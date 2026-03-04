B1 Inregistrari!
Zeci de zboruri anulate din București pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Ce destinații sunt afectate

Iulia Petcu
04 mart. 2026, 09:57
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Ce zboruri sunt afectate de noile anulări
  2. Cum au reacționat autoritățile române
  3. Ce a declanșat perturbarea traficului aerian

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat miercuri că mai multe zboruri au fost anulate pe fondul deteriorării rapide a situației de securitate din Orientul Mijlociu. 

Ce zboruri sunt afectate de noile anulări

Potrivit informațiilor furnizate de Compania Națională Aeroporturi București, un total de 29 de curse către sau dinspre Egipt, Israel, Dubai, Qatar, Liban și Cipru nu mai operează. Dintre acestea, 14 sunt plecări programate, iar alte 15 sunt sosiri care au fost scoase din orar.

Anulările vizează zboruri ale mai multor operatori aerieni, printre care se numără Anima Wings, El Al-Israel Airlines, Fly One Romania, FlyDubai, HiSky Europe, Qatar Airways, Ryanair, TAROM și Wizz Air Malta.

Companiile au luat aceste decizii în contextul riscurilor crescute din spațiul aerian regional, preferând să limiteze expunerea pasagerilor și a echipajelor la eventuale situații periculoase.

Cum au reacționat autoritățile române

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a transmis recomandări clare pentru cetățenii români care aveau planificate deplasări spre Israel sau statele direct afectate de conflict. Autoritățile au sugerat anularea sau reprogramarea călătoriilor, până la calmarea situației, relatează Antena3.

Mesajul vine pe fondul escaladării rapide a confruntărilor militare și a incertitudinilor privind evoluția evenimentelor din zilele următoare.

Ce a declanșat perturbarea traficului aerian

Sâmbătă dimineață, Israelul și Statele Unite au lansat atacuri asupra unor obiective din Iran, fiind raportate explozii în Teheran, Tabriz și Isfahan. Iranul a răspuns prin atacuri cu rachete și drone asupra bazelor militare americane din Bahrain, Qatar și Emiratele Arabe Unite, precum și asupra unor ținte din Israel.

După aceste acțiuni militare, numeroase state au impus restricții temporare sau au închis parțial spațiul aerian, măsuri care au afectat serios traficul internațional.

Autoritățile și operatorii aerieni monitorizează permanent situația, iar deciziile privind reluarea curselor vor fi luate în funcție de evoluția condițiilor de securitate.

