un număr de zboruri, în pofida faptului că spaţiul aerian al acestor state rămâne închis, sunt organizate de către linii aeriene de acolo, pe nişte sloturi de Securitate. Au fost inclusiv cu destinaţia Bucureşti dar, din păcate, condiţiile de securitate s-au deteriorat şi acestea nu au avut loc. Urmează un alt set de zboruri care au destinaţie Bucureşti, liniile aeriene au în curs să informeze cetăţenii români care sunt clienţilor şi au bilete reprogramate pe aceste zboruri.”, declarat Andrei Țărnea.

Ce recomandări face purtătorul de cuvânt pentru siguranța pasagerilor

Andrei Țărnea a explicat procedura pe care trebuie să o urmeze românii care au bilete la diverse linii aeriene din Emirate și a avertizat asupra riscurilor deplasărilor individuale.

„Instrucţiunile MAE către cetăţenii care au bilete de zbor la diverse linii aeriene din Emirate este să verifice cu liniile aeriene în mod sistematic şi pe site, şi pe SMS sau pe mail, în funcţie de ce opţiune au făcut în relaţie cu linia aeriană, des, în măsura în care au primit bilete reprogramate pentru asemenea zboruri, să urmărească instrucţiunile liniilor aeriene şi să se ducă la aeroport atunci când sunt chemaţi de către reprezentanţii liniilor aeriene pentru a putea să beneficieze de aceste zboruri. Aici, recomandarea noastră este prudenţă pentru că renunţarea la bilete care există sau care pot să fie reprogramate de liniile aeriene înseamnă punerea într o situaţie de incertitudine către o destinaţie în care nu există nicio garanţie că există zboruri, că pot obţine bilete pe aceste zboruri şi că aceste zboruri vor fi operate în condiţiile în care condiţiile de securitate în regiune rămân extrem de complexe şi volatile.”

Reprezentantul MAE a mai subliniat că România, alături de Uniunea Europeană, pregătește variante alternative pentru grupurile prioritare, precum copiii și persoanele cu probleme medicale.